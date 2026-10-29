REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Não permita que um acontecimento que você não pode mudar roube todos os motivos que ainda tem para viver bem' - reflexão inspirada em Marco Aurélio

Uma reflexão inspirada no filósofo estoico Marco Aurélio mostra por que aceitar aquilo que está fora do nosso controle pode ser o primeiro passo para recuperar a tranquilidade depois de uma grande decepção.

Fernanda Varela

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 00:30

Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. Crédito: Reprodução

“Não permita que um acontecimento que você não pode mudar roube todos os motivos que ainda tem para viver bem. O mundo pode seguir um caminho diferente daquele que você desejava, mas sua vida não precisa se transformar em sofrimento por causa disso.”

A frase, inspirada no pensamento de Marco Aurélio, aborda uma dificuldade que acompanha a humanidade há séculos: lidar com acontecimentos que contrariam nossas expectativas, especialmente quando acreditávamos profundamente em um resultado diferente.

Existem decepções que ultrapassam o campo pessoal. Às vezes, depositamos esperança em uma mudança, acreditamos que determinada situação terá um desfecho positivo e imaginamos como será a vida quando aquilo finalmente acontecer. Quando o resultado não corresponde ao que esperávamos, a frustração pode vir acompanhada de tristeza, indignação e medo do futuro.

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O problema começa quando um único acontecimento passa a ocupar tanto espaço em nossos pensamentos que tudo o mais parece perder a importância.

Marco Aurélio, imperador romano e um dos principais representantes do estoicismo, viveu entre os anos 121 e 180. Em sua obra *Meditações*, registrou reflexões sobre autocontrole, responsabilidade, adversidade e a necessidade de distinguir aquilo que depende de nossas escolhas das circunstâncias que não podemos determinar.

A frase apresentada não é uma citação literal do filósofo, mas uma reflexão contemporânea inspirada nesses princípios.

Para os estoicos, grande parte do sofrimento humano está relacionada à tentativa de controlar situações que não dependem exclusivamente de nossa vontade. Podemos agir com responsabilidade, defender nossas convicções e fazer escolhas conscientes, mas não temos o poder de determinar todas as decisões das outras pessoas nem os resultados dos acontecimentos.

Isso não significa que devemos aceitar qualquer situação sem questionamento.

Existe uma diferença importante entre reconhecer uma realidade e concordar com ela. É possível discordar de um resultado, sentir tristeza e continuar defendendo aquilo em que se acredita sem permitir que a frustração comprometa todos os outros aspectos da existência.

Uma pessoa pode estar profundamente decepcionada com os rumos de determinada situação e, ainda assim, encontrar motivos para cuidar da família, preservar amizades, trabalhar, realizar projetos e construir momentos felizes.

O sofrimento não precisa ser negado para que a vida continue.

Na perspectiva estoica, a serenidade não depende de um mundo em que tudo acontece conforme nossos desejos. Ela está relacionada à maneira como respondemos às dificuldades e à capacidade de preservar nossos valores mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis.

Há momentos em que insistir mentalmente no que já aconteceu apenas prolonga uma dor que não pode alterar o passado. Reconhecer os próprios limites, por outro lado, permite direcionar a energia para atitudes que ainda podem produzir alguma transformação.

O futuro também não está inteiramente definido por uma única decepção. Circunstâncias mudam, novas possibilidades surgem e aquilo que hoje parece insuperável pode adquirir outra dimensão com o passar do tempo.

A reflexão inspirada em Marco Aurélio não propõe indiferença diante dos problemas do mundo. Seu convite é para que a preocupação com aquilo que acontece ao nosso redor não se transforme em abandono da própria vida.