REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Quem vive tentando evitar qualquer arrependimento pode terminar arrependido justamente da vida que não teve coragem de escolher' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

O medo de fazer a escolha errada pode parecer prudência, mas também pode nos manter presos a caminhos seguros que já não representam aquilo que realmente desejamos viver

Fernanda Varela

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 00:45

Søren Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo, corrente filosófica que influenciou profundamente o pensamento moderno. Crédito: Reprodução

Existe uma tentativa impossível que pode consumir anos de uma vida: querer tomar decisões com a garantia de que nunca haverá arrependimento. Antes de mudar de emprego, terminar uma relação, começar um projeto ou abandonar um caminho conhecido, queremos ter certeza de que a escolha dará certo.

O problema é que essa certeza raramente existe.

Quem foi Søren Kierkegaard 1 de 4

A reflexão inspirada no pensamento de Søren Kierkegaard ajuda a compreender por que escolher pode ser tão angustiante. O filósofo dinamarquês colocou a liberdade, a possibilidade e a decisão entre questões fundamentais da existência humana.

Escolher significa aceitar que outros caminhos deixarão de ser vividos.

Quando alguém decide permanecer em um relacionamento, nunca saberá exatamente como teria sido partir. Quem muda de cidade não conhece a vida que teria construído se permanecesse. Quem abandona uma carreira para seguir outra precisa conviver com a impossibilidade de descobrir completamente onde o antigo caminho terminaria.

É justamente essa incerteza que pode provocar medo.

Para evitar o arrependimento, algumas pessoas adiam decisões durante anos. Permanecem onde estão não porque ainda desejam aquela vida, mas porque o conhecido parece menos assustador do que aquilo que não podem prever.

Só que não escolher também produz consequências.

Existe o arrependimento por aquilo que fizemos, mas também existe aquele que nasce das possibilidades que nunca receberam uma oportunidade.

A viagem sempre adiada. O projeto que permaneceu apenas como ideia. A profissão desejada, mas nunca tentada. A relação que deveria ter terminado muito antes. A conversa que nunca aconteceu. A mudança que parecia assustadora demais para começar.

Com o passar do tempo, uma pergunta pode surgir: como teria sido minha vida se eu tivesse tido coragem?

Isso não significa que devemos agir impulsivamente ou abandonar responsabilidades em nome de qualquer desejo. Coragem não elimina prudência. Decisões importantes precisam considerar consequências, outras pessoas e a realidade em que vivemos.

A questão está em perceber quando a cautela deixou de nos proteger e começou a nos aprisionar.

Há escolhas que podem dar errado mesmo depois de muita reflexão. Podemos tomar uma decisão acreditando que ela era a melhor e descobrir posteriormente que não funcionou como imaginávamos. Faz parte da condição de escolher sem conhecer completamente o futuro.

Talvez amadurecer seja aceitar que uma vida sem qualquer arrependimento provavelmente não existe.

A pergunta, então, deixa de ser "qual escolha garante que eu nunca vou me arrepender?" e passa a ser "qual vida estou deixando de viver apenas porque tenho medo de escolher?".