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Frase do dia da Filosofia: 'Mãe é quem percebe que alguma coisa está errada mesmo quando o filho insiste que está tudo bem' - a reflexão inspirada em Erich Fromm sobre o amor materno

O filósofo e psicanalista refletiu sobre o amor materno como uma forma de cuidado e atenção às necessidades do outro, uma ideia que ajuda a compreender por que algumas mães parecem reconhecer a tristeza dos filhos antes mesmo que eles consigam falar sobre ela

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 13:29

Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Divulgação

“Mãe é quem percebe que alguma coisa está errada mesmo quando o filho insiste que está tudo bem.” A frase não é uma citação literal de Erich Fromm, mas uma reflexão inspirada em suas ideias sobre o amor materno, especialmente nas discussões presentes em sua obra “A Arte de Amar”.

Existe uma situação que muitas pessoas conhecem desde a infância e continuam vivendo mesmo depois de adultas. Basta uma ligação, uma resposta mais curta ou uma mudança discreta na voz para que a mãe pergunte se aconteceu alguma coisa. O filho responde que está tudo bem, tenta mudar de assunto e acredita que conseguiu disfarçar. Mas ela insiste, não necessariamente porque sabe o que aconteceu, e sim porque percebeu que existe algo diferente.

10 curiosidades sobre Erich Fromm

Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação
Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. por Divulgação
Suas reflexões influenciaram psicologia, filosofia e estudos sobre relações humanas. por Divulgação
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Divulgação
O psicanalista criticava o excesso de produtividade e a pressão constante da sociedade moderna. por Divulgação
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O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. por Divulgação
O autor acreditava que muitas pessoas vivem tentando preencher carências através de consumo e aprovação social. por Divulgação
Fromm estudou temas ligados ao vazio emocional e à sensação de desconexão na vida moderna. por Divulgação
Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. por Divulgação
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Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação

Esse tipo de percepção costuma ser descrito como intuição materna, embora não dependa de uma capacidade misteriosa de adivinhar pensamentos. Em muitas relações, nasce de anos de convivência, observação e conhecimento sobre os hábitos, as expressões e as reações de alguém. Uma mãe pode reconhecer no silêncio do filho uma mudança que passaria despercebida para outras pessoas simplesmente porque conhece a maneira como ele costuma se comportar.

Erich Fromm, em “A Arte de Amar”, abordou o amor como algo que envolve cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Ao discutir o amor materno, destacou a importância do cuidado com a vida e o desenvolvimento da criança, oferecendo uma perspectiva que permite pensar o afeto não apenas como sentimento, mas também como atenção à existência do outro.

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É justamente essa atenção que pode continuar presente quando os filhos crescem. A criança que antes precisava de ajuda para atravessar a rua se transforma em um adulto com trabalho, contas, relacionamentos e problemas que nem sempre deseja compartilhar. Ainda assim, algumas mães continuam percebendo quando uma conversa parece diferente, quando o entusiasmo diminui ou quando um sorriso não acompanha aquilo que está sendo dito.

Isso não significa que todas as mães conheçam perfeitamente seus filhos ou que nunca interpretem alguma situação de maneira equivocada. Relações familiares são diferentes, e nem toda experiência de maternidade é marcada por proximidade emocional. Também existem mães que enfrentam dificuldades para demonstrar afeto e filhos que não encontram nessa relação o acolhimento de que precisam.

Mas, quando existe um vínculo construído com presença, escuta e atenção, pequenos detalhes podem ganhar um significado especial. A mãe não precisa conhecer todos os acontecimentos para perceber que o filho está atravessando um período difícil. Às vezes, basta notar que ele deixou de contar as histórias que costumava contar ou que já não ri da mesma maneira.

Talvez uma das partes mais bonitas dessa relação seja justamente a possibilidade de continuar sendo reconhecido mesmo quando o mundo passa a enxergar apenas a versão adulta que apresentamos. No trabalho, é preciso demonstrar segurança. Diante dos amigos, muitas vezes tentamos parecer bem. Em casa, podemos esconder preocupações para não incomodar ninguém. Mas uma mãe atenta pode perceber a diferença entre o que estamos dizendo e aquilo que nossa expressão parece revelar.

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Também existe amor na maneira como algumas mães escolhem lidar com essa percepção. Nem sempre insistem em saber todos os detalhes. Algumas perguntam, oferecem ajuda e respeitam o silêncio. Outras demonstram preocupação preparando uma comida, enviando uma mensagem ou simplesmente permanecendo por perto até que o filho se sinta pronto para conversar.

O cuidado, afinal, não precisa significar descobrir tudo. Pode significar oferecer um lugar seguro para que o outro não precise esconder o que sente quando desejar compartilhar.

E talvez seja por isso que a pergunta “está tudo bem?” tenha um significado tão diferente quando vem de alguém que nos conhece profundamente. Às vezes, não é apenas uma pergunta feita por educação. É a maneira que aquela pessoa encontrou de dizer que percebeu nossa tristeza, mesmo quando fizemos de tudo para escondê-la.

Porque existem momentos em que o filho consegue convencer quase todo mundo de que está bem. Mas, diante de uma mãe que conhece seus silêncios, até aquilo que não foi dito pode se transformar em motivo para oferecer carinho.

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