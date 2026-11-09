REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Poucos percebem o quanto uma mãe está cansada, pois não vêem as vezes em que ela ignorou a própria tristeza só para cuidar de alguém' - reflexão inspirada em Schopenhauer

Reflexão inspirada no filósofo Arthur Schopenhauer aborda o sofrimento silencioso de mulheres que cuidam de todos, mas raramente encontram espaço para cuidar de si mesmas

Fernanda Varela

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 00:00

Schopenhauer acreditava que grande parte da vida humana é marcada por desejo e insatisfação. Crédito: Reprodução

“Poucas pessoas percebem o quanto uma mãe pode estar cansada, porque quase sempre enxergam apenas aquilo que ela consegue fazer. Veem a casa funcionando, os filhos cuidados e os problemas resolvidos. Mas não enxergam as noites mal dormidas, as preocupações silenciosas e todas as vezes em que ela precisou ignorar a própria tristeza para atender às necessidades de alguém.”



A reflexão, inspirada em temas presentes na filosofia de Arthur Schopenhauer, aborda uma realidade que atravessa diferentes gerações: o trabalho invisível de mães que assumem tantas responsabilidades que seu esforço acaba sendo tratado como algo natural.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer 1 de 10

Em muitas famílias, ninguém percebe quantas decisões uma mãe toma antes mesmo de começar o dia. Ela organiza horários, acompanha necessidades, antecipa dificuldades e se preocupa com situações que os outros sequer imaginam.

Quando tudo funciona, raramente alguém pergunta quanto esforço foi necessário para que isso acontecesse.

O problema é que essa dedicação constante pode criar a impressão de que uma mãe possui uma capacidade ilimitada de suportar preocupações. Como ela sempre encontrou uma maneira de resolver os problemas, as pessoas ao redor podem acreditar que continuará fazendo isso independentemente de como esteja se sentindo.

Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, dedicou parte de sua obra à compreensão do sofrimento humano, dos desejos e das dificuldades inerentes à existência. Sua filosofia também atribuiu importância à compaixão diante da dor alheia.

A frase apresentada não é uma citação literal de Schopenhauer, mas uma reflexão contemporânea inspirada em temas relacionados ao sofrimento e à necessidade de reconhecer a experiência do outro.

Uma das formas mais silenciosas de cansaço materno acontece quando a mulher sente que não pode demonstrar fragilidade. Mesmo preocupada, continua oferecendo tranquilidade. Mesmo triste, encontra maneiras de acolher. Mesmo exausta, acredita que precisa atender a mais uma necessidade.

Com o tempo, esse comportamento pode fazer com que suas próprias emoções sejam constantemente adiadas.

É importante compreender que amar os filhos não significa deixar de sentir cansaço. Uma mãe pode ser profundamente dedicada e, ainda assim, desejar silêncio, descanso e momentos em que não precise ser responsável por absolutamente tudo.

Também não deveria ser necessário chegar ao esgotamento para receber ajuda.

Dividir tarefas, reconhecer o trabalho cotidiano e oferecer apoio sem esperar que a mãe peça são atitudes que podem tornar essa responsabilidade menos solitária.

A reflexão inspirada em Schopenhauer lembra que a compaixão começa quando conseguimos enxergar além daquilo que uma pessoa demonstra.

Porque uma casa organizada, filhos cuidados e problemas resolvidos não significam necessariamente que a mulher responsável por tudo isso esteja bem.