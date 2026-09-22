Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Filosofia: 'Nem tudo que machuca você precisa receber uma resposta; algumas coisas perdem o poder justamente quando deixam de comandar sua reação' - a reflexão inspirada em Epicteto

O filósofo estoico defendia que não controlamos aquilo que outras pessoas fazem ou dizem, mas podemos trabalhar a maneira como respondemos, uma ideia que ajuda a refletir sobre provocações, ofensas e conflitos que continuam ocupando nossa vida porque ainda conseguem determinar nossas reações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 00:30

Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

Quando alguém nos machuca, responder pode parecer uma necessidade. Queremos explicar nosso lado, corrigir uma mentira, devolver uma provocação ou encontrar palavras capazes de fazer a outra pessoa sentir pelo menos uma parte daquilo que provocou. Em alguns momentos, posicionar-se realmente é necessário. Em outros, porém, a resposta apenas prolonga uma situação que já poderia ter terminado.

“Nem tudo que machuca você precisa receber uma resposta; algumas coisas perdem o poder justamente quando deixam de comandar sua reação” não é uma citação literal de Epicteto. A frase é uma reflexão inspirada nos ensinamentos do filósofo estoico, especialmente na distinção que ele estabelece entre aquilo que depende de nós e aquilo que está fora do nosso controle.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
1 de 10
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Não podemos decidir o que alguém pensa sobre nós, impedir todas as críticas ou obrigar uma pessoa a reconhecer que foi injusta. Também não conseguimos controlar completamente a primeira emoção provocada por uma ofensa. Podemos sentir raiva, tristeza ou indignação antes mesmo de termos tempo para pensar. O espaço de escolha aparece principalmente no que fazemos depois.

É aí que uma provocação pode ganhar um poder muito maior do que o momento em que aconteceu. Uma frase dita em poucos segundos pode consumir horas de pensamentos. Uma indireta publicada nas redes sociais pode determinar o humor de um dia inteiro. Uma pessoa que já saiu da nossa vida pode continuar presente porque ainda imaginamos respostas para discussões que terminaram há meses.

Sob essa perspectiva, não reagir não significa necessariamente ser fraco. Em determinadas situações, pode signific simplesmente reconhecer que responder não produzirá justiça, entendimento ou mudança. Produzirá apenas mais uma discussão, mais desgaste e mais espaço para alguém que já ocupou espaço demais.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Há mulheres que tentam tanto ser aquilo que esperam delas, que não notam quanto de si mesmas deixaram pelo caminho' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'Há mulheres que tentam tanto ser aquilo que esperam delas, que não notam quanto de si mesmas deixaram pelo caminho' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Não transforme o comportamento ruim de alguém em autorização para abandonar o caráter que você escolheu construir' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

Frase do dia da Filosofia: 'Não transforme o comportamento ruim de alguém em autorização para abandonar o caráter que você escolheu construir' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas tão preocupadas em parecer felizes para os outros que já não sabem se gostam mesmo da própria vida' - a reflexão inspirada em Schopenhauer sobre aparências

Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas tão preocupadas em parecer felizes para os outros que já não sabem se gostam mesmo da própria vida' - a reflexão inspirada em Schopenhauer sobre aparências

Isso não significa transformar silêncio em regra. Existem situações em que falar é necessário, principalmente diante de abuso, violência, injustiça ou violações que precisam ser denunciadas ou interrompidas. A reflexão estoica não exige passividade diante de tudo aquilo que nos machuca.

A diferença está em perceber por que estamos respondendo. Existe uma distância entre estabelecer um limite porque ele é necessário e reagir apenas porque alguém conseguiu provocar exatamente a emoção que pretendia provocar. Quando cada atitude do outro determina automaticamente nossa próxima atitude, ainda estamos permitindo que essa pessoa conduza parte do nosso comportamento.

Talvez seja por isso que algumas discussões só terminem verdadeiramente quando deixamos de participar delas. Não porque finalmente encontramos o argumento perfeito, mas porque percebemos que já não precisamos convencer aquela pessoa, corrigir cada interpretação ou vencer cada confronto.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando você começa a duvidar do que viu, ouviu ou sentiu, a relação pode destruir sua confiança na própria percepção' - a reflexão inspirada em Robin Stern sobre gaslighting

Frase do dia da Psicologia: 'Quando você começa a duvidar do que viu, ouviu ou sentiu, a relação pode destruir sua confiança na própria percepção' - a reflexão inspirada em Robin Stern sobre gaslighting

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando alguém quer controlar suas roupas, amizades, dinheiro ou decisões, isso não é cuidado ou amor: é controle' - a reflexão inspirada em Evan Stark sobre relacionamento abusivo

Frase do dia da Psicologia: 'Quando alguém quer controlar suas roupas, amizades, dinheiro ou decisões, isso não é cuidado ou amor: é controle' - a reflexão inspirada em Evan Stark sobre relacionamento abusivo

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando você sente alívio porque seu parceiro está de bom humor, é hora de notar o quanto o medo da reação dele guia a sua vida' - a reflexão inspirada em Lenore E. Walker

Frase do dia da Psicologia: 'Quando você sente alívio porque seu parceiro está de bom humor, é hora de notar o quanto o medo da reação dele guia a sua vida' - a reflexão inspirada em Lenore E. Walker

Epicteto ajuda a deslocar a atenção do comportamento alheio para aquilo que ainda podemos escolher. A outra pessoa pode continuar falando, provocando ou sustentando a versão que deseja. O que ela não deveria receber automaticamente é o poder de determinar quanto tempo, energia e paz continuaremos entregando àquela situação.

No fim, nem toda provocação precisa ser vencida com uma resposta melhor. Algumas perdem justamente quando descobrem que já não conseguem escolher a nossa próxima reação.

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Pedir desculpas não é mudar quando a pessoa acredita que tem o direito de controlar, intimidar ou punir você' - a reflexão inspirada em Lundy Bancroft sobre vínculo abusivo

Frase do dia da Psicologia: 'Pedir desculpas não é mudar quando a pessoa acredita que tem o direito de controlar, intimidar ou punir você' - a reflexão inspirada em Lundy Bancroft sobre vínculo abusivo