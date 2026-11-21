REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Nem sempre o ciúme vem de uma história de amor. Às vezes, vem da chance de ver outra pessoa conquistar alguém que queremos tanto em silêncio' - reflexão inspirada em Schopenhauer

Reflexão inspirada em Arthur Schopenhauer aborda o desejo, a insegurança e o sofrimento provocado por sentimentos que não podem ser cobrados

Fernanda Varela

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 00:30

Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana. Crédito: Reprodução

“Existe um tipo de ciúme que não nasce da perda de alguém, mas do medo de nunca ter essa pessoa. Você não tem um relacionamento, não pode exigir fidelidade e talvez nem tenha coragem de revelar o que sente. Ainda assim, a possibilidade de vê-la interessada em outra pessoa provoca um desconforto difícil de explicar. Porque, às vezes, o desejo de possuir machuca mais do que a própria ausência.”

Existe uma forma de ciúme que pode parecer contraditória até para quem a experimenta. Não há relacionamento, compromisso ou qualquer promessa de exclusividade. Ainda assim, a possibilidade de ver alguém demonstrando interesse por outra pessoa desperta sentimentos que nem sempre são fáceis de compreender.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer 1 de 10

Pode ser alguém com quem existe uma amizade, uma convivência frequente ou uma atração que nunca foi declarada. Às vezes, há conversas, brincadeiras e uma proximidade que alimenta expectativas. Em outras situações, o sentimento permanece completamente guardado.

O problema começa quando a imaginação constrói possibilidades que a realidade ainda não confirmou.

Uma troca de olhares pode ganhar significados especiais. Uma mensagem inesperada pode alimentar esperanças. E um gesto de atenção direcionado a outra pessoa pode provocar um desconforto desproporcional à relação que realmente existe.

O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, conhecido por suas reflexões sobre a vontade, o desejo e o sofrimento humano, dedicou parte de sua obra à maneira como os indivíduos são impulsionados por necessidades e vontades que nem sempre conseguem satisfazer.

Em O Mundo como Vontade e Representação, o pensador desenvolveu a ideia de que o desejo ocupa um lugar central na experiência humana e pode se tornar uma fonte constante de insatisfação.

A frase apresentada não é uma citação literal de Schopenhauer, mas uma reflexão contemporânea inspirada em sua filosofia sobre o desejo e o sofrimento.

Uma das questões mais interessantes dessa experiência é perceber que o ciúme nem sempre surge porque alguém está sendo perdido. Em determinadas situações, ele aparece justamente porque existe o medo de nunca conquistar o espaço desejado na vida daquela pessoa.

Não se trata necessariamente da saudade de uma relação que terminou, mas da frustração diante de uma história que talvez nunca comece.

E isso pode ser especialmente difícil quando o sentimento não é revelado.

A pessoa sabe que não pode exigir explicações, questionar escolhas ou demonstrar insatisfação como se existisse um compromisso. Ao mesmo tempo, pode sentir tristeza ao imaginar que outra pessoa terá a oportunidade de viver aquilo que ela apenas desejou.

Essa contradição pode provocar um conflito entre aquilo que se sente e aquilo que se considera racionalmente aceitável.

É importante compreender, entretanto, que sentir ciúme não significa possuir direitos sobre alguém. Emoções podem surgir involuntariamente, mas a maneira como lidamos com elas envolve escolhas e responsabilidades.

Reconhecer o próprio desconforto não autoriza cobranças, tentativas de controle ou interferências na liberdade de outra pessoa.

Também existe uma diferença entre desejar viver uma relação e acreditar que essa relação deveria acontecer simplesmente porque o sentimento é intenso.

Nem toda atração será correspondida. Nem toda proximidade representa interesse romântico. E nem toda expectativa construída individualmente encontra espaço na realidade.

A reflexão inspirada em Schopenhauer convida a observar como o desejo pode produzir sofrimento quando passa a depender de algo que não está sob nosso controle.

Em alguns casos, o mais difícil não é aceitar que alguém escolheu outra pessoa, mas reconhecer que nunca existiu uma promessa de que escolheria você.

Isso não torna o sentimento menos verdadeiro. Apenas revela que sentir algo profundamente não significa que esse sentimento será necessariamente compartilhado.

E talvez uma das formas mais dolorosas de ciúme seja aquela que precisa permanecer em silêncio.

Porque você não perdeu um relacionamento, não foi traído e não teve uma promessa quebrada.