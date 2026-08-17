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Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda pressa leva mais longe; algumas coisas importantes só aparecem quando aprendemos a desacelerar' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre o tempo

Em uma sociedade que valoriza produtividade, velocidade e resultados, desacelerar pode parecer perda de tempo, quando, na verdade, pode ser uma forma de recuperar a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 00:45

O filósofo chama atenção para os efeitos de uma sociedade que exige desempenho constante e faz com que o indivíduo se torne seu próprio cobrador
O filósofo chama atenção para os efeitos de uma sociedade que exige desempenho constante e faz com que o indivíduo se torne seu próprio cobrador Crédito: Reprodução

A rotina acelerada faz com que muitas pessoas passem de uma tarefa para outra sem realmente perceber o que está acontecendo ao redor. Trabalhar, responder mensagens, cumprir compromissos, acompanhar redes sociais e resolver problemas ocupam quase todas as horas do dia. Quando finalmente existe um momento de pausa, surge até a sensação de culpa por não estar fazendo alguma coisa.

Tudo sobre Byung-Chul Han

Byung-Chul Han usa a filosofia para questionar uma pergunta cada vez mais urgente: estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo? por Reprodução
Seus pensamentos ajudam a compreender por que, mesmo com tantas formas de conexão, a sociedade contemporânea também enfrenta uma crescente sensação de isolamento por Reprodução
O filósofo chama atenção para os efeitos de uma sociedade que exige desempenho constante e faz com que o indivíduo se torne seu próprio cobrador por Reprodução
A obra de Byung-Chul Han convida a repensar o valor do silêncio, da contemplação e dos momentos que não precisam produzir nenhum resultado por Reprodução
Para Byung-Chul Han, a sociedade contemporânea transformou o excesso de atividade em um ideal, fazendo com que até o descanso pareça uma perda de tempo por Reprodução
Byung-Chul Han questiona uma vida em que estar ocupado o tempo inteiro passou a ser confundido com estar vivendo plenamente por Reprodução
Seus livros refletem sobre temas como cansaço, ansiedade, solidão, tecnologia, produtividade e a dificuldade de simplesmente desacelerar por Reprodução
Em sua obra, Byung-Chul Han analisa como a pressão por desempenho pode transformar a própria pessoa em alguém que cobra cada vez mais de si mesma por Reprodução
Byung-Chul Han é um dos filósofos contemporâneos mais conhecidos por suas críticas à sociedade da produtividade, do excesso e da velocidade por Reprodução
O filósofo sul-coreano discute os efeitos de uma sociedade marcada pela hiperconectividade, pela exposição constante e pela necessidade de estar sempre produzindo por Reprodução
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Byung-Chul Han usa a filosofia para questionar uma pergunta cada vez mais urgente: estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo? por Reprodução

Byung-Chul Han critica justamente essa lógica de excesso de produtividade. Para o filósofo, a sociedade contemporânea transformou o indivíduo em alguém que cobra constantemente de si mesmo mais desempenho, mais eficiência e mais resultados. Nesse ritmo, até o descanso pode ser visto como algo que precisa ser justificado.

Mas nem tudo que importa pode ser alcançado com pressa. Algumas decisões precisam de tempo para amadurecer. Algumas respostas aparecem apenas quando deixamos de procurar desesperadamente por elas. E certos momentos da vida só são percebidos quando estamos presentes o suficiente para prestar atenção.

Desacelerar não significa abandonar responsabilidades ou deixar de perseguir objetivos. Significa entender que velocidade não é sinônimo de progresso. Às vezes, correr demais faz com que cheguemos mais rápido a um lugar que nem sequer queríamos estar.

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Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo?' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre a sociedade contemporânea

Frase do dia da Filosofia: 'Estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo?' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre a sociedade contemporânea

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Não é a falta de tempo que nos impede de viver; muitas vezes, é a maneira como escolhemos gastá-lo' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre a sociedade contemporânea

Frase do dia da Filosofia: 'Não é a falta de tempo que nos impede de viver; muitas vezes, é a maneira como escolhemos gastá-lo' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre a sociedade contemporânea

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Quem tem coragem de decepcionar os outros às vezes finalmente consegue ser fiel a si mesmo' - a reflexão inspirada em Alain de Botton sobre autenticidade

Frase do dia da Filosofia: 'Quem tem coragem de decepcionar os outros às vezes finalmente consegue ser fiel a si mesmo' - a reflexão inspirada em Alain de Botton sobre autenticidade

A reflexão também fala sobre presença. Uma conversa sem olhar para o celular, uma caminhada sem destino, uma refeição sem pressa ou alguns minutos de silêncio podem parecer insignificantes diante de uma rotina cheia de tarefas. Ainda assim, são justamente esses momentos que podem devolver à vida uma dimensão que a produtividade não consegue oferecer.

Talvez seja esse o paradoxo do nosso tempo: passamos tanto tempo tentando ganhar horas que esquecemos de viver as que já temos. E algumas das coisas mais importantes da vida só conseguem nos alcançar quando finalmente diminuímos o passo.

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