REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Quando parecer se torna mais importante do que realmente estar feliz, a vida começa a ser construída para quem observa, não para quem a vive' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

O filósofo alemão refletiu sobre vaidade, reputação e a importância que damos à opinião alheia, ideias que ajudam a questionar quanto da nossa vida é construído a partir do que realmente desejamos e quanto existe apenas para causar determinada impressão nos outros

Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 00:45

Schopenhauer acreditava que grande parte da vida humana é marcada por desejo e insatisfação. Crédito: Reprodução

Uma vida pode parecer perfeita e ainda assim ser profundamente insatisfatória para quem a vive. O relacionamento recebe elogios, a carreira desperta admiração, as viagens produzem fotografias bonitas e as conquistas parecem confirmar que tudo deu certo. Por trás dessa imagem, porém, pode existir alguém tentando sustentar uma felicidade que deixou de sentir há muito tempo.

“Quando parecer feliz se torna mais importante do que estar feliz, a vida começa a ser construída para quem observa, não para quem a vive” não é uma citação literal de Arthur Schopenhauer. A frase é uma reflexão inspirada em seu pensamento, especialmente em suas considerações sobre vaidade, reputação e o peso que atribuímos à maneira como somos vistos pelas outras pessoas.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer 1 de 10

Em “Aforismos para a Sabedoria de Vida”, Schopenhauer estabelece uma conhecida distinção entre aquilo que somos, aquilo que temos e aquilo que representamos aos olhos dos outros. O filósofo dedica atenção justamente ao risco de depositarmos uma parcela excessiva da nossa felicidade nessa terceira dimensão, tornando nosso bem-estar dependente de reconhecimento, prestígio e aprovação.

Esse mecanismo pode aparecer em situações muito comuns. Alguém permanece em um relacionamento que já não deseja porque todos consideram o casal perfeito. Outra pessoa sustenta um padrão de consumo que não consegue pagar porque não quer parecer menos bem-sucedida. Há ainda quem permaneça em uma carreira que detesta porque o cargo desperta admiração e abandonar aquela posição pareceria, aos olhos dos outros, um fracasso.

As redes sociais ampliaram as possibilidades de construir essa vitrine. Hoje não vivemos apenas experiências, também podemos selecionar quais partes delas serão mostradas. Isso não significa que toda felicidade publicada seja falsa ou que compartilhar conquistas seja sinal de vaidade. O problema começa quando a imagem deixa de representar a vida e passa a comandá-la.

Nesse ponto, algumas decisões deixam de responder à pergunta “isso ainda me faz bem?” e começam a responder a outra: “o que as pessoas pensarão se eu mudar?”. Admitir o fim de um casamento, uma dificuldade financeira, uma mudança profissional ou simplesmente que determinado sonho deixou de fazer sentido pode parecer mais difícil quando passamos anos apresentando aquela escolha como prova de felicidade.

É assim que a opinião alheia pode se transformar em uma espécie de prisão. Quanto maior o investimento na imagem de uma vida perfeita, maior pode ser o medo de reconhecer publicamente que alguma parte dela não funciona. A pessoa não precisa apenas enfrentar a própria insatisfação, mas também desmontar a personagem que os outros aprenderam a admirar.

Isso não significa que devamos ignorar completamente o olhar das outras pessoas. Vivemos em sociedade, construímos relações e naturalmente nos importamos com reconhecimento. A reflexão inspirada em Schopenhauer está no excesso: quando ser admirado passa a valer mais do que estar satisfeito com aquilo que desperta admiração.

Talvez uma maneira simples de perceber essa diferença seja imaginar uma vida sem plateia. Se ninguém pudesse ver a viagem, você ainda desejaria fazê-la? Se ninguém admirasse seu cargo, você continuaria querendo aquele trabalho? Se ninguém elogiasse seu relacionamento, você ainda escolheria permanecer nele? Se determinada conquista não pudesse ser mostrada para ninguém, ela continuaria tendo o mesmo valor para você?

As respostas não precisam levar a mudanças radicais. Às vezes, servem apenas para revelar quais escolhas continuam sendo nossas e quais passaram a existir principalmente para preservar determinada imagem.