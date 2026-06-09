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Frase do dia da Filosofia: 'Quem não consegue suportar a solidão não saberá ser livre' - a reflexão de Schopenhauer sobre autossuficiência e maturidade

O pensamento do filósofo alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre independência emocional, autoconhecimento e a dificuldade humana de ficar consigo mesma

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 02:00

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos.
Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. Crédito: Reprodução

Em uma sociedade que valoriza companhia constante, aprovação social e conexão permanente, a solidão costuma ser vista como algo negativo. A reflexão de Arthur Schopenhauer propõe uma visão diferente. Para ele, a capacidade de estar sozinho sem sofrimento excessivo é um dos sinais mais importantes de liberdade interior.

Conhecido por suas reflexões sobre natureza humana, desejo e felicidade, Schopenhauer observava que muitas pessoas passam a vida inteira fugindo do silêncio e da própria companhia. Em muitos casos, não porque desejam estar com os outros, mas porque não conseguem lidar consigo mesmas.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a ele continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Schopenhauer criticava o excesso de vaidade e a busca constante por aprovação social. por Reprodução
A obra O Mundo como Vontade e Representação é considerada sua principal contribuição filosófica. por Reprodução
Durante muitos anos, o filósofo teve pouco reconhecimento público por suas obras. por Reprodução
Schopenhauer defendia que aprender a ficar sozinho era sinal de maturidade intelectual. por Reprodução
Suas ideias influenciaram nomes como Nietzsche, Freud e Carl Jung. por Reprodução
Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana. por Reprodução
O filósofo tinha um cachorro de estimação chamado Atma. por Reprodução
Schopenhauer acreditava que grande parte da vida humana é marcada por desejo e insatisfação. por Reprodução
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Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por redes sociais, notificações constantes e necessidade de estar sempre conectado. Em muitos casos, alguns minutos de silêncio causam mais desconforto do que uma rotina inteira de distrações.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. O medo de ficar sozinho, a necessidade constante de validação, a dificuldade de aproveitar a própria companhia ou a busca permanente por distrações para evitar pensamentos e sentimentos.

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O pensamento filosófico não defende isolamento ou afastamento das relações humanas. A ideia central está mais ligada à capacidade de encontrar equilíbrio emocional sem depender completamente da presença, da aprovação ou da atenção dos outros.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa ao autoconhecimento, à autonomia emocional e à construção de uma identidade mais sólida.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada mais de um século depois. Em um tempo em que muita gente teme a solidão, Schopenhauer lembra que a liberdade começa quando alguém aprende a conviver bem consigo mesmo.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

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