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Frase do dia da Filosofia: 'Quando até o seu descanso precisa ser produtivo, talvez você já não saiba mais como simplesmente viver' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre produzir o tempo todo

O filósofo sul-coreano analisa como a pressão por desempenho ultrapassou o ambiente de trabalho e passou a ocupar até os momentos de lazer, fazendo com que muitas pessoas sintam culpa por descansar, se divertir ou simplesmente não fazer nada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 00:35

Byung-Chul Han usa a filosofia para questionar uma pergunta cada vez mais urgente: estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo?
Byung-Chul Han usa a filosofia para questionar uma pergunta cada vez mais urgente: estamos realmente vivendo ou apenas tentando dar conta de tudo? Crédito: Reprodução

“Quando até o descanso precisa ser produtivo, a diversão precisa ter um propósito e o tempo livre precisa trazer resultados, talvez você já não saiba mais como simplesmente viver.” A frase não é uma citação literal de Byung-Chul Han, mas uma reflexão inspirada em suas críticas à sociedade do desempenho, especialmente nas obras “Sociedade do Cansaço” e “A Sociedade do Cansaço” em suas diferentes referências editoriais.

Existe uma culpa silenciosa que aparece quando finalmente não temos nada para fazer. Depois de uma semana inteira trabalhando, resolvendo problemas e cumprindo obrigações, chega o momento de descansar. Mas, em vez de aproveitar a pausa, muitas pessoas começam a pensar em tudo aquilo que poderiam estar fazendo. O tempo livre, que deveria representar uma oportunidade de recuperação e prazer, transforma-se em mais uma cobrança.

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É como se cada hora precisasse produzir algum resultado. Se alguém decide caminhar, sente que deveria contar os passos. Se começa a ler, pensa em quantos livros conseguirá terminar naquele mês. Se procura um passatempo, logo aparece a ideia de transformar a atividade em uma fonte de renda. Até assistir a um filme pode provocar a sensação de que seria melhor estar estudando, organizando a casa ou adiantando alguma tarefa.

Byung-Chul Han tornou-se conhecido por suas reflexões sobre uma sociedade na qual as pessoas são incentivadas a melhorar constantemente o próprio desempenho. Em “Sociedade do Cansaço”, o filósofo discute como a exigência de produtividade pode deixar de ser percebida apenas como uma imposição externa e passar a funcionar como uma cobrança que o próprio indivíduo dirige a si mesmo.

Essa perspectiva ajuda a compreender por que tantas pessoas encontram dificuldade para descansar sem culpa. Mesmo quando ninguém está exigindo uma tarefa, existe a sensação de que parar significa desperdiçar uma oportunidade. O descanso passa a precisar de uma justificativa, como recuperar energia para trabalhar melhor no dia seguinte, enquanto a diversão parece precisar contribuir para algum objetivo maior.

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O problema é que nem tudo aquilo que torna a vida interessante precisa ser útil. Uma pessoa pode gostar de dançar sem desejar emagrecer, aprender um instrumento sem pretender se apresentar profissionalmente ou passar uma tarde conversando com amigos sem precisar considerar aquele encontro uma oportunidade de estabelecer contatos. Existem experiências cujo valor está simplesmente no prazer de vivê-las.

Ainda assim, a lógica do desempenho pode transformar até essas atividades em metas. A dança precisa melhorar o condicionamento físico, a leitura deve aumentar o conhecimento, a viagem precisa render fotografias e o exercício deve apresentar resultados visíveis. Aos poucos, aquilo que começou como uma escolha prazerosa corre o risco de se transformar em mais uma obrigação.

Isso não significa que estabelecer objetivos seja necessariamente prejudicial. Trabalhar por uma conquista, desenvolver habilidades e encontrar satisfação na própria produtividade também podem fazer parte de uma vida significativa. A dificuldade aparece quando uma pessoa já não consegue experimentar algo sem avaliar imediatamente sua utilidade.

Há quem se sinta desconfortável ao passar uma tarde inteira sem compromissos. Mesmo precisando descansar, procura alguma tarefa doméstica, responde mensagens profissionais ou começa a organizar atividades que poderiam esperar. Quando finalmente se permite ficar parado, surge a impressão de que deveria estar aproveitando melhor aquele tempo.

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Essa sensação também pode ser alimentada pela comparação com outras pessoas. Nas redes sociais, parece que todos estão sempre realizando alguma coisa: estudando um novo idioma, praticando exercícios, viajando, empreendendo ou desenvolvendo projetos pessoais. Diante dessa sucessão de conquistas, um dia comum de descanso pode começar a parecer insuficiente.

Mas a vida não acontece apenas nos momentos que podem ser transformados em resultados. Ela também está nas conversas sem pressa, nas músicas ouvidas por prazer, nas brincadeiras que não levam a lugar nenhum e nas tardes em que simplesmente não existe uma grande realização para apresentar.

A reflexão inspirada em Byung-Chul Han não propõe abandonar responsabilidades ou ignorar a importância do trabalho. Seu pensamento permite questionar o que acontece quando a produtividade deixa de ocupar uma parte da existência e passa a determinar o valor de praticamente tudo o que fazemos.

Talvez uma das consequências mais difíceis dessa mentalidade seja perder a capacidade de aproveitar o presente sem pensar imediatamente no próximo compromisso. A pessoa está descansando, mas já calcula o que precisará fazer depois. Está se divertindo, mas sente que deveria estar aproveitando melhor o tempo. Está vivendo uma experiência agradável, mas não consegue deixar de pensar em como transformá-la em alguma vantagem futura.

Com isso, até a felicidade pode se tornar uma tarefa a ser cumprida. É preciso aproveitar o fim de semana da melhor maneira, fazer viagens inesquecíveis, manter uma rotina saudável e transformar cada momento em algo memorável. O que deveria trazer leveza passa a carregar a mesma pressão que já existe em outras áreas da vida.

Talvez seja necessário recuperar uma ideia simples: nem tudo precisa servir para alguma coisa. Descansar não precisa ser recompensado com produtividade depois. Uma diversão não precisa ensinar uma lição. E um dia sem grandes acontecimentos não representa necessariamente um dia desperdiçado.

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Porque existe uma diferença entre construir uma vida cheia de realizações e transformar a própria existência em uma obrigação interminável de realizar.

No fim, a reflexão inspirada em Byung-Chul Han deixa uma provocação: de que adianta conquistar tanto tempo livre se, quando ele finalmente chega, já não conseguimos aproveitá-lo sem sentir culpa?

Talvez viver bem também signifique aprender a fazer algumas coisas sem esperar absolutamente nada em troca, além da alegria de estar ali, naquele momento, vivendo.

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