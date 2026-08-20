REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Não há solidão maior do que abandonar quem você é para nunca precisar ficar sozinha' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre autenticidade

O medo de perder alguém pode fazer uma mulher abrir mão de desejos, limites e da própria identidade para preservar uma relação

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 00:45

A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina Crédito: Reprodução

A reflexão inspirada na obra de Simone de Beauvoir toca em uma das contradições mais dolorosas dos relacionamentos: estar acompanhada e, ainda assim, sentir-se distante de si mesma.

O medo da solidão pode fazer com que uma pessoa aceite muito mais do que gostaria. Algumas mulheres permanecem em relações que já não fazem sentido, silenciam opiniões, abandonam projetos e passam a adaptar a própria personalidade para evitar conflitos ou o risco de serem deixadas.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

A princípio, essas concessões podem parecer pequenas. Uma escolha feita para agradar, uma vontade deixada de lado, uma opinião que não é dita. Mas, quando isso se repete durante muito tempo, pode acontecer algo mais profundo: a pessoa começa a construir uma vida na qual quase tudo foi escolhido pensando no outro.

A filosofia de Beauvoir questiona justamente a ideia de que uma existência feminina precisa ser definida por outra pessoa. A mulher não deveria ser reduzida ao papel de companheira, esposa, mãe ou qualquer outra função que determine seu lugar no mundo. Ela também é sujeito de sua própria história.

Isso não significa defender uma vida sem vínculos ou tratar a independência como isolamento. Relacionamentos fazem parte da existência e podem ser fontes de amor, crescimento e pertencimento. O problema surge quando o medo de ficar sozinha se torna maior do que o desejo de continuar sendo quem se é.

Porque existe uma diferença entre escolher permanecer com alguém e permanecer porque não conseguimos imaginar quem seríamos sem aquela pessoa.

Às vezes, a solidão que tanto tememos já está presente dentro da relação. E pode ser ainda mais doloroso perceber que, para não perder alguém, fomos nos perdendo aos poucos.

A verdadeira companhia não deveria exigir o desaparecimento de nenhuma das duas pessoas. Uma relação saudável pode aproximar sem apagar, acolher sem controlar e permitir que cada um continue existindo como indivíduo.