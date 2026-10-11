REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'O importante é viver bem, não viver por muito tempo; e muitas vezes vive bem quem não vive muito' - a reflexão de Sêneca sobre o verdadeiro valor da vida

O filósofo estoico questionou a ideia de que uma existência valiosa depende da quantidade de anos vividos e deixou uma reflexão sobre o tempo, as escolhas e a importância de não adiar indefinidamente aquilo que dá sentido à vida

Fernanda Varela

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 14:00

Sêneca Crédito: Reprodução

“O importante é viver bem, não viver por muito tempo; e muitas vezes vive bem quem não vive muito.” A reflexão, associada ao pensamento de Sêneca, apresenta uma das questões mais profundas da filosofia estoica: o valor de uma vida não pode ser medido apenas pela quantidade de anos que uma pessoa consegue acumular.

Vivemos em uma sociedade que costuma tratar a longevidade como uma das maiores conquistas possíveis. Desejamos muitos anos de vida a quem amamos, celebramos aniversários e esperamos chegar à velhice com saúde, histórias e lembranças. Mas existe uma diferença importante entre permanecer vivo durante muito tempo e sentir que os anos foram verdadeiramente vividos.

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

Uma pessoa pode atravessar décadas adiando sonhos, evitando experiências, cultivando relações que já não lhe fazem bem e esperando um momento ideal para começar a aproveitar a própria existência. Outra pode ter uma trajetória mais curta, mas construir vínculos profundos, experimentar alegrias, dedicar-se ao que considera importante e encontrar significado na maneira como escolheu viver.

A reflexão não significa que uma vida curta seja desejável ou que alguém precise realizar grandes feitos para justificar sua passagem pelo mundo. Também não diminui a dor de uma morte precoce. O que Sêneca propõe é uma mudança de perspectiva: em vez de avaliar a existência exclusivamente por sua duração, vale considerar a maneira como utilizamos o tempo que temos.

Em sua obra “Sobre a Brevidade da Vida”, o filósofo romano questiona a facilidade com que desperdiçamos nossos dias. Para ele, parte do problema não está simplesmente na quantidade de tempo disponível, mas na maneira como permitimos que a vida seja consumida por preocupações, distrações e compromissos que nem sempre correspondem àquilo que realmente valorizamos.

Esse pensamento continua atual porque muitas pessoas vivem como se a vida verdadeira estivesse sempre prestes a começar. Quando conseguirem um emprego melhor, quando terminarem de pagar as contas, quando os filhos crescerem, quando se aposentarem ou quando finalmente tiverem menos responsabilidades, então poderão aproveitar o que realmente desejam.

O problema é que cada uma dessas etapas também faz parte da vida. Os anos dedicados ao trabalho, à família e às dificuldades não são apenas uma preparação para um futuro que ainda não chegou. São o próprio tempo que estamos vivendo, mesmo quando a rotina parece distante da existência que imaginávamos ter.

Isso não significa que seja possível abandonar obrigações ou transformar todos os dias em experiências extraordinárias. Existem dificuldades financeiras, problemas de saúde e responsabilidades que limitam escolhas. Viver bem não exige uma vida perfeita, livre de sofrimento ou preenchida por acontecimentos memoráveis. Muitas vezes, está relacionado à possibilidade de reconhecer valor nas experiências comuns, cultivar relações significativas e não permitir que tudo aquilo que importa seja constantemente deixado para depois.

Também existe uma armadilha na ideia de que precisamos aproveitar cada segundo. Transformar a busca por uma vida bem vivida em mais uma cobrança pode produzir justamente a ansiedade que a reflexão pretende questionar. Descansar, atravessar períodos difíceis e viver dias aparentemente comuns também fazem parte de uma existência humana.

O pensamento de Sêneca convida menos à pressa e mais à consciência. Não se trata de fazer tudo antes que o tempo acabe, mas de perceber se estamos utilizando nossos dias de uma maneira que faça sentido para nós. Afinal, uma agenda cheia não significa necessariamente uma vida satisfatória, assim como uma rotina simples não representa uma existência desperdiçada.

Há pessoas que chegam à velhice carregando arrependimentos por terem passado décadas tentando agradar os outros. Algumas descobrem que dedicaram tanto tempo ao trabalho que quase não participaram dos momentos importantes da própria família. Outras percebem que deixaram de fazer coisas que amavam porque sempre acreditaram que haveria uma oportunidade melhor no futuro.

Essas experiências não precisam ser vistas como fracassos individuais. Muitas decisões são tomadas dentro de circunstâncias difíceis, e nem sempre temos liberdade para escolher tudo o que gostaríamos. Ainda assim, refletir sobre o tempo pode ajudar a reconhecer quais aspectos da vida merecem mais atenção enquanto ainda existe possibilidade de mudança.

Talvez a principal mensagem dessa reflexão esteja justamente na maneira como compreendemos o que significa viver bem. Para Sêneca, não se tratava apenas de acumular prazeres ou experiências, mas de cultivar virtudes, agir com sabedoria e construir uma existência coerente com aquilo que consideramos correto.

A frase, amplamente atribuída ao filósofo em coletâneas, aparece em diferentes traduções e adaptações em português, sem que a formulação exata tenha sido confirmada aqui em uma edição específica de sua obra.

No fim, desejar uma vida longa continua sendo natural. Queremos mais aniversários, mais encontros, mais oportunidades de estar com quem amamos e mais tempo para realizar nossos sonhos. Mas talvez a reflexão mais importante seja lembrar que nenhum desses anos deveria ser tratado apenas como uma espera por aquilo que ainda está por vir.