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Fernanda Varela
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 00:30
“Existe um tipo de ciúme que não nasce da perda de alguém, mas do medo de nunca ter essa pessoa. Você não tem um relacionamento, não pode exigir fidelidade e talvez nem tenha coragem de revelar o que sente. Ainda assim, a possibilidade de vê-la interessada em outra pessoa provoca um desconforto difícil de explicar. Porque, às vezes, o desejo de possuir machuca mais do que a própria ausência.”
Existe uma forma de ciúme que pode parecer contraditória até para quem a experimenta. Não há relacionamento, compromisso ou qualquer promessa de exclusividade. Ainda assim, a possibilidade de ver alguém demonstrando interesse por outra pessoa desperta sentimentos que nem sempre são fáceis de compreender.
10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer
Pode ser alguém com quem existe uma amizade, uma convivência frequente ou uma atração que nunca foi declarada. Às vezes, há conversas, brincadeiras e uma proximidade que alimenta expectativas. Em outras situações, o sentimento permanece completamente guardado.
O problema começa quando a imaginação constrói possibilidades que a realidade ainda não confirmou.
Uma troca de olhares pode ganhar significados especiais. Uma mensagem inesperada pode alimentar esperanças. E um gesto de atenção direcionado a outra pessoa pode provocar um desconforto desproporcional à relação que realmente existe.
O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, conhecido por suas reflexões sobre a vontade, o desejo e o sofrimento humano, dedicou parte de sua obra à maneira como os indivíduos são impulsionados por necessidades e vontades que nem sempre conseguem satisfazer.
Em O Mundo como Vontade e Representação, o pensador desenvolveu a ideia de que o desejo ocupa um lugar central na experiência humana e pode se tornar uma fonte constante de insatisfação.
A frase apresentada não é uma citação literal de Schopenhauer, mas uma reflexão contemporânea inspirada em sua filosofia sobre o desejo e o sofrimento.
Uma das questões mais interessantes dessa experiência é perceber que o ciúme nem sempre surge porque alguém está sendo perdido. Em determinadas situações, ele aparece justamente porque existe o medo de nunca conquistar o espaço desejado na vida daquela pessoa.
Não se trata necessariamente da saudade de uma relação que terminou, mas da frustração diante de uma história que talvez nunca comece.
E isso pode ser especialmente difícil quando o sentimento não é revelado.
A pessoa sabe que não pode exigir explicações, questionar escolhas ou demonstrar insatisfação como se existisse um compromisso. Ao mesmo tempo, pode sentir tristeza ao imaginar que outra pessoa terá a oportunidade de viver aquilo que ela apenas desejou.
Essa contradição pode provocar um conflito entre aquilo que se sente e aquilo que se considera racionalmente aceitável.
É importante compreender, entretanto, que sentir ciúme não significa possuir direitos sobre alguém. Emoções podem surgir involuntariamente, mas a maneira como lidamos com elas envolve escolhas e responsabilidades.
Reconhecer o próprio desconforto não autoriza cobranças, tentativas de controle ou interferências na liberdade de outra pessoa.
Também existe uma diferença entre desejar viver uma relação e acreditar que essa relação deveria acontecer simplesmente porque o sentimento é intenso.
Nem toda atração será correspondida. Nem toda proximidade representa interesse romântico. E nem toda expectativa construída individualmente encontra espaço na realidade.
A reflexão inspirada em Schopenhauer convida a observar como o desejo pode produzir sofrimento quando passa a depender de algo que não está sob nosso controle.
Em alguns casos, o mais difícil não é aceitar que alguém escolheu outra pessoa, mas reconhecer que nunca existiu uma promessa de que escolheria você.
Isso não torna o sentimento menos verdadeiro. Apenas revela que sentir algo profundamente não significa que esse sentimento será necessariamente compartilhado.
E talvez uma das formas mais dolorosas de ciúme seja aquela que precisa permanecer em silêncio.
Porque você não perdeu um relacionamento, não foi traído e não teve uma promessa quebrada.
Mas, mesmo sem nunca ter tido aquela pessoa, sente como se estivesse prestes a perder uma história inteira que só chegou a existir dentro de você.