REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'O ciúme faz uma pessoa sofrer mais pelas histórias que inventa na própria cabeça do que por qualquer coisa que realmente tenha acontecido' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

O filósofo alemão refletiu sobre o sofrimento humano e a influência dos desejos e das representações mentais sobre nossas emoções, ideias que ajudam a compreender como a desconfiança pode transformar situações comuns em motivos de angústia dentro de um relacionamento

Fernanda Varela

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 08:00

Schopenhauer defendia que aprender a ficar sozinho era sinal de maturidade intelectual. Crédito: Reprodução

“Às vezes, o ciúme faz uma pessoa sofrer mais pelas histórias que inventa na própria cabeça do que por qualquer coisa que realmente tenha acontecido.” A frase não é uma citação literal de Arthur Schopenhauer, mas uma reflexão inspirada em seu pensamento sobre o sofrimento, os desejos humanos e a maneira como interpretamos aquilo que acontece ao nosso redor.

Existe um tipo de sofrimento que começa antes mesmo de alguma coisa acontecer. A pessoa vê o parceiro demorar a responder uma mensagem e imediatamente imagina que ele está conversando com alguém. Percebe uma mudança no comportamento e conclui que existe outra pessoa envolvida. Descobre que ele encontrou um conhecido na rua e começa a construir uma história inteira sobre o que poderia ter acontecido naquele encontro. Em poucos minutos, uma situação aparentemente simples se transforma em uma sequência de suspeitas, medos e conclusões que parecem absolutamente verdadeiras.

O mais desgastante é que, muitas vezes, não existe qualquer evidência concreta para sustentar essas interpretações. Ainda assim, a angústia é real. O coração acelera, a irritação aumenta e a pessoa começa a agir como se aquilo que imaginou já tivesse acontecido. Quando finalmente conversa com o parceiro, pode estar tão convencida de sua própria versão que qualquer explicação parece insuficiente.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer 1 de 10

Esse é um dos aspectos mais difíceis do ciúme excessivo: a capacidade de transformar possibilidades em certezas. Uma mensagem não respondida deixa de significar apenas que alguém está ocupado. Uma conversa com um colega de trabalho passa a representar uma ameaça. Até uma mudança de humor pode ser interpretada como sinal de desinteresse ou traição.

Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, desenvolveu uma visão marcada pela reflexão sobre o desejo, a insatisfação e o sofrimento humano. Em sua principal obra, “O Mundo como Vontade e Representação”, discutiu a relação entre aquilo que experimentamos e a maneira como o mundo se apresenta à nossa consciência.

Embora Schopenhauer não tenha formulado a frase apresentada nesta reflexão nem desenvolvido uma teoria psicológica específica sobre o ciúme, seu pensamento permite discutir como nossas interpretações podem influenciar profundamente a experiência do sofrimento.

Dentro de um relacionamento, essa questão se torna especialmente importante porque ninguém consegue acompanhar todos os pensamentos, conversas e acontecimentos da vida de outra pessoa. Sempre existirão momentos em que o parceiro estará longe, ocupado ou envolvido em atividades individuais. Para alguém que convive com insegurança intensa, esses espaços podem ser preenchidos por hipóteses que despertam medo.

Imagine uma mulher que envia uma mensagem ao companheiro e não recebe resposta durante duas horas. Inicialmente, ela pensa que ele deve estar trabalhando. Pouco depois, começa a considerar a possibilidade de que esteja evitando a conversa. Em seguida, lembra de uma colega que ele mencionou dias antes e passa a imaginar que os dois estão juntos. Quando o parceiro finalmente responde, a mulher já está irritada, magoada e preparada para uma discussão.

Nada disso significa que o sofrimento seja inventado. A ansiedade, a tristeza e a raiva podem ser intensas, mesmo quando a interpretação que provocou essas emoções não corresponde aos fatos. É justamente essa diferença que merece atenção: sentir alguma coisa com muita intensidade não transforma automaticamente aquilo que imaginamos em realidade.

O ciúme também pode fazer com que situações antigas sejam reinterpretadas. Uma conversa aparentemente inofensiva passa a ser lembrada como suspeita. Um comentário feito meses antes ganha um significado diferente. Pequenos acontecimentos começam a ser reunidos como peças de uma história que parece confirmar aquilo que a pessoa teme.

Esse processo pode se tornar ainda mais desgastante quando existe o hábito de procurar sinais de traição em praticamente tudo. A pessoa observa horários, acompanha atividades nas redes sociais, compara informações e tenta identificar contradições. Em vez de encontrar tranquilidade, pode acabar desenvolvendo novas dúvidas a cada detalhe descoberto.

O problema é que nenhuma quantidade de fiscalização consegue eliminar completamente a incerteza existente nas relações humanas. Mesmo depois de receber explicações, a pessoa pode começar a questionar se ouviu toda a verdade. Se o parceiro mostra o celular, surge a suspeita de que alguma conversa foi apagada. Se informa onde está, aparece a possibilidade de que tenha mentido. A busca por garantias absolutas acaba se transformando em uma fonte permanente de sofrimento.

É importante reconhecer, entretanto, que nem todo ciúme surge de interpretações equivocadas. Existem relacionamentos marcados por mentiras, traições e comportamentos que realmente comprometem a confiança. Nesses casos, a insegurança pode estar relacionada a experiências concretas e não deve ser descartada como simples imaginação.

A diferença está em observar se existem fatos que sustentam determinada preocupação ou se a pessoa está tratando possibilidades como acontecimentos confirmados. Uma suspeita pode justificar uma conversa, mas não necessariamente uma acusação. Da mesma maneira, sentir medo de ser enganado não autoriza invadir a privacidade, controlar amizades ou restringir a liberdade do parceiro.

Em alguns relacionamentos, o sofrimento provocado pelo ciúme começa a modificar a própria convivência. A pessoa deixa de aproveitar momentos agradáveis porque está preocupada com aquilo que poderá acontecer depois. Durante um jantar, observa para onde o parceiro olha. Em uma festa, acompanha suas conversas. Quando ele sai sozinho, passa horas imaginando situações que despertam angústia.

A consequência é que o relacionamento deixa de ser vivido principalmente no presente. Em vez de aproveitar o carinho que recebe, a pessoa permanece preocupada com a possibilidade de perdê-lo. Mesmo nos momentos em que tudo parece estar bem, existe uma sensação de ameaça que impede a tranquilidade.

Essa dinâmica também pode provocar conflitos que não existiriam sem as suspeitas. O parceiro começa a se sentir injustamente acusado, enquanto a pessoa ciumenta interpreta sua irritação como mais um sinal de que está escondendo alguma coisa. Uma discussão alimenta a seguinte, e ambos podem acabar presos a uma rotina de cobranças e ressentimentos.

A reflexão inspirada em Schopenhauer ajuda a compreender como o sofrimento pode ser ampliado quando nossos desejos e temores passam a dominar a maneira como interpretamos a realidade. No caso do ciúme, o desejo de garantir que uma relação nunca termine pode fazer com que a possibilidade de perdê-la ocupe mais espaço do que a própria experiência de amar.

É como se a pessoa estivesse sempre se preparando para uma dor que talvez nunca aconteça. Sofre antecipadamente por uma traição que não foi comprovada, por um abandono que não foi anunciado e por uma história que existe apenas como possibilidade.

Isso não significa que seja possível eliminar todas as inseguranças apenas decidindo pensar de maneira diferente. Experiências anteriores, dificuldades de autoestima e relações marcadas por instabilidade podem influenciar a forma como alguém lida com o medo de perder uma pessoa importante. Quando o ciúme provoca sofrimento intenso ou comportamentos de controle, buscar apoio psicológico pode ajudar a compreender esses padrões.

Também é importante lembrar que confiança não significa acreditar que jamais seremos decepcionados. Nenhuma relação oferece garantias absolutas sobre o futuro. Confiar envolve reconhecer a existência dessa incerteza sem transformar cada situação desconhecida em uma ameaça.

Uma pessoa pode amar profundamente o parceiro e continuar tendo amigos, interesses individuais e momentos em que não estará disponível. A ausência de uma resposta imediata não representa necessariamente desinteresse. Uma conversa com outra pessoa não significa automaticamente atração. E nem toda mudança de comportamento esconde uma intenção de enganar.

Talvez uma das maiores dificuldades para quem sente ciúme excessivo seja aprender a distinguir aquilo que sabe daquilo que teme. Essa diferença pode parecer pequena, mas muda completamente a maneira de enfrentar um conflito. Em vez de acusar alguém com base em uma hipótese, torna-se possível reconhecer a insegurança e conversar sobre ela sem transformar uma suposição em sentença.

O pensamento de Schopenhauer também convida a refletir sobre a insatisfação que acompanha a tentativa de controlar aquilo que não depende inteiramente de nós. Quanto mais alguém exige garantias impossíveis, maior pode se tornar sua frustração diante das incertezas inevitáveis da convivência.

No amor, isso significa reconhecer que a fidelidade não pode ser produzida por vigilância permanente. Uma pessoa pode controlar horários, questionar amizades e exigir explicações sobre cada movimento do parceiro, mas essas atitudes não garantem compromisso verdadeiro. Em determinadas situações, podem apenas transformar a relação em um ambiente de tensão.

O ciúme se torna especialmente doloroso quando a pessoa já não consegue diferenciar o parceiro real daquele que construiu em seus pensamentos. Em sua imaginação, ele está sempre escondendo alguma coisa, prestes a trair ou procurando uma oportunidade para ir embora. Na convivência concreta, porém, talvez continue demonstrando carinho, responsabilidade e desejo de permanecer.

A reflexão inspirada em Arthur Schopenhauer não propõe ignorar sinais reais de desrespeito, mas questiona o sofrimento provocado por certezas construídas sem evidências. Existe uma diferença importante entre perceber que algo está errado e passar a interpretar tudo como prova de que algo está errado.