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Frase do dia da Filosofia: 'Nem todo afastamento é ingratidão. Às vezes, é apenas o resultado de uma convivência que deixou de ser agradável' - reflexão inspirada em Michel de Montaigne

Reflexão inspirada no filósofo francês Michel de Montaigne mostra como atitudes desagradáveis, críticas constantes e a falta de consideração podem afastar até as pessoas mais próximas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 00:20

Michel de Montaigne morreu em 1592, deixando uma obra que continua inspirando reflexões sobre amizade, convivência e a maneira como nos relacionamos com o mundo.
Michel de Montaigne morreu em 1592, deixando uma obra que continua inspirando reflexões sobre amizade, convivência e a maneira como nos relacionamos com o mundo. Crédito: Reprodução

“Nem todo afastamento é ingratidão. Às vezes, é apenas o resultado de uma convivência que deixou de ser agradável há muito tempo.”

A frase, inspirada em temas presentes no pensamento de Michel de Montaigne, aborda uma situação comum nas relações humanas: o momento em que alguém decide se afastar não porque deixou de gostar de outra pessoa, mas porque a convivência passou a provocar mais desgaste do que alegria.

Existem pessoas que reclamam constantemente da ausência dos amigos, dizem que ninguém mais as procura e interpretam qualquer distanciamento como falta de consideração. Entretanto, nem sempre conseguem perceber como suas próprias atitudes podem contribuir para esse afastamento.

Curiosidades sobre Michel de Montaigne

Michel de Montaigne morreu em 1592, deixando uma obra que continua inspirando reflexões sobre amizade, convivência e a maneira como nos relacionamos com o mundo. por Reprodução
Ao longo de sua obra, Michel de Montaigne questionou certezas absolutas e destacou os limites do conhecimento humano. por Reprodução
Michel de Montaigne defendia o exercício da reflexão e reconhecia que compreender a si mesmo é uma tarefa complexa e contínua. por Reprodução
Para Michel de Montaigne, a amizade verdadeira ocupava um lugar especial na existência humana, sendo marcada por confiança e afinidade. por Reprodução
Autor da obra Ensaios, Michel de Montaigne explorou temas como convivência, sentimentos, relações humanas e as contradições da personalidade. por Reprodução
Michel de Montaigne ficou conhecido por transformar experiências pessoais e observações do cotidiano em profundas reflexões filosóficas. por Reprodução
Michel de Montaigne acreditava na importância de observar as próprias atitudes antes de julgar o comportamento das outras pessoas. por Reprodução
Nascido em 1533, Michel de Montaigne tornou-se um dos principais representantes do pensamento humanista durante o Renascimento. por Reprodução
Michel de Montaigne foi um filósofo francês do século XVI, conhecido por suas reflexões sobre o comportamento humano, a amizade e o autoconhecimento. por Reprodução
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Michel de Montaigne morreu em 1592, deixando uma obra que continua inspirando reflexões sobre amizade, convivência e a maneira como nos relacionamos com o mundo. por Reprodução

Comentários inconvenientes, críticas desnecessárias, grosserias disfarçadas de sinceridade e discussões por motivos pequenos podem transformar encontros que antes eram agradáveis em situações desconfortáveis.

No início, quem está do outro lado costuma relevar. Tenta compreender o mau humor, evita conflitos e acredita que determinados comportamentos são passageiros. Mas, quando essas situações se repetem, a disposição para manter o contato pode diminuir.

Michel de Montaigne, filósofo francês do século XVI, dedicou parte de seus Ensaios à observação do comportamento humano, das relações sociais e da amizade. Suas reflexões valorizavam o autoconhecimento e a importância de examinar as próprias atitudes antes de julgar as escolhas alheias.

A frase apresentada não é uma citação literal do filósofo, mas uma reflexão contemporânea inspirada nesses temas.

Uma das dificuldades das relações está em reconhecer que nossas intenções nem sempre correspondem ao efeito que provocamos nos outros. Alguém pode acreditar que está apenas brincando, sendo sincero ou demonstrando personalidade forte, enquanto as pessoas ao redor se sentem constantemente criticadas ou desrespeitadas.

Isso não significa que todo afastamento seja consequência de um comportamento inadequado. Amizades também mudam por diferenças de rotina, prioridades e fases da vida.

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Entretanto, quando várias pessoas começam a evitar a mesma convivência, pode ser importante observar se existe algum padrão de comportamento que merece atenção.

Nem sempre quem se afasta deseja discutir ou apresentar uma lista de reclamações. Às vezes, a pessoa já tentou conversar, demonstrou desconforto ou simplesmente chegou à conclusão de que insistir naquela relação deixou de fazer bem.

O carinho pode continuar existindo, assim como as lembranças dos momentos felizes. O que desaparece é a vontade de repetir experiências que passaram a ser desagradáveis.

A reflexão inspirada em Montaigne lembra que preservar uma amizade exige mais do que esperar lealdade e compreensão. Também envolve oferecer respeito, reconhecer os próprios erros e tornar a convivência um espaço em que as pessoas se sintam bem.

Porque, antes de chamar alguém de ingrato por ter se afastado, talvez seja importante considerar uma possibilidade desconfortável: nem sempre as pessoas vão embora por falta de carinho. Algumas simplesmente se cansam da maneira como são tratadas.

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