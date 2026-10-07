REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Não suporte uma vida que não quer só para evitar a desaprovação de quem não precisará vivê-la' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre viver para agradar os outros

A filósofa francesa refletiu sobre liberdade, escolhas e as pressões sociais que moldam a existência, ideias que ajudam a questionar quanto da própria vida alguém pode abandonar por medo do julgamento de pessoas que não enfrentarão as consequências dessas decisões

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 00:45

Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo Crédito: Reprodução

“Há pessoas que suportam anos de uma vida que não querem apenas para evitar alguns minutos de desaprovação de quem não precisará vivê-la.” A frase não é uma citação literal de Simone de Beauvoir, mas uma reflexão inspirada em temas presentes em sua filosofia, especialmente liberdade, responsabilidade e as expectativas sociais que influenciam as escolhas individuais.

Existem decisões que parecem pertencer exclusivamente a uma pessoa, mas acabam sendo tomadas diante de uma plateia imaginária. Terminar um casamento, mudar de profissão, desistir de um curso, morar sozinho, não querer filhos, começar uma nova relação ou simplesmente escolher um caminho diferente daquele que a família imaginou pode trazer uma pergunta incômoda: “O que vão pensar de mim?”

E, às vezes, o medo da resposta pesa mais do que a própria infelicidade.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

Uma pessoa pode permanecer anos em um relacionamento que já não deseja porque teme decepcionar os pais. Pode continuar em uma carreira que detesta porque todos dizem que seria loucura abandonar uma profissão estável. Pode sustentar uma aparência de felicidade porque admitir que mudou de ideia parece mais difícil do que continuar vivendo uma escolha que deixou de fazer sentido.

A desaprovação costuma ser intensa, mas muitas vezes é passageira. Alguém critica, faz comentários, questiona e talvez passe algumas semanas falando sobre aquela decisão. Depois, retorna à própria rotina. Quem fez a escolha, porém, continuará vivendo diariamente as consequências dela.

É justamente aí que existe uma contradição dolorosa: podemos entregar anos da nossa vida para evitar um desconforto que pertence, em grande parte, aos outros.

As reflexões de Simone de Beauvoir ajudam a pensar sobre como nossa liberdade não existe isolada das circunstâncias. Somos atravessados por expectativas familiares, sociais e culturais que influenciam aquilo que consideramos aceitável desejar ou escolher. Por isso, decidir por si mesmo nem sempre é tão simples quanto dizer “faça o que quiser”.

Há julgamentos que possuem consequências reais. Dependência financeira, responsabilidades familiares e diferentes formas de vulnerabilidade podem limitar escolhas. Nem toda pessoa consegue simplesmente abandonar uma situação no momento em que percebe que não a deseja mais. Falar sobre liberdade sem reconhecer essas condições seria transformar uma questão complexa em uma frase motivacional.

Mas existem também momentos em que o maior obstáculo não é a impossibilidade concreta de mudar. É o medo de decepcionar.

Para algumas pessoas, ser considerado um bom filho, uma boa esposa, um bom marido ou alguém bem-sucedido se torna tão importante que a própria satisfação passa para segundo plano. A vida começa a ser organizada para preservar uma imagem que funciona muito bem para quem observa, mas pode ser extremamente desconfortável para quem precisa habitá-la todos os dias.

Isso não significa que devemos ignorar qualquer conselho. Pessoas próximas podem enxergar riscos que não percebemos, e ouvir quem nos ama pode evitar decisões impulsivas. Existe uma diferença, porém, entre considerar a opinião de alguém e entregar a essa opinião o poder de determinar uma vida que ela não precisará viver.

Talvez uma pergunta ajude a revelar essa diferença: se ninguém pudesse julgar sua decisão, você ainda escolheria exatamente a mesma coisa?

Nem sempre a resposta será simples. Mas ela pode mostrar quantas escolhas estão sendo sustentadas pelo desejo verdadeiro e quantas permanecem principalmente pelo medo da reação dos outros.

No fim, quem critica uma mudança volta para casa e continua vivendo a própria história. Quem decidiu permanecer para evitar essa crítica continua acordando dentro da escolha que fez.