REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda opinião merece espaço dentro de você apenas porque alguém teve coragem de dizê-la em voz alta' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio sobre domínio de si

Críticas, julgamentos e comentários podem nos atingir profundamente, mas aprender a avaliar o peso de quem fala é uma forma de não permitir que qualquer opinião determine a maneira como enxergamos a nós mesmos

Fernanda Varela

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 00:45

Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. Crédito: Reprodução

Basta uma frase para estragar um dia inteiro. Alguém critica sua aparência, questiona sua capacidade, diminui uma conquista ou faz um comentário sobre uma escolha pessoal. Mesmo quando dezenas de pessoas disseram exatamente o contrário, é aquela opinião negativa que permanece ecoando na cabeça.

Como se o simples fato de alguém ter dito alguma coisa transformasse aquilo em verdade.

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A reflexão inspirada no pensamento de Marco Aurélio ajuda a perceber o perigo de entregar tanto poder aos julgamentos externos. O imperador romano e filósofo estoico escreveu sobre a importância de cuidar da própria mente e não permitir que acontecimentos e opiniões externas determinem automaticamente nosso estado interior.

Isso não significa ignorar todas as críticas.

Algumas opiniões são importantes justamente porque vêm de pessoas que conhecem nossa trajetória, possuem experiência sobre determinado assunto ou têm coragem de apontar algo que precisamos enxergar. Saber ouvir também é uma forma de amadurecimento.

O problema é tratar todas as opiniões como se tivessem o mesmo valor.

Você aceitaria um conselho profissional de alguém que não entende nada da sua profissão? Provavelmente não. Então por que tantas vezes permitimos que pessoas que desconhecem nossa história tenham autoridade para definir nosso valor?

Nem toda crítica nasce de conhecimento. Algumas surgem de preconceitos, frustrações, comparações, projeções ou simplesmente de uma visão de mundo completamente diferente da nossa.

Ainda assim, podemos carregar essas palavras durante anos.

Uma pessoa diz que você não é inteligente o suficiente e aquela frase reaparece diante de cada novo desafio. Alguém critica seu corpo e você passa a enxergar no espelho um defeito que antes nem incomodava. Um familiar questiona suas escolhas e, de repente, você começa a duvidar de uma decisão que fazia sentido até aquele momento.

O comentário durou segundos. A autoridade que damos a ele pode durar muito mais.

A perspectiva estoica não exige que sejamos indiferentes a tudo o que dizem sobre nós. Ela convida a criar um espaço entre aquilo que ouvimos e aquilo que decidimos aceitar.

Antes de transformar uma opinião em verdade, podemos examiná-la.

Quem está falando? Essa pessoa conhece realmente a situação? Existe algo útil nessa crítica? Ela aponta um comportamento que posso melhorar ou apenas tenta determinar quem eu deveria ser?

Esse filtro é importante porque viver sem ele significa permitir que qualquer pessoa tenha acesso direto à nossa autoestima.

E sempre haverá alguém disposto a opinar.

Sobre seu corpo, sua profissão, seu relacionamento, sua maneira de criar os filhos, suas escolhas financeiras, sua personalidade e até sobre sonhos que não terão qualquer consequência na vida de quem está julgando.

Tentar impedir que essas opiniões existam seria outra forma de entregar nossa tranquilidade ao que não controlamos.

O domínio de si começa quando percebemos que ouvir alguma coisa não nos obriga a incorporá-la.

Algumas críticas merecem reflexão. Outras merecem apenas passar.