Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda pessoa que discorda de você merece uma explicação; algumas já decidiram não compreender antes mesmo de você começar a falar' - a reflexão inspirada em Epicteto

Insistir em explicar suas escolhas para quem não está disposto a ouvir pode transformar uma simples discordância em um desgaste que rouba tempo, energia e tranquilidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 00:45

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo.
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Existe uma diferença entre conversar com alguém que pensa diferente e tentar convencer uma pessoa que já decidiu que você está errado. No primeiro caso, pode haver troca, escuta e até mudança de opinião. No segundo, qualquer explicação corre o risco de se transformar apenas em mais material para uma discussão que nunca chegará a lugar algum.

A reflexão inspirada no pensamento de Epicteto ajuda a compreender por que reconhecer essa diferença também pode ser uma forma de preservar a serenidade. Um dos principais representantes do estoicismo, o filósofo defendia que precisamos distinguir aquilo que está sob nosso controle daquilo que não depende de nós.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
1 de 10
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Você pode escolher suas palavras, explicar suas intenções, apresentar seus motivos e até reconhecer quando errou. O que não pode controlar é a disposição do outro para compreender aquilo que você está dizendo.

Mesmo assim, muitas pessoas passam horas tentando fazer exatamente isso.

Explicam novamente uma decisão, enviam mensagens enormes, retomam conversas antigas e procuram novas maneiras de demonstrar que suas intenções foram diferentes daquelas que alguém decidiu enxergar.

Às vezes, quanto mais tentam explicar, mais frustradas ficam.

Isso acontece porque nem toda discussão nasce de uma dúvida verdadeira. Há situações em que a pessoa não está procurando compreender o seu ponto de vista. Ela está esperando apenas a próxima oportunidade para contestá-lo.

Nesses casos, explicar mais não significa necessariamente ser melhor compreendido.

Isso não quer dizer que devemos fugir de qualquer conversa difícil. Relações importantes exigem diálogo, e reconhecer nossos próprios erros também faz parte de uma postura madura. Há momentos em que explicar, ouvir e reconsiderar são indispensáveis.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O problema nem sempre é a sogra querer participar demais; às vezes, é o casal nunca ter definido até onde a família pode entrar' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

Frase do dia da Psicologia: 'O problema nem sempre é a sogra querer participar demais; às vezes, é o casal nunca ter definido até onde a família pode entrar' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'A comparação é uma maneira silenciosa de transformar uma vida inteira de conquistas em uma sensação de fracasso' - a reflexão inspirada em Søren Kierkegaard

Frase do dia da Filosofia: 'A comparação é uma maneira silenciosa de transformar uma vida inteira de conquistas em uma sensação de fracasso' - a reflexão inspirada em Søren Kierkegaard

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Talvez você não seja menos capaz do que imagina; talvez só tenha aprendido a enxergar seus defeitos com mais atenção do que seus méritos' - a reflexão inspirada em Alain de Botton

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez você não seja menos capaz do que imagina; talvez só tenha aprendido a enxergar seus defeitos com mais atenção do que seus méritos' - a reflexão inspirada em Alain de Botton

A serenidade está justamente em perceber quando existe espaço para esse diálogo e quando estamos apenas tentando obter de alguém uma compreensão que essa pessoa não pretende oferecer.

Também existe uma armadilha emocional nessa insistência: acreditar que só poderemos ficar em paz quando o outro finalmente entender nosso lado.

Quando colocamos nossa tranquilidade nessa condição, entregamos ao outro uma tarefa impossível de controlar. A pessoa precisa concordar, reconhecer, validar ou mudar de opinião para que possamos seguir em frente.

A perspectiva estoica propõe outra possibilidade: dizer aquilo que precisava ser dito e aceitar que a interpretação final pertence a quem escuta.

Nem toda acusação exige defesa interminável. Nem toda provocação merece resposta. E nem toda pessoa precisa compreender suas escolhas para que elas continuem fazendo sentido para você.

Em alguns momentos, preservar a serenidade significa perceber que você já explicou o suficiente. Continuar falando para quem decidiu não ouvir pode não esclarecer nada - apenas prolongar um conflito que já deixou de merecer a sua energia.

Mais recentes

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'A prática da virtude é o único bem que conduz à tranquilidade da alma' - a lição de Cleantes sobre integridade e redução da culpa

Frase do dia do Estoicismo: 'A prática da virtude é o único bem que conduz à tranquilidade da alma' - a lição de Cleantes sobre integridade e redução da culpa
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando uma mulher precisa explicar mil vezes que está magoada, o problema não é comunicação, é a falta de disposição para ouvi-la' - a reflexão inspirada na obra de John Gottman

Frase do dia da Psicologia: 'Quando uma mulher precisa explicar mil vezes que está magoada, o problema não é comunicação, é a falta de disposição para ouvi-la' - a reflexão inspirada na obra de John Gottman
Imagem - Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta sexta-feira (4): alguém pode cobrar um favor que fez no passado

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta sexta-feira (4): alguém pode cobrar um favor que fez no passado