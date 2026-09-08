REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Nem sempre quem fala mais alto tem mais certeza; às vezes, só tem mais medo de ser questionado' - a reflexão inspirada em Sócrates sobre conhecimento

A segurança com que alguém defende uma opinião não significa necessariamente que ela esteja certa, e a dificuldade de aceitar perguntas pode revelar mais insegurança do que convicção

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 00:45

Sócrates Crédito: Reprodução

Existem pessoas que parecem absolutamente certas de tudo. Falam com firmeza, interrompem, aumentam o tom de voz e defendem suas opiniões como se qualquer discordância fosse uma ameaça. Diante de tanta segurança, é fácil imaginar que elas sabem exatamente do que estão falando.

Mas confiança e conhecimento não são necessariamente a mesma coisa.

5 fatos sobre Sócrates 1 de 5

A reflexão inspirada no pensamento de Sócrates ajuda a compreender essa diferença. O filósofo grego ficou conhecido por uma maneira de pensar baseada no questionamento, no diálogo e no reconhecimento dos limites do próprio conhecimento.

Em vez de tratar suas próprias certezas como verdades intocáveis, Sócrates fazia perguntas. Questionava definições, examinava argumentos e mostrava que muitas ideias aparentemente óbvias se tornavam frágeis quando eram analisadas com mais cuidado.

Essa postura continua atual.

Quem realmente conhece determinado assunto costuma compreender também sua complexidade. Sabe que pode existir algo que ainda não percebeu, que novas informações podem surgir e que uma pergunta não precisa ser encarada como uma ofensa.

Já para quem construiu sua segurança sobre certezas frágeis, ser questionado pode parecer perigoso.

Por isso, algumas discussões deixam rapidamente de ser uma troca de ideias. Quando faltam argumentos, aparecem ataques pessoais. Quando surge uma pergunta difícil, o tom aumenta. Quando alguém apresenta uma perspectiva diferente, a reação passa a ser desqualificar quem falou em vez de examinar aquilo que foi dito.

Falar mais alto, porém, não torna um argumento mais verdadeiro.

Também não significa que toda pessoa firme esteja insegura ou que toda convicção seja sinal de ignorância. Existem assuntos sobre os quais podemos ter posições sólidas e bem fundamentadas. O ponto está na capacidade de permitir que essas posições sejam examinadas.

Existe uma força intelectual particular em conseguir dizer "não sei", "posso estar errado" ou "preciso pensar sobre isso".

Admitir uma dúvida não diminui necessariamente o conhecimento de alguém. Muitas vezes, demonstra justamente a maturidade de perceber que compreender alguma coisa é diferente de simplesmente acreditar que já possui todas as respostas.

Talvez seja por isso que algumas das pessoas mais difíceis de questionar sejam justamente aquelas que mais precisam parecer certas.

Quando uma opinião só consegue sobreviver se ninguém puder interrogá-la, o problema talvez não esteja nas perguntas. Pode estar na fragilidade da certeza que elas ameaçam revelar.