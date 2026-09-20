REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Não transforme o comportamento ruim de alguém em autorização para abandonar o caráter que você escolheu construir' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

O pensamento estoico do imperador romano provoca uma reflexão sobre caráter, autocontrole e o risco de permitir que as atitudes de outras pessoas determinem a maneira como escolhemos agir

Fernanda Varela

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 00:30

Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. Crédito: Reprodução

É fácil defender nossos princípios quando somos tratados com respeito. O verdadeiro conflito costuma aparecer quando alguém mente, trai, humilha, provoca ou age de uma maneira que consideramos injusta. Nesses momentos, devolver exatamente aquilo que recebemos pode parecer não apenas compreensível, mas justo. Se fizeram comigo, por que eu deveria agir diferente?

“Não transforme o comportamento ruim de alguém em autorização para abandonar o caráter que você escolheu construir” não é uma citação literal de Marco Aurélio. A frase é uma reflexão inspirada em princípios presentes em suas “Meditações”, obra na qual o imperador romano registra pensamentos relacionados à virtude, ao domínio das próprias ações e à maneira de lidar com o comportamento alheio.

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Uma preocupação recorrente no estoicismo está justamente na distinção entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Não conseguimos determinar como outra pessoa agirá, se reconhecerá um erro ou se algum dia oferecerá o tratamento que consideramos justo. Nossas próprias escolhas, entretanto, permanecem como um campo sobre o qual podemos exercer algum controle.

Isso não significa permanecer calado diante de qualquer injustiça. Preservar o próprio caráter não exige aceitar desrespeito, manter relações prejudiciais ou permitir que alguém ultrapasse repetidamente nossos limites. É possível confrontar, denunciar, afastar-se, encerrar uma relação ou buscar reparação sem precisar reproduzir exatamente o comportamento que condenamos.

O problema aparece quando a pessoa que nos feriu começa a modificar não apenas nosso estado emocional, mas também aquilo que escolhemos ser. Depois de uma traição, alguém decide que também passará a enganar. Depois de uma humilhação, sente necessidade de humilhar de volta. Depois de encontrar crueldade, passa a tratar a própria crueldade como uma resposta legítima.

Nesse momento, existe uma contradição difícil de ignorar. Aquilo que considerávamos errado deixa de parecer tão errado quando somos nós que encontramos uma justificativa para fazer. O comportamento do outro se transforma em uma espécie de autorização moral para abandonar princípios que antes dizíamos valorizar.

A perspectiva estoica propõe outro caminho. A atitude de alguém pode explicar nossa raiva, nossa decepção e até determinadas decisões que precisaremos tomar, mas não precisa definir nosso caráter. Recusar-se a reproduzir uma atitude não significa absolver quem a praticou. Significa apenas não entregar a essa pessoa o poder de determinar também quem nos tornaremos depois dela.

Talvez essa seja uma das formas mais difíceis de autocontrole. Não se trata de não sentir raiva ou de responder a tudo com serenidade. Trata-se de conseguir sentir tudo aquilo que uma injustiça provoca e, ainda assim, escolher uma resposta que não nos obrigue a abandonar aquilo em que acreditamos.