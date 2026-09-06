REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'O caráter aparece com mais clareza quando fazer a coisa certa deixa de trazer alguma vantagem' - a reflexão inspirada em Aristóteles sobre virtude

É fácil defender valores quando eles nos beneficiam; a verdadeira prova pode surgir quando agir com honestidade, justiça e integridade exige abrir mão de alguma vantagem

Fernanda Varela

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 00:45

Aristóteles foi discípulo de Platão e professor de Alexandre, o Grande. Crédito: Reprodução

É relativamente fácil parecer uma pessoa justa quando a justiça não custa nada. Ser generoso quando existe reconhecimento, cumprir uma promessa quando ela continua conveniente ou defender determinados princípios quando todos ao redor concordam não exige grandes conflitos internos. A situação muda quando fazer o que consideramos correto passa a ter um preço.

É justamente nesses momentos que o caráter pode aparecer com mais clareza.

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A reflexão inspirada no pensamento de Aristóteles encontra força em sua filosofia sobre a virtude. Para o filósofo grego, tornar-se uma pessoa virtuosa não dependia simplesmente de conhecer aquilo que é bom. A formação do caráter estava ligada também à prática, aos hábitos e à repetição de boas ações.

Em outras palavras, não basta dizer que valorizamos honestidade, coragem ou justiça. É na maneira como agimos que essas virtudes começam a ganhar forma.

Uma pessoa pode afirmar que jamais prejudicaria alguém para conseguir alguma coisa. Mas o verdadeiro conflito aparece quando surge uma oportunidade concreta de obter vantagem e ninguém provavelmente descobriria o que ela fez.

Alguém pode dizer que valoriza a lealdade. A prova, porém, pode chegar quando permanecer leal significa perder uma oportunidade.

Também é fácil defender a verdade quando ela favorece nossa versão dos acontecimentos. Mais difícil é reconhecer um erro quando seria possível permanecer em silêncio e deixar outra pessoa carregar a culpa.

São situações assim que revelam a distância que pode existir entre os valores que anunciamos e aqueles que realmente orientam nossas escolhas.

Isso não significa que pessoas virtuosas nunca errem. A própria construção do caráter envolve aprendizado, decisões e hábitos desenvolvidos ao longo da vida. O ponto é perceber que virtude não deveria funcionar apenas enquanto produz recompensa.

Existe uma diferença entre fazer algo bom porque aquilo corresponde aos nossos princípios e fazer algo bom porque esperamos reconhecimento, aprovação ou algum benefício em troca.

Quando a vantagem desaparece, a motivação fica mais visível.

Talvez por isso seja tão difícil conhecer verdadeiramente o caráter de alguém apenas observando como essa pessoa se comporta quando tudo está a seu favor. É diante da possibilidade de ganhar alguma coisa fazendo aquilo que considera errado que seus valores enfrentam uma prova muito mais significativa.