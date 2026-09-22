REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Nem tudo que machuca você precisa receber uma resposta; algumas coisas perdem o poder justamente quando deixam de comandar sua reação' - a reflexão inspirada em Epicteto

O filósofo estoico defendia que não controlamos aquilo que outras pessoas fazem ou dizem, mas podemos trabalhar a maneira como respondemos, uma ideia que ajuda a refletir sobre provocações, ofensas e conflitos que continuam ocupando nossa vida porque ainda conseguem determinar nossas reações

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 00:30

Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

Quando alguém nos machuca, responder pode parecer uma necessidade. Queremos explicar nosso lado, corrigir uma mentira, devolver uma provocação ou encontrar palavras capazes de fazer a outra pessoa sentir pelo menos uma parte daquilo que provocou. Em alguns momentos, posicionar-se realmente é necessário. Em outros, porém, a resposta apenas prolonga uma situação que já poderia ter terminado.

“Nem tudo que machuca você precisa receber uma resposta; algumas coisas perdem o poder justamente quando deixam de comandar sua reação” não é uma citação literal de Epicteto. A frase é uma reflexão inspirada nos ensinamentos do filósofo estoico, especialmente na distinção que ele estabelece entre aquilo que depende de nós e aquilo que está fora do nosso controle.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Não podemos decidir o que alguém pensa sobre nós, impedir todas as críticas ou obrigar uma pessoa a reconhecer que foi injusta. Também não conseguimos controlar completamente a primeira emoção provocada por uma ofensa. Podemos sentir raiva, tristeza ou indignação antes mesmo de termos tempo para pensar. O espaço de escolha aparece principalmente no que fazemos depois.

É aí que uma provocação pode ganhar um poder muito maior do que o momento em que aconteceu. Uma frase dita em poucos segundos pode consumir horas de pensamentos. Uma indireta publicada nas redes sociais pode determinar o humor de um dia inteiro. Uma pessoa que já saiu da nossa vida pode continuar presente porque ainda imaginamos respostas para discussões que terminaram há meses.

Sob essa perspectiva, não reagir não significa necessariamente ser fraco. Em determinadas situações, pode signific simplesmente reconhecer que responder não produzirá justiça, entendimento ou mudança. Produzirá apenas mais uma discussão, mais desgaste e mais espaço para alguém que já ocupou espaço demais.

Isso não significa transformar silêncio em regra. Existem situações em que falar é necessário, principalmente diante de abuso, violência, injustiça ou violações que precisam ser denunciadas ou interrompidas. A reflexão estoica não exige passividade diante de tudo aquilo que nos machuca.

A diferença está em perceber por que estamos respondendo. Existe uma distância entre estabelecer um limite porque ele é necessário e reagir apenas porque alguém conseguiu provocar exatamente a emoção que pretendia provocar. Quando cada atitude do outro determina automaticamente nossa próxima atitude, ainda estamos permitindo que essa pessoa conduza parte do nosso comportamento.

Talvez seja por isso que algumas discussões só terminem verdadeiramente quando deixamos de participar delas. Não porque finalmente encontramos o argumento perfeito, mas porque percebemos que já não precisamos convencer aquela pessoa, corrigir cada interpretação ou vencer cada confronto.

Epicteto ajuda a deslocar a atenção do comportamento alheio para aquilo que ainda podemos escolher. A outra pessoa pode continuar falando, provocando ou sustentando a versão que deseja. O que ela não deveria receber automaticamente é o poder de determinar quanto tempo, energia e paz continuaremos entregando àquela situação.