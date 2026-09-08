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Frase do dia da Filosofia: 'Nem sempre quem fala mais alto tem mais certeza; às vezes, só tem mais medo de ser questionado' - a reflexão inspirada em Sócrates sobre conhecimento

A segurança com que alguém defende uma opinião não significa necessariamente que ela esteja certa, e a dificuldade de aceitar perguntas pode revelar mais insegurança do que convicção

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 00:45

Sócrates
Sócrates Crédito: Reprodução

Existem pessoas que parecem absolutamente certas de tudo. Falam com firmeza, interrompem, aumentam o tom de voz e defendem suas opiniões como se qualquer discordância fosse uma ameaça. Diante de tanta segurança, é fácil imaginar que elas sabem exatamente do que estão falando.

Mas confiança e conhecimento não são necessariamente a mesma coisa.

5 fatos sobre Sócrates

Mesmo após mais de dois mil anos, o legado de Sócrates permanece vivo ao lembrar que aprender exige coragem para duvidar das próprias certezas. por iStock
Para Sócrates, fazer perguntas era mais importante do que oferecer respostas prontas, porque o conhecimento nasce da reflexão. por iStock
Considerado um dos maiores filósofos da história, Sócrates transformou o questionamento em um dos principais caminhos para o conhecimento. por iStock
Sócrates acreditava que a verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos que ainda temos muito a aprender. por iStock
Os ensinamentos de Sócrates continuam inspirando reflexões sobre humildade, ética e a busca constante pela verdade. por iStock
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Mesmo após mais de dois mil anos, o legado de Sócrates permanece vivo ao lembrar que aprender exige coragem para duvidar das próprias certezas. por iStock

A reflexão inspirada no pensamento de Sócrates ajuda a compreender essa diferença. O filósofo grego ficou conhecido por uma maneira de pensar baseada no questionamento, no diálogo e no reconhecimento dos limites do próprio conhecimento.

Em vez de tratar suas próprias certezas como verdades intocáveis, Sócrates fazia perguntas. Questionava definições, examinava argumentos e mostrava que muitas ideias aparentemente óbvias se tornavam frágeis quando eram analisadas com mais cuidado.

Essa postura continua atual.

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Quem realmente conhece determinado assunto costuma compreender também sua complexidade. Sabe que pode existir algo que ainda não percebeu, que novas informações podem surgir e que uma pergunta não precisa ser encarada como uma ofensa.

Já para quem construiu sua segurança sobre certezas frágeis, ser questionado pode parecer perigoso.

Por isso, algumas discussões deixam rapidamente de ser uma troca de ideias. Quando faltam argumentos, aparecem ataques pessoais. Quando surge uma pergunta difícil, o tom aumenta. Quando alguém apresenta uma perspectiva diferente, a reação passa a ser desqualificar quem falou em vez de examinar aquilo que foi dito.

Falar mais alto, porém, não torna um argumento mais verdadeiro.

Também não significa que toda pessoa firme esteja insegura ou que toda convicção seja sinal de ignorância. Existem assuntos sobre os quais podemos ter posições sólidas e bem fundamentadas. O ponto está na capacidade de permitir que essas posições sejam examinadas.

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Existe uma força intelectual particular em conseguir dizer "não sei", "posso estar errado" ou "preciso pensar sobre isso".

Admitir uma dúvida não diminui necessariamente o conhecimento de alguém. Muitas vezes, demonstra justamente a maturidade de perceber que compreender alguma coisa é diferente de simplesmente acreditar que já possui todas as respostas.

Talvez seja por isso que algumas das pessoas mais difíceis de questionar sejam justamente aquelas que mais precisam parecer certas.

Quando uma opinião só consegue sobreviver se ninguém puder interrogá-la, o problema talvez não esteja nas perguntas. Pode estar na fragilidade da certeza que elas ameaçam revelar.

No fim, conhecimento não precisa gritar para existir. Às vezes, a verdadeira segurança aparece justamente na tranquilidade de quem consegue ouvir uma pergunta sem sentir que sua própria inteligência está sendo colocada em risco.

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