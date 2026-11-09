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Frase do dia da Filosofia: 'Poucos percebem o quanto uma mãe está cansada, pois não vêem as vezes em que ela ignorou a própria tristeza só para cuidar de alguém' - reflexão inspirada em Schopenhauer

Reflexão inspirada no filósofo Arthur Schopenhauer aborda o sofrimento silencioso de mulheres que cuidam de todos, mas raramente encontram espaço para cuidar de si mesmas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 00:00

Schopenhauer acreditava que grande parte da vida humana é marcada por desejo e insatisfação.
Schopenhauer acreditava que grande parte da vida humana é marcada por desejo e insatisfação. Crédito: Reprodução

“Poucas pessoas percebem o quanto uma mãe pode estar cansada, porque quase sempre enxergam apenas aquilo que ela consegue fazer. Veem a casa funcionando, os filhos cuidados e os problemas resolvidos. Mas não enxergam as noites mal dormidas, as preocupações silenciosas e todas as vezes em que ela precisou ignorar a própria tristeza para atender às necessidades de alguém.”

A reflexão, inspirada em temas presentes na filosofia de Arthur Schopenhauer, aborda uma realidade que atravessa diferentes gerações: o trabalho invisível de mães que assumem tantas responsabilidades que seu esforço acaba sendo tratado como algo natural.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a ele continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
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O filósofo tinha um cachorro de estimação chamado Atma. por Reprodução
Schopenhauer acreditava que grande parte da vida humana é marcada por desejo e insatisfação. por Reprodução
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Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução

Em muitas famílias, ninguém percebe quantas decisões uma mãe toma antes mesmo de começar o dia. Ela organiza horários, acompanha necessidades, antecipa dificuldades e se preocupa com situações que os outros sequer imaginam.

Quando tudo funciona, raramente alguém pergunta quanto esforço foi necessário para que isso acontecesse.

O problema é que essa dedicação constante pode criar a impressão de que uma mãe possui uma capacidade ilimitada de suportar preocupações. Como ela sempre encontrou uma maneira de resolver os problemas, as pessoas ao redor podem acreditar que continuará fazendo isso independentemente de como esteja se sentindo.

Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, dedicou parte de sua obra à compreensão do sofrimento humano, dos desejos e das dificuldades inerentes à existência. Sua filosofia também atribuiu importância à compaixão diante da dor alheia.

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Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma das maiores injustiças com uma mãe é acreditar que, porque ela sempre encontrou forças para continuar, nunca chegou ao próprio limite' - reflexão inspirada em Marco Aurélio

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Uma das sensações mais difíceis que existem é perceber que você está chegando ao seu limite, mas simplesmente não poder parar' - reflexão inspirada em Rollo May

Frase do dia da Psicologia: 'Uma das sensações mais difíceis que existem é perceber que você está chegando ao seu limite, mas simplesmente não poder parar' - reflexão inspirada em Rollo May

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Existe um cansaço que não melhora com uma noite de sono. A gente até esquece como era viver sem sentir medo o tempo inteiro' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Frase do dia da Filosofia: 'Existe um cansaço que não melhora com uma noite de sono. A gente até esquece como era viver sem sentir medo o tempo inteiro' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

A frase apresentada não é uma citação literal de Schopenhauer, mas uma reflexão contemporânea inspirada em temas relacionados ao sofrimento e à necessidade de reconhecer a experiência do outro.

Uma das formas mais silenciosas de cansaço materno acontece quando a mulher sente que não pode demonstrar fragilidade. Mesmo preocupada, continua oferecendo tranquilidade. Mesmo triste, encontra maneiras de acolher. Mesmo exausta, acredita que precisa atender a mais uma necessidade.

Com o tempo, esse comportamento pode fazer com que suas próprias emoções sejam constantemente adiadas.

É importante compreender que amar os filhos não significa deixar de sentir cansaço. Uma mãe pode ser profundamente dedicada e, ainda assim, desejar silêncio, descanso e momentos em que não precise ser responsável por absolutamente tudo.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'A exaustão emocional começa quando até as coisas mais simples parecem exigir uma força que você já não tem' - reflexão inspirada em Christina Maslach

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Frase do dia da Psicologia: 'Existem pessoas que passam tanto tempo sendo o apoio de todo mundo que esquecem como é ser cuidadas' - reflexão inspirada em Donald Winnicott

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Algumas portas se fecharam, algumas pessoas não voltarão, mas ainda existe a possibilidade de recomeçar' - reflexão inspirada em Marco Aurélio

Frase do dia da Filosofia: 'Algumas portas se fecharam, algumas pessoas não voltarão, mas ainda existe a possibilidade de recomeçar' - reflexão inspirada em Marco Aurélio

Também não deveria ser necessário chegar ao esgotamento para receber ajuda.

Dividir tarefas, reconhecer o trabalho cotidiano e oferecer apoio sem esperar que a mãe peça são atitudes que podem tornar essa responsabilidade menos solitária.

A reflexão inspirada em Schopenhauer lembra que a compaixão começa quando conseguimos enxergar além daquilo que uma pessoa demonstra.

Porque uma casa organizada, filhos cuidados e problemas resolvidos não significam necessariamente que a mulher responsável por tudo isso esteja bem.

Às vezes, por trás de uma mãe que parece conseguir fazer qualquer coisa, existe alguém esperando que finalmente percebam que ela também está cansada e merece receber o mesmo cuidado que oferece todos os dias.

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