REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Mexer o corpo pode não resolver seus problemas, mas muda a maneira como você consegue atravessá-los' - a reflexão inspirada em Nietzsche sobre exercício e saúde

O filósofo alemão valorizou o corpo e criticou tradições que o colocavam em posição inferior à mente, ideias que permitem refletir sobre o movimento para além da estética: exercitar-se também pode ser uma maneira de experimentar a vida através do próprio corpo

Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 00:45

Friedrich Nietzsche começou a escrever ainda muito jovem e virou professor universitário aos 24 anos. Crédito: Reprodução

“Há dias em que colocar o corpo em movimento não resolve os problemas, mas muda a maneira como você consegue atravessá-los.” A frase não é uma citação literal de Friedrich Nietzsche, mas uma reflexão inspirada na importância que o corpo ocupa em sua filosofia.

Existem dias em que os problemas continuam exatamente onde estavam. A conta ainda precisa ser paga, a discussão não desapareceu, o trabalho continua difícil e aquela preocupação que ocupava a cabeça pela manhã provavelmente ainda estará esperando algumas horas depois. Mesmo assim, caminhar, correr, dançar, pedalar ou fazer qualquer outra atividade física pode fazer com que a pessoa retorne para essas questões de outra maneira.

10 curiosidades sobre Friedrich Nietzsche 1 de 10

Isso não acontece porque exercício seja uma solução mágica para sofrimento, ansiedade ou problemas cotidianos. Movimentar o corpo não elimina circunstâncias difíceis e também não substitui cuidados médicos ou psicológicos quando eles são necessários. A importância do movimento está justamente em não precisar prometer resolver tudo para ainda assim fazer bem.

Nietzsche concedeu ao corpo um lugar importante em seu pensamento. Em “Assim Falou Zaratustra”, por exemplo, o filósofo questiona a separação rígida entre corpo e espírito e apresenta o corpo como parte fundamental daquilo que somos. Essa perspectiva ajuda a abandonar uma ideia ainda muito comum: a de que cuidar da mente e cuidar do corpo seriam tarefas completamente separadas.

Hoje, o exercício costuma aparecer cercado por metas estéticas. Emagrecer, definir músculos, diminuir medidas ou alcançar determinado padrão físico frequentemente se tornam as principais razões apresentadas para começar a treinar. Embora objetivos relacionados à aparência possam existir, reduzir o movimento a isso deixa de lado uma parte importante do que significa manter o corpo ativo.

Movimentar-se também está relacionado à saúde, à força, à mobilidade e à autonomia. Um corpo que é estimulado hoje pode ter melhores condições de realizar tarefas cotidianas, enfrentar o envelhecimento e continuar participando das atividades que dão prazer à vida. Nesse sentido, exercício não precisa ser entendido apenas como tentativa de mudar aquilo que aparece no espelho.

Também não existe uma única maneira correta de colocar o corpo em movimento. Para algumas pessoas será musculação; para outras, dança, caminhada, natação, bicicleta, esporte ou uma combinação de diferentes atividades. Encontrar uma prática possível e sustentável pode ser mais importante do que tentar seguir uma rotina que provoca sofrimento e será abandonada poucas semanas depois.

Há ainda algo muito cotidiano nessa experiência. Quem já saiu para caminhar com a cabeça cheia ou chegou a um treino depois de um dia particularmente difícil sabe que os problemas não desaparecem automaticamente quando o corpo começa a se mover. Mas durante algum tempo a atenção muda, a respiração muda e a pessoa se relaciona com aquele momento de outra maneira.

Por isso, exercício não precisa funcionar como punição. Não deveria ser necessariamente uma forma de compensar aquilo que alguém comeu no fim de semana, pagar por um excesso ou castigar um corpo que ainda não possui determinada aparência. Movimento também pode nascer de uma relação de cuidado com um corpo que precisa acompanhar aquela pessoa por toda a vida.

Isso inclui respeitar limites. Descansar também faz parte da saúde, e insistir em atividade física diante de dor, lesão ou orientação médica contrária não representa cuidado. O objetivo não é transformar movimento em mais uma cobrança, mas encontrar maneiras possíveis de não abandonar o próprio corpo no meio de tantas outras responsabilidades.

Talvez seja justamente essa a força da reflexão inspirada em Nietzsche. Não somos uma mente sendo transportada de um compromisso para outro. Vivemos, sentimos, envelhecemos e experimentamos o mundo através de um corpo.