REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Não permita que um erro antigo tenha mais autoridade sobre sua vida do que todas as escolhas que você fez depois dele' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

O passado pode explicar algumas marcas que carregamos, mas não precisa determinar para sempre quem somos quando novas escolhas já demonstram que mudamos

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 00:45

Kierkegaard Crédito: Imagem gerada por IA

Todo mundo carrega decisões das quais não se orgulha. Uma escolha precipitada, uma relação que machucou alguém, uma oportunidade desperdiçada ou um comportamento que hoje não combina mais com a pessoa que nos tornamos. O problema começa quando um erro deixa de ser parte da história e passa a funcionar como uma definição permanente de quem somos.

A reflexão inspirada no pensamento de Søren Kierkegaard ajuda a olhar para essa relação entre passado, escolha e responsabilidade. O filósofo dinamarquês colocou a experiência individual e a necessidade de assumir as próprias escolhas no centro de muitas de suas reflexões sobre a existência.

5 curiosidades sobre Søren Kierkegaard 1 de 5

Assumir responsabilidade pelo que fizemos é diferente de condenar a nós mesmos indefinidamente.

Quando erramos, reconhecer as consequências, pedir desculpas quando necessário e tentar reparar aquilo que ainda pode ser reparado são atitudes importantes. Mas nenhuma dessas coisas exige que permaneçamos para sempre presos à pior versão que já fomos.

Às vezes, somos nós mesmos que mantemos essa prisão. Mesmo depois de mudar, continuamos utilizando um acontecimento antigo como prova de que não merecemos uma nova oportunidade, um relacionamento saudável ou até mesmo a possibilidade de nos enxergar de outra maneira.

Em outras situações, são as pessoas ao redor que insistem em nos lembrar de quem fomos. Cada mudança é recebida com desconfiança e cada novo comportamento é comparado ao passado, como se um erro tivesse adquirido autoridade para invalidar tudo aquilo que aconteceu depois.

Mas uma vida também é construída pelas escolhas seguintes.

Se alguém errou há anos e desde então passou a agir de outra maneira, assumir responsabilidades e tomar decisões diferentes, essas escolhas também dizem alguma coisa sobre quem essa pessoa é.

Isso não significa apagar o passado. Algumas atitudes deixam consequências que precisam ser enfrentadas, e mudar não nos dá o direito de exigir que outras pessoas esqueçam aquilo que viveram.

A questão é não confundir responsabilidade com uma condenação sem prazo para terminar.

Talvez amadurecer seja conseguir olhar para trás e dizer: "eu fiz isso", sem precisar concluir: "portanto, serei isso para sempre".