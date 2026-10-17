Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Filosofia: 'O ciúme faz uma pessoa sofrer mais pelas histórias que inventa na própria cabeça do que por qualquer coisa que realmente tenha acontecido' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

O filósofo alemão refletiu sobre o sofrimento humano e a influência dos desejos e das representações mentais sobre nossas emoções, ideias que ajudam a compreender como a desconfiança pode transformar situações comuns em motivos de angústia dentro de um relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 08:00

Schopenhauer defendia que aprender a ficar sozinho era sinal de maturidade intelectual.
Schopenhauer defendia que aprender a ficar sozinho era sinal de maturidade intelectual. Crédito: Reprodução

“Às vezes, o ciúme faz uma pessoa sofrer mais pelas histórias que inventa na própria cabeça do que por qualquer coisa que realmente tenha acontecido.” A frase não é uma citação literal de Arthur Schopenhauer, mas uma reflexão inspirada em seu pensamento sobre o sofrimento, os desejos humanos e a maneira como interpretamos aquilo que acontece ao nosso redor.

Existe um tipo de sofrimento que começa antes mesmo de alguma coisa acontecer. A pessoa vê o parceiro demorar a responder uma mensagem e imediatamente imagina que ele está conversando com alguém. Percebe uma mudança no comportamento e conclui que existe outra pessoa envolvida. Descobre que ele encontrou um conhecido na rua e começa a construir uma história inteira sobre o que poderia ter acontecido naquele encontro. Em poucos minutos, uma situação aparentemente simples se transforma em uma sequência de suspeitas, medos e conclusões que parecem absolutamente verdadeiras.

O mais desgastante é que, muitas vezes, não existe qualquer evidência concreta para sustentar essas interpretações. Ainda assim, a angústia é real. O coração acelera, a irritação aumenta e a pessoa começa a agir como se aquilo que imaginou já tivesse acontecido. Quando finalmente conversa com o parceiro, pode estar tão convencida de sua própria versão que qualquer explicação parece insuficiente.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a ele continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Schopenhauer criticava o excesso de vaidade e a busca constante por aprovação social. por Reprodução
A obra O Mundo como Vontade e Representação é considerada sua principal contribuição filosófica. por Reprodução
Durante muitos anos, o filósofo teve pouco reconhecimento público por suas obras. por Reprodução
Schopenhauer defendia que aprender a ficar sozinho era sinal de maturidade intelectual. por Reprodução
Suas ideias influenciaram nomes como Nietzsche, Freud e Carl Jung. por Reprodução
Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana. por Reprodução
O filósofo tinha um cachorro de estimação chamado Atma. por Reprodução
Schopenhauer acreditava que grande parte da vida humana é marcada por desejo e insatisfação. por Reprodução
1 de 10
Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução

Esse é um dos aspectos mais difíceis do ciúme excessivo: a capacidade de transformar possibilidades em certezas. Uma mensagem não respondida deixa de significar apenas que alguém está ocupado. Uma conversa com um colega de trabalho passa a representar uma ameaça. Até uma mudança de humor pode ser interpretada como sinal de desinteresse ou traição.

Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, desenvolveu uma visão marcada pela reflexão sobre o desejo, a insatisfação e o sofrimento humano. Em sua principal obra, “O Mundo como Vontade e Representação”, discutiu a relação entre aquilo que experimentamos e a maneira como o mundo se apresenta à nossa consciência.

Embora Schopenhauer não tenha formulado a frase apresentada nesta reflexão nem desenvolvido uma teoria psicológica específica sobre o ciúme, seu pensamento permite discutir como nossas interpretações podem influenciar profundamente a experiência do sofrimento.

Dentro de um relacionamento, essa questão se torna especialmente importante porque ninguém consegue acompanhar todos os pensamentos, conversas e acontecimentos da vida de outra pessoa. Sempre existirão momentos em que o parceiro estará longe, ocupado ou envolvido em atividades individuais. Para alguém que convive com insegurança intensa, esses espaços podem ser preenchidos por hipóteses que despertam medo.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'A parte mais triste do relacionamento é perceber que você já não sente vontade de estar perto de quem antes procurava sempre' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'A parte mais triste do relacionamento é perceber que você já não sente vontade de estar perto de quem antes procurava sempre' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Quando até o seu descanso precisa ser produtivo, talvez você já não saiba mais como simplesmente viver' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre produzir o tempo todo

Frase do dia da Filosofia: 'Quando até o seu descanso precisa ser produtivo, talvez você já não saiba mais como simplesmente viver' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre produzir o tempo todo

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, a pessoa que você chama de fria é alguém que já sentiu tanto que aprendeu a esconder tudo' - a reflexão inspirada em Carl Jung sobre frieza emocional

Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, a pessoa que você chama de fria é alguém que já sentiu tanto que aprendeu a esconder tudo' - a reflexão inspirada em Carl Jung sobre frieza emocional

Imagine uma mulher que envia uma mensagem ao companheiro e não recebe resposta durante duas horas. Inicialmente, ela pensa que ele deve estar trabalhando. Pouco depois, começa a considerar a possibilidade de que esteja evitando a conversa. Em seguida, lembra de uma colega que ele mencionou dias antes e passa a imaginar que os dois estão juntos. Quando o parceiro finalmente responde, a mulher já está irritada, magoada e preparada para uma discussão.

Nada disso significa que o sofrimento seja inventado. A ansiedade, a tristeza e a raiva podem ser intensas, mesmo quando a interpretação que provocou essas emoções não corresponde aos fatos. É justamente essa diferença que merece atenção: sentir alguma coisa com muita intensidade não transforma automaticamente aquilo que imaginamos em realidade.

O ciúme também pode fazer com que situações antigas sejam reinterpretadas. Uma conversa aparentemente inofensiva passa a ser lembrada como suspeita. Um comentário feito meses antes ganha um significado diferente. Pequenos acontecimentos começam a ser reunidos como peças de uma história que parece confirmar aquilo que a pessoa teme.

Esse processo pode se tornar ainda mais desgastante quando existe o hábito de procurar sinais de traição em praticamente tudo. A pessoa observa horários, acompanha atividades nas redes sociais, compara informações e tenta identificar contradições. Em vez de encontrar tranquilidade, pode acabar desenvolvendo novas dúvidas a cada detalhe descoberto.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Uma mulher pode amar os filhos mais do que a própria vida e, ainda assim, se arrepender de ter escolhido ser mãe' - a reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'Uma mulher pode amar os filhos mais do que a própria vida e, ainda assim, se arrepender de ter escolhido ser mãe' - a reflexão inspirada em Carl Rogers

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Ser da mesma família não é uma autorização para machucar alguém e exigir perdão depois' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre os limites dos laços familiares

Frase do dia da Psicologia: 'Ser da mesma família não é uma autorização para machucar alguém e exigir perdão depois' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre os limites dos laços familiares

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Acredite em milagres, mas não dependa deles' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre esperança e responsabilidade

Frase do dia da Filosofia: 'Acredite em milagres, mas não dependa deles' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre esperança e responsabilidade

O problema é que nenhuma quantidade de fiscalização consegue eliminar completamente a incerteza existente nas relações humanas. Mesmo depois de receber explicações, a pessoa pode começar a questionar se ouviu toda a verdade. Se o parceiro mostra o celular, surge a suspeita de que alguma conversa foi apagada. Se informa onde está, aparece a possibilidade de que tenha mentido. A busca por garantias absolutas acaba se transformando em uma fonte permanente de sofrimento.

É importante reconhecer, entretanto, que nem todo ciúme surge de interpretações equivocadas. Existem relacionamentos marcados por mentiras, traições e comportamentos que realmente comprometem a confiança. Nesses casos, a insegurança pode estar relacionada a experiências concretas e não deve ser descartada como simples imaginação.

A diferença está em observar se existem fatos que sustentam determinada preocupação ou se a pessoa está tratando possibilidades como acontecimentos confirmados. Uma suspeita pode justificar uma conversa, mas não necessariamente uma acusação. Da mesma maneira, sentir medo de ser enganado não autoriza invadir a privacidade, controlar amizades ou restringir a liberdade do parceiro.

Em alguns relacionamentos, o sofrimento provocado pelo ciúme começa a modificar a própria convivência. A pessoa deixa de aproveitar momentos agradáveis porque está preocupada com aquilo que poderá acontecer depois. Durante um jantar, observa para onde o parceiro olha. Em uma festa, acompanha suas conversas. Quando ele sai sozinho, passa horas imaginando situações que despertam angústia.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Há mulheres que se tornaram tão boas em parecer fortes que ninguém percebe quando estão desmoronando' - a reflexão inspirada em Carl Jung sobre o sofrimento silencioso

Frase do dia da Psicologia: 'Há mulheres que se tornaram tão boas em parecer fortes que ninguém percebe quando estão desmoronando' - a reflexão inspirada em Carl Jung sobre o sofrimento silencioso

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Mãe é quem percebe que alguma coisa está errada mesmo quando o filho insiste que está tudo bem' - a reflexão inspirada em Erich Fromm sobre o amor materno

Frase do dia da Filosofia: 'Mãe é quem percebe que alguma coisa está errada mesmo quando o filho insiste que está tudo bem' - a reflexão inspirada em Erich Fromm sobre o amor materno

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'A vergonha do que os outros vão pensar não pode fazer você abandonar o que faz seu olho brilhar' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre viver sem vergonha de ser feliz

Frase do dia da Psicologia: 'A vergonha do que os outros vão pensar não pode fazer você abandonar o que faz seu olho brilhar' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre viver sem vergonha de ser feliz

A consequência é que o relacionamento deixa de ser vivido principalmente no presente. Em vez de aproveitar o carinho que recebe, a pessoa permanece preocupada com a possibilidade de perdê-lo. Mesmo nos momentos em que tudo parece estar bem, existe uma sensação de ameaça que impede a tranquilidade.

Essa dinâmica também pode provocar conflitos que não existiriam sem as suspeitas. O parceiro começa a se sentir injustamente acusado, enquanto a pessoa ciumenta interpreta sua irritação como mais um sinal de que está escondendo alguma coisa. Uma discussão alimenta a seguinte, e ambos podem acabar presos a uma rotina de cobranças e ressentimentos.

A reflexão inspirada em Schopenhauer ajuda a compreender como o sofrimento pode ser ampliado quando nossos desejos e temores passam a dominar a maneira como interpretamos a realidade. No caso do ciúme, o desejo de garantir que uma relação nunca termine pode fazer com que a possibilidade de perdê-la ocupe mais espaço do que a própria experiência de amar.

É como se a pessoa estivesse sempre se preparando para uma dor que talvez nunca aconteça. Sofre antecipadamente por uma traição que não foi comprovada, por um abandono que não foi anunciado e por uma história que existe apenas como possibilidade.

Isso não significa que seja possível eliminar todas as inseguranças apenas decidindo pensar de maneira diferente. Experiências anteriores, dificuldades de autoestima e relações marcadas por instabilidade podem influenciar a forma como alguém lida com o medo de perder uma pessoa importante. Quando o ciúme provoca sofrimento intenso ou comportamentos de controle, buscar apoio psicológico pode ajudar a compreender esses padrões.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Você pode passar a vida esperando as coisas acalmarem e descobrir tarde demais que essa confusão também é a sua vida' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre adiar a felicidade

Frase do dia da Filosofia: 'Você pode passar a vida esperando as coisas acalmarem e descobrir tarde demais que essa confusão também é a sua vida' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre adiar a felicidade

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Reclamar o tempo inteiro não muda apenas a maneira como você fala da vida; aos poucos, contamina a maneira como você enxerga a vida' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

Frase do dia da Filosofia: 'Reclamar o tempo inteiro não muda apenas a maneira como você fala da vida; aos poucos, contamina a maneira como você enxerga a vida' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'A paz chega quando você aceita que algumas pessoas nunca reconhecerão o mal que fizeram e não depende do arrependimento delas para seguir' - a reflexão inspirada em Epicteto

Frase do dia da Filosofia: 'A paz chega quando você aceita que algumas pessoas nunca reconhecerão o mal que fizeram e não depende do arrependimento delas para seguir' - a reflexão inspirada em Epicteto

Também é importante lembrar que confiança não significa acreditar que jamais seremos decepcionados. Nenhuma relação oferece garantias absolutas sobre o futuro. Confiar envolve reconhecer a existência dessa incerteza sem transformar cada situação desconhecida em uma ameaça.

Uma pessoa pode amar profundamente o parceiro e continuar tendo amigos, interesses individuais e momentos em que não estará disponível. A ausência de uma resposta imediata não representa necessariamente desinteresse. Uma conversa com outra pessoa não significa automaticamente atração. E nem toda mudança de comportamento esconde uma intenção de enganar.

Talvez uma das maiores dificuldades para quem sente ciúme excessivo seja aprender a distinguir aquilo que sabe daquilo que teme. Essa diferença pode parecer pequena, mas muda completamente a maneira de enfrentar um conflito. Em vez de acusar alguém com base em uma hipótese, torna-se possível reconhecer a insegurança e conversar sobre ela sem transformar uma suposição em sentença.

O pensamento de Schopenhauer também convida a refletir sobre a insatisfação que acompanha a tentativa de controlar aquilo que não depende inteiramente de nós. Quanto mais alguém exige garantias impossíveis, maior pode se tornar sua frustração diante das incertezas inevitáveis da convivência.

No amor, isso significa reconhecer que a fidelidade não pode ser produzida por vigilância permanente. Uma pessoa pode controlar horários, questionar amizades e exigir explicações sobre cada movimento do parceiro, mas essas atitudes não garantem compromisso verdadeiro. Em determinadas situações, podem apenas transformar a relação em um ambiente de tensão.

Leia mais

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Ensaiar mentalmente o pior cenário não é pessimismo, é a melhor armadura para nunca ser pego de surpresa pela vida' - a reflexão que ajuda a controlar a ansiedade

Frase do dia do Estoicismo: 'Ensaiar mentalmente o pior cenário não é pessimismo, é a melhor armadura para nunca ser pego de surpresa pela vida' - a reflexão que ajuda a controlar a ansiedade

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Experimente a escassez por alguns dias e descobrirá que o seu medo de perder tudo era apenas uma ilusão' - a reflexão de Sêneca que ajuda a perder o medo do futuro

Frase do dia do Estoicismo: 'Experimente a escassez por alguns dias e descobrirá que o seu medo de perder tudo era apenas uma ilusão' - a reflexão de Sêneca que ajuda a perder o medo do futuro

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Para esvaziar o peso dos seus problemas, afaste-se mentalmente e observe o quão pequenos somos diante do universo' - a reflexão de Marco Aurélio para acabar com a ansiedade

Frase do dia do Estoicismo: 'Para esvaziar o peso dos seus problemas, afaste-se mentalmente e observe o quão pequenos somos diante do universo' - a reflexão de Marco Aurélio para acabar com a ansiedade

O ciúme se torna especialmente doloroso quando a pessoa já não consegue diferenciar o parceiro real daquele que construiu em seus pensamentos. Em sua imaginação, ele está sempre escondendo alguma coisa, prestes a trair ou procurando uma oportunidade para ir embora. Na convivência concreta, porém, talvez continue demonstrando carinho, responsabilidade e desejo de permanecer.

A reflexão inspirada em Arthur Schopenhauer não propõe ignorar sinais reais de desrespeito, mas questiona o sofrimento provocado por certezas construídas sem evidências. Existe uma diferença importante entre perceber que algo está errado e passar a interpretar tudo como prova de que algo está errado.

Porque, às vezes, o relacionamento ainda não foi ameaçado por nenhuma traição, mas já está sendo desgastado por inúmeras discussões sobre traições imaginadas. E a pessoa que tanto teme sofrer no futuro acaba encontrando maneiras de sofrer todos os dias, mesmo quando aquilo que mais teme nunca aconteceu.

Mais recentes

Imagem - Globo pode demitir Paulo Vieira após críticas a almoço com Flávio Bolsonaro

Globo pode demitir Paulo Vieira após críticas a almoço com Flávio Bolsonaro
Imagem - Contratado da Globo, Paulo Vieira critica emissora após almoço com Flávio Bolsonaro: 'Que vergonha'

Contratado da Globo, Paulo Vieira critica emissora após almoço com Flávio Bolsonaro: 'Que vergonha'
Imagem - Chega de entregar sua felicidade nas mãos dos outros: 3 signos começam a recuperar a alegria hoje (17 de outubro)

Chega de entregar sua felicidade nas mãos dos outros: 3 signos começam a recuperar a alegria hoje (17 de outubro)