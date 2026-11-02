REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Nem sempre quem fez você chorar será a pessoa que vai enxugar suas lágrimas' - reflexão inspirada em Sêneca

Às vezes, esperamos carinho e consolo justamente de quem provocou nossa tristeza. Reflexão inspirada no filósofo Sêneca mostra por que deixar de esperar determinadas atitudes pode ser importante para superar uma decepção

Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 00:20

Sêneca Crédito: Reprodução

“Nem sempre quem fez você chorar será a pessoa que vai enxugar suas lágrimas. Às vezes, passamos tanto tempo esperando consolo de quem nos machucou que não percebemos as mãos estendidas de quem realmente se importa. A vida também ensina que nem todo mundo que provoca nossa dor merece participar da nossa cura.”

A frase, inspirada em temas presentes na filosofia de Sêneca, aborda uma situação dolorosa: a dificuldade de aceitar que alguém que nos magoou talvez não seja capaz de oferecer o acolhimento que esperamos.

Quando uma pessoa importante nos machuca, é natural desejar que ela reconheça o erro, peça desculpas e tente reparar o sofrimento provocado. Afinal, muitas vezes, o que mais queremos não é uma grande demonstração de afeto, mas a confirmação de que nossos sentimentos foram compreendidos.

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

O problema aparece quando essa expectativa se prolonga e a pessoa passa a depender de um pedido de desculpas que talvez nunca aconteça.

Sêneca, filósofo romano e um dos principais representantes do estoicismo, refletiu sobre o sofrimento, as expectativas humanas e a importância de não entregar nossa tranquilidade a circunstâncias que estão fora do nosso controle.

A frase apresentada não é uma citação literal do pensador, mas uma reflexão contemporânea inspirada nesses princípios.

Em algumas relações, a espera por uma mudança pode durar anos. A pessoa continua acreditando que, em algum momento, aquele amigo, familiar ou parceiro compreenderá o sofrimento que provocou e encontrará uma maneira de compensá-lo.

Enquanto isso, pode deixar de perceber o carinho de quem está presente, oferece apoio e demonstra preocupação sem precisar ser cobrado.

Isso não significa que seja errado desejar uma reconciliação. Existem relações que podem ser reconstruídas quando há reconhecimento dos erros, respeito e disposição verdadeira para mudar.

Entretanto, nem sempre a reparação acontece. E aceitar essa possibilidade não significa considerar justo o que aconteceu, mas reconhecer que nossa recuperação não precisa depender exclusivamente da atitude de outra pessoa.

Também não é necessário transformar toda decepção em rompimento. Cada relação possui sua história, e estabelecer limites pode ser tão importante quanto decidir se afastar.

A reflexão inspirada em Sêneca lembra que o sofrimento merece acolhimento, mas esse cuidado pode vir de lugares diferentes daqueles que imaginávamos.

Às vezes, a pessoa que provocou nossas lágrimas nunca encontrará as palavras que gostaríamos de ouvir. Ainda assim, existem outras formas de receber carinho, reconstruir a confiança e encontrar tranquilidade.