REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Quem passa a vida tentando ser forte para todo mundo pode acabar descobrindo tarde demais que também precisava de alguém' - reflexão inspirada em Sêneca

O filósofo estoico refletiu sobre os limites humanos e a importância de lidar com as adversidades. Suas ideias ajudam a compreender o desgaste emocional de quem sustenta todos ao redor, mas raramente encontra apoio quando precisa

Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 00:30

Sêneca Crédito: Reprodução

“Quem passa a vida tentando ser forte para todo mundo pode acabar descobrindo tarde demais que também precisava de alguém que percebesse quando suas forças estavam acabando.” A frase, inspirada no pensamento de Sêneca, aborda o sofrimento de pessoas que se acostumaram a cuidar dos outros enquanto escondem as próprias dificuldades.

Existem pessoas que se tornam o apoio emocional de toda a família. São aquelas que resolvem problemas, oferecem conselhos, acolhem desabafos e encontram soluções mesmo quando estão enfrentando dificuldades. Com o tempo, todos se acostumam tanto com sua força que deixam de perceber que elas também podem estar cansadas, tristes ou precisando de ajuda.

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

O problema é que essa imagem de resistência pode se transformar em uma prisão. Quem sempre demonstra segurança começa a sentir que não tem o direito de desmoronar. Evita compartilhar preocupações, minimiza o próprio sofrimento e continua assumindo responsabilidades porque acredita que ninguém mais conseguirá lidar com elas.

Sêneca, um dos principais representantes do estoicismo romano, dedicou parte de sua filosofia à maneira como os seres humanos enfrentam as dificuldades da vida. Embora a frase não seja uma citação literal do pensador, suas reflexões sobre a adversidade, o equilíbrio e a amizade ajudam a questionar a ideia de que ser forte significa nunca precisar de apoio.

Na prática, o desgaste emocional nem sempre aparece em grandes crises. Muitas vezes, surge na irritação constante, na dificuldade de descansar e na sensação de estar disponível para todos, menos para si mesmo. A pessoa continua cumprindo suas obrigações, mas percebe que já não possui a mesma disposição para atividades que antes lhe traziam alegria.

Há também uma solidão particular em ser considerado forte demais. Quando alguém está sempre ajudando, as pessoas podem presumir que está tudo bem. Poucos perguntam como ela realmente se sente, e menos ainda percebem quando seu silêncio representa esgotamento.

Isso não significa que os outros sejam necessariamente indiferentes. Às vezes, a própria pessoa aprendeu a esconder tão bem suas dificuldades que ninguém imagina o peso que carrega. Por isso, reconhecer os próprios limites e permitir-se pedir ajuda também são atitudes importantes.

A reflexão inspirada em Sêneca lembra que a força emocional não deveria ser medida pela quantidade de sofrimento que alguém consegue suportar sozinho. Cuidar dos outros pode ser uma demonstração de amor, mas não precisa exigir o abandono das próprias necessidades.