REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Não permita que quem te feriu consiga uma segunda vitória transformando a dor que causou na maneira como você escolhe viver' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

A primeira dor pode ter sido causada por outra pessoa, mas permitir que ela continue determinando nossas escolhas pode prolongar por anos aquilo que aconteceu

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 00:45

Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. Crédito: Reprodução

Existem pessoas que saem da nossa vida, mas continuam ocupando espaço nela de outras maneiras. Permanecem na desconfiança que levamos para um novo relacionamento, na raiva que aparece quando lembramos do passado, no medo de tentar novamente ou na necessidade de provar que conseguimos ficar bem. A pessoa pode já ter ido embora, mas aquilo que fez continua influenciando decisões que deveriam pertencer ao nosso presente.

A frase “Não permita que quem feriu você consiga uma segunda vitória transformando a dor que causou na maneira como você escolhe viver” não é uma citação literal de Marco Aurélio. Ela é uma reflexão inspirada no pensamento estoico do imperador e filósofo romano, especialmente em suas considerações sobre não permitir que as ações alheias determinem nosso próprio caráter e comportamento.

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Em “Meditações”, Marco Aurélio retorna diversas vezes à necessidade de separar aquilo que os outros fazem daquilo que escolhemos fazer em resposta. Não podemos impedir uma traição que já aconteceu, apagar uma humilhação ou obrigar alguém a reconhecer o mal que causou. O que ainda podemos disputar é o direito de decidir quem seremos depois disso.

É aí que pode surgir a “segunda vitória” de quem nos feriu. Alguém trai sua confiança e, depois disso, você passa a acreditar que ninguém merece confiança. Uma pessoa abandona você e o medo de ser abandonado novamente impede que novos vínculos sejam construídos. Alguém fez você se sentir insuficiente e, anos depois, suas escolhas continuam sendo feitas para provar que aquela pessoa estava errada.

Em todas essas situações, o acontecimento terminou, mas sua influência permaneceu. Isso não significa que seja possível simplesmente decidir não sentir mais dor. Feridas emocionais podem exigir tempo, elaboração e, em determinadas situações, ajuda profissional. O ponto da reflexão não é negar o sofrimento, mas questionar até onde alguém que fez parte do passado continuará recebendo poder sobre o futuro.

Até mesmo a vontade de vingança pode manter esse vínculo. Quando alguém organiza a própria vida para mostrar ao ex que está melhor, fazer um antigo amigo se arrepender ou provar alguma coisa para quem o desprezou, ainda existe uma parte daquela vida sendo construída em função de quem causou a ferida. A verdadeira libertação pode começar justamente quando já não importa se essa pessoa vai assistir à sua reconstrução.

Seguir em frente também não significa perdoar obrigatoriamente, esquecer ou permitir que alguém volte. Em alguns casos, preservar a própria paz exige exatamente o contrário: estabelecer limites, manter distância e reconhecer que determinadas relações não merecem uma nova oportunidade. O estoicismo não exige passividade diante de quem nos prejudica, mas propõe atenção àquilo que fazemos com o que aconteceu.

Talvez uma das formas mais profundas de recuperar o controle seja perceber que alguém pode ter participado de um capítulo doloroso sem receber o direito de escrever os seguintes. Você pode voltar a confiar sem confiar novamente naquela pessoa, voltar a amar sem reabrir aquela relação e construir uma vida feliz sem precisar que quem feriu você se arrependa.

Quem machucou você já teve poder suficiente no momento em que provocou a dor. Entregar também suas próximas escolhas, seus próximos relacionamentos e sua maneira de enxergar o mundo seria permitir que aquela experiência alcançasse partes da sua vida que ela nunca deveria ter tocado.