Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Filosofia: 'Não permita que quem te feriu consiga uma segunda vitória transformando a dor que causou na maneira como você escolhe viver' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

A primeira dor pode ter sido causada por outra pessoa, mas permitir que ela continue determinando nossas escolhas pode prolongar por anos aquilo que aconteceu

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 00:45

Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade.
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. Crédito: Reprodução

Existem pessoas que saem da nossa vida, mas continuam ocupando espaço nela de outras maneiras. Permanecem na desconfiança que levamos para um novo relacionamento, na raiva que aparece quando lembramos do passado, no medo de tentar novamente ou na necessidade de provar que conseguimos ficar bem. A pessoa pode já ter ido embora, mas aquilo que fez continua influenciando decisões que deveriam pertencer ao nosso presente.

A frase “Não permita que quem feriu você consiga uma segunda vitória transformando a dor que causou na maneira como você escolhe viver” não é uma citação literal de Marco Aurélio. Ela é uma reflexão inspirada no pensamento estoico do imperador e filósofo romano, especialmente em suas considerações sobre não permitir que as ações alheias determinem nosso próprio caráter e comportamento.

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
1 de 14
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Em “Meditações”, Marco Aurélio retorna diversas vezes à necessidade de separar aquilo que os outros fazem daquilo que escolhemos fazer em resposta. Não podemos impedir uma traição que já aconteceu, apagar uma humilhação ou obrigar alguém a reconhecer o mal que causou. O que ainda podemos disputar é o direito de decidir quem seremos depois disso.

É aí que pode surgir a “segunda vitória” de quem nos feriu. Alguém trai sua confiança e, depois disso, você passa a acreditar que ninguém merece confiança. Uma pessoa abandona você e o medo de ser abandonado novamente impede que novos vínculos sejam construídos. Alguém fez você se sentir insuficiente e, anos depois, suas escolhas continuam sendo feitas para provar que aquela pessoa estava errada.

Leia mais

Imagem - Disputando com a frigideira quem fica com mais ovo? 5 truques para os alimentos não grudarem

Disputando com a frigideira quem fica com mais ovo? 5 truques para os alimentos não grudarem

Imagem - Cotado para 'A Fazenda 18' é flagrado no Rock in Rio e está fora do reality

Cotado para 'A Fazenda 18' é flagrado no Rock in Rio e está fora do reality

Imagem - Repórter da TV Bahia é internado e passará por cirurgia

Repórter da TV Bahia é internado e passará por cirurgia

Em todas essas situações, o acontecimento terminou, mas sua influência permaneceu. Isso não significa que seja possível simplesmente decidir não sentir mais dor. Feridas emocionais podem exigir tempo, elaboração e, em determinadas situações, ajuda profissional. O ponto da reflexão não é negar o sofrimento, mas questionar até onde alguém que fez parte do passado continuará recebendo poder sobre o futuro.

Até mesmo a vontade de vingança pode manter esse vínculo. Quando alguém organiza a própria vida para mostrar ao ex que está melhor, fazer um antigo amigo se arrepender ou provar alguma coisa para quem o desprezou, ainda existe uma parte daquela vida sendo construída em função de quem causou a ferida. A verdadeira libertação pode começar justamente quando já não importa se essa pessoa vai assistir à sua reconstrução.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda opinião merece espaço dentro de você apenas porque alguém teve coragem de dizê-la em voz alta' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio sobre domínio de si

Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda opinião merece espaço dentro de você apenas porque alguém teve coragem de dizê-la em voz alta' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio sobre domínio de si

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Quem vive tentando evitar qualquer arrependimento pode terminar arrependido justamente da vida que não teve coragem de escolher' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

Frase do dia da Filosofia: 'Quem vive tentando evitar qualquer arrependimento pode terminar arrependido justamente da vida que não teve coragem de escolher' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher começa a ser verdadeiramente livre quando deixa de organizar a própria vida em torno do medo de ser julgada' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher começa a ser verdadeiramente livre quando deixa de organizar a própria vida em torno do medo de ser julgada' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Seguir em frente também não significa perdoar obrigatoriamente, esquecer ou permitir que alguém volte. Em alguns casos, preservar a própria paz exige exatamente o contrário: estabelecer limites, manter distância e reconhecer que determinadas relações não merecem uma nova oportunidade. O estoicismo não exige passividade diante de quem nos prejudica, mas propõe atenção àquilo que fazemos com o que aconteceu.

Talvez uma das formas mais profundas de recuperar o controle seja perceber que alguém pode ter participado de um capítulo doloroso sem receber o direito de escrever os seguintes. Você pode voltar a confiar sem confiar novamente naquela pessoa, voltar a amar sem reabrir aquela relação e construir uma vida feliz sem precisar que quem feriu você se arrependa.

Quem machucou você já teve poder suficiente no momento em que provocou a dor. Entregar também suas próximas escolhas, seus próximos relacionamentos e sua maneira de enxergar o mundo seria permitir que aquela experiência alcançasse partes da sua vida que ela nunca deveria ter tocado.

A primeira vitória talvez você não pudesse impedir. A segunda começa justamente onde ainda existe escolha: decidir que aquilo que fizeram com você não terá autoridade para determinar quem você vai se tornar.

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'A dor é inevitável, o sofrimento é opcional' - entenda como a filosofia estoica ensina a lidar com os tombos da vida

Frase do dia do Estoicismo: 'A dor é inevitável, o sofrimento é opcional' - entenda como a filosofia estoica ensina a lidar com os tombos da vida