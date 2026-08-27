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Frase do dia da Filosofia: 'Nenhuma mulher deveria precisar ser menos inteligente, menos ambiciosa ou menos intensa para fazer alguém se sentir maior' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

A liberdade também está em não diminuir os próprios sonhos, capacidades ou personalidade para caber nas expectativas de quem se sente ameaçado por uma mulher que sabe o que quer

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:56

Além do feminismo, Simone de Beauvoir escreveu sobre liberdade, ética, envelhecimento, relacionamentos e os dilemas da existência humana
Além do feminismo, Simone de Beauvoir escreveu sobre liberdade, ética, envelhecimento, relacionamentos e os dilemas da existência humana Crédito: Reprodução

Simone de Beauvoir dedicou sua obra a questionar os papéis sociais impostos às mulheres e as estruturas que, durante muito tempo, limitaram suas possibilidades de escolha. A partir dessa perspectiva, a ideia de que uma mulher deveria se diminuir para ser aceita revela uma forma silenciosa de desigualdade.

Isso pode aparecer de maneiras muito diferentes. Uma mulher pode esconder sua inteligência para não parecer arrogante, reduzir suas ambições para não incomodar o parceiro ou controlar a própria personalidade para parecer mais fácil de lidar.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir

A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução
'O Segundo Sexo' tornou Simone de Beauvoir uma das autoras mais importantes para compreender as estruturas sociais que historicamente limitaram a autonomia feminina por Reprodução
Beauvoir defendia uma existência marcada pela liberdade e pela responsabilidade de construir o próprio caminho, em vez de simplesmente aceitar papéis impostos por Reprodução
Além do feminismo, Simone de Beauvoir escreveu sobre liberdade, ética, envelhecimento, relacionamentos e os dilemas da existência humana por Reprodução
Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo por Reprodução
Sua obra continua atual por discutir uma questão fundamental: até que ponto nossas escolhas são realmente nossas ou foram determinadas pelo que esperam de nós? por Reprodução
Para Beauvoir, a mulher não deveria ser reduzida a um papel definido pela sociedade, mas reconhecida como sujeito capaz de escolher e construir a própria trajetória por Reprodução
Em sua obra, Beauvoir questionou os papéis sociais impostos às mulheres e defendeu a possibilidade de construir a própria existência com liberdade e autonomia por Reprodução
A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina por Reprodução
Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e intelectual francesa, uma das principais referências do pensamento feminista do século XX por Reprodução
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A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução

Às vezes, nem é preciso que alguém diga diretamente "seja menos". A mensagem aparece em comentários, críticas e pequenas reações diante de uma mulher que ocupa espaço demais, fala com segurança, ganha mais dinheiro ou demonstra independência.

Com o tempo, ela pode começar a fazer esse trabalho sozinha. Antes de falar, pensa se está exagerando. Antes de aceitar uma oportunidade, imagina se aquilo vai incomodar alguém. Antes de comemorar uma conquista, sente necessidade de diminuí-la.

É assim que a aprovação pode se transformar em uma espécie de prisão invisível.

Uma relação saudável não deveria exigir que uma pessoa apagasse suas qualidades para proteger a autoestima da outra. Amor, amizade e parceria podem envolver diferenças, mas não deveriam depender da diminuição de alguém.

Isso também vale para a ambição. Uma mulher não precisa escolher entre ser bem-sucedida e ser amada, entre ter personalidade forte e ser considerada feminina, ou entre defender suas opiniões e ser vista como alguém agradável.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Quando uma mulher deixa de precisar ser aprovada, começa a descobrir o tamanho da própria liberdade' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre autonomia

Frase do dia da Filosofia: 'Quando uma mulher deixa de precisar ser aprovada, começa a descobrir o tamanho da própria liberdade' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre autonomia

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Há casamentos que continuam de pé porque ninguém teve coragem de admitir que já não existe uma vida compartilhada ali' - a reflexão inspirada em Søren Kierkegaard

Frase do dia da Filosofia: 'Há casamentos que continuam de pé porque ninguém teve coragem de admitir que já não existe uma vida compartilhada ali' - a reflexão inspirada em Søren Kierkegaard

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Algumas mulheres não ficaram difíceis; apenas pararam de aceitar como amor aquilo que exigia que elas se abandonassem' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'Algumas mulheres não ficaram difíceis; apenas pararam de aceitar como amor aquilo que exigia que elas se abandonassem' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Ser intensa também não é necessariamente um defeito. Ter desejos, opiniões, projetos e vontade de crescer faz parte da individualidade de cada pessoa.

A filosofia de Beauvoir ajuda justamente a questionar a ideia de que existe uma maneira correta de uma mulher ocupar o mundo. Ela não precisa caber em um modelo criado para tornar sua presença mais confortável para os outros.

Talvez uma das formas mais importantes de liberdade seja parar de pedir desculpas por características que nunca deveriam ter sido tratadas como defeitos.

Uma mulher não precisa diminuir a própria luz para que alguém ao lado consiga enxergar a si mesmo. O crescimento de uma pessoa não precisa acontecer às custas da redução da outra.

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