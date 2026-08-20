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Frase do dia da Filosofia: 'Não há solidão maior do que abandonar quem você é para nunca precisar ficar sozinha' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre autenticidade

O medo de perder alguém pode fazer uma mulher abrir mão de desejos, limites e da própria identidade para preservar uma relação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 00:45

A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina
A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina Crédito: Reprodução

A reflexão inspirada na obra de Simone de Beauvoir toca em uma das contradições mais dolorosas dos relacionamentos: estar acompanhada e, ainda assim, sentir-se distante de si mesma.

O medo da solidão pode fazer com que uma pessoa aceite muito mais do que gostaria. Algumas mulheres permanecem em relações que já não fazem sentido, silenciam opiniões, abandonam projetos e passam a adaptar a própria personalidade para evitar conflitos ou o risco de serem deixadas.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir

A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução
'O Segundo Sexo' tornou Simone de Beauvoir uma das autoras mais importantes para compreender as estruturas sociais que historicamente limitaram a autonomia feminina por Reprodução
Beauvoir defendia uma existência marcada pela liberdade e pela responsabilidade de construir o próprio caminho, em vez de simplesmente aceitar papéis impostos por Reprodução
Além do feminismo, Simone de Beauvoir escreveu sobre liberdade, ética, envelhecimento, relacionamentos e os dilemas da existência humana por Reprodução
Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo por Reprodução
Sua obra continua atual por discutir uma questão fundamental: até que ponto nossas escolhas são realmente nossas ou foram determinadas pelo que esperam de nós? por Reprodução
Para Beauvoir, a mulher não deveria ser reduzida a um papel definido pela sociedade, mas reconhecida como sujeito capaz de escolher e construir a própria trajetória por Reprodução
Em sua obra, Beauvoir questionou os papéis sociais impostos às mulheres e defendeu a possibilidade de construir a própria existência com liberdade e autonomia por Reprodução
A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina por Reprodução
Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e intelectual francesa, uma das principais referências do pensamento feminista do século XX por Reprodução
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A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução

A princípio, essas concessões podem parecer pequenas. Uma escolha feita para agradar, uma vontade deixada de lado, uma opinião que não é dita. Mas, quando isso se repete durante muito tempo, pode acontecer algo mais profundo: a pessoa começa a construir uma vida na qual quase tudo foi escolhido pensando no outro.

A filosofia de Beauvoir questiona justamente a ideia de que uma existência feminina precisa ser definida por outra pessoa. A mulher não deveria ser reduzida ao papel de companheira, esposa, mãe ou qualquer outra função que determine seu lugar no mundo. Ela também é sujeito de sua própria história.

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Isso não significa defender uma vida sem vínculos ou tratar a independência como isolamento. Relacionamentos fazem parte da existência e podem ser fontes de amor, crescimento e pertencimento. O problema surge quando o medo de ficar sozinha se torna maior do que o desejo de continuar sendo quem se é.

Porque existe uma diferença entre escolher permanecer com alguém e permanecer porque não conseguimos imaginar quem seríamos sem aquela pessoa.

Às vezes, a solidão que tanto tememos já está presente dentro da relação. E pode ser ainda mais doloroso perceber que, para não perder alguém, fomos nos perdendo aos poucos.

A verdadeira companhia não deveria exigir o desaparecimento de nenhuma das duas pessoas. Uma relação saudável pode aproximar sem apagar, acolher sem controlar e permitir que cada um continue existindo como indivíduo.

No fim, talvez a pergunta mais importante não seja apenas "com quem eu quero estar?", mas também "quem eu estou me tornando para conseguir permanecer aqui?".

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