REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda pessoa que discorda de você merece uma explicação; algumas já decidiram não compreender antes mesmo de você começar a falar' - a reflexão inspirada em Epicteto

Insistir em explicar suas escolhas para quem não está disposto a ouvir pode transformar uma simples discordância em um desgaste que rouba tempo, energia e tranquilidade

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 00:45

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Existe uma diferença entre conversar com alguém que pensa diferente e tentar convencer uma pessoa que já decidiu que você está errado. No primeiro caso, pode haver troca, escuta e até mudança de opinião. No segundo, qualquer explicação corre o risco de se transformar apenas em mais material para uma discussão que nunca chegará a lugar algum.

A reflexão inspirada no pensamento de Epicteto ajuda a compreender por que reconhecer essa diferença também pode ser uma forma de preservar a serenidade. Um dos principais representantes do estoicismo, o filósofo defendia que precisamos distinguir aquilo que está sob nosso controle daquilo que não depende de nós.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Você pode escolher suas palavras, explicar suas intenções, apresentar seus motivos e até reconhecer quando errou. O que não pode controlar é a disposição do outro para compreender aquilo que você está dizendo.

Mesmo assim, muitas pessoas passam horas tentando fazer exatamente isso.

Explicam novamente uma decisão, enviam mensagens enormes, retomam conversas antigas e procuram novas maneiras de demonstrar que suas intenções foram diferentes daquelas que alguém decidiu enxergar.

Às vezes, quanto mais tentam explicar, mais frustradas ficam.

Isso acontece porque nem toda discussão nasce de uma dúvida verdadeira. Há situações em que a pessoa não está procurando compreender o seu ponto de vista. Ela está esperando apenas a próxima oportunidade para contestá-lo.

Nesses casos, explicar mais não significa necessariamente ser melhor compreendido.

Isso não quer dizer que devemos fugir de qualquer conversa difícil. Relações importantes exigem diálogo, e reconhecer nossos próprios erros também faz parte de uma postura madura. Há momentos em que explicar, ouvir e reconsiderar são indispensáveis.

A serenidade está justamente em perceber quando existe espaço para esse diálogo e quando estamos apenas tentando obter de alguém uma compreensão que essa pessoa não pretende oferecer.

Também existe uma armadilha emocional nessa insistência: acreditar que só poderemos ficar em paz quando o outro finalmente entender nosso lado.

Quando colocamos nossa tranquilidade nessa condição, entregamos ao outro uma tarefa impossível de controlar. A pessoa precisa concordar, reconhecer, validar ou mudar de opinião para que possamos seguir em frente.

A perspectiva estoica propõe outra possibilidade: dizer aquilo que precisava ser dito e aceitar que a interpretação final pertence a quem escuta.

Nem toda acusação exige defesa interminável. Nem toda provocação merece resposta. E nem toda pessoa precisa compreender suas escolhas para que elas continuem fazendo sentido para você.