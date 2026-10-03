REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Reclamar o tempo inteiro não muda apenas a maneira como você fala da vida; aos poucos, contamina a maneira como você enxerga a vida' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

O pensamento estoico ajuda a refletir sobre como a insatisfação permanente pode transformar nossa percepção do cotidiano e fazer com que problemas, contratempos e defeitos ocupem tanto espaço que deixamos de perceber aquilo que também existe de bom

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 00:45

Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Há pessoas para quem quase nada parece estar suficientemente bom. Se faz calor, reclamam do calor. Quando esfria, sentem falta do sol. O trabalho é motivo de insatisfação, o trânsito estraga o dia, as pessoas irritam, o restaurante nunca atende direito e até uma conquista rapidamente ganha algum defeito. Aos poucos, reclamar deixa de ser uma reação diante de situações desagradáveis e se transforma em uma maneira habitual de olhar para a vida.

“A reclamação constante não muda apenas a maneira como você fala da vida; aos poucos, muda a maneira como você enxerga a vida” não é uma citação literal de Marco Aurélio. A frase é uma reflexão inspirada no pensamento do imperador e filósofo estoico, especialmente em suas considerações sobre julgamentos, reações e a maneira como interpretamos aquilo que acontece conosco.

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O estoicismo não parte da ideia de que tudo é bom ou de que devemos fingir satisfação diante de qualquer dificuldade. Existem problemas reais, injustiças, perdas e situações que precisam ser enfrentadas. Reclamar também pode cumprir uma função importante quando significa reconhecer um problema e buscar alguma mudança. A questão é diferente quando a reclamação deixa de apontar para algo específico e passa a acompanhar praticamente todas as experiências.

Nesse estado, até aquilo que poderia proporcionar satisfação parece durar pouco. Uma conquista rapidamente se transforma na preocupação com aquilo que ainda falta. Um passeio agradável é reduzido ao atendimento ruim. Uma pessoa que possui muitas qualidades passa a ser definida pelo defeito que incomoda. A atenção parece encontrar com mais facilidade aquilo que está errado do que tudo aquilo que também poderia ser apreciado.

A reclamação constante também pode pesar sobre as relações. Conviver com alguém que encontra um problema em tudo pode fazer com que conversas se tornem cansativas e momentos que deveriam ser leves terminem frequentemente dominados por insatisfação. Não porque essa pessoa necessariamente queira prejudicar os outros, mas porque sua maneira de interpretar o cotidiano acaba entrando em todos os ambientes dos quais participa.

Existe ainda uma diferença importante entre reconhecer uma dificuldade e permanecer preso a ela. Podemos perceber que algo está ruim e tentar modificá-lo. Quando a mudança não depende de nós, podemos decidir como lidar com a situação. O que tende a produzir pouco resultado é repetir indefinidamente a mesma insatisfação sem que ela leve a qualquer ação, decisão ou nova maneira de enfrentar o problema.

É justamente nesse ponto que o pensamento de Marco Aurélio permanece atual. Não controlamos o trânsito, o clima, o comportamento de todas as pessoas ou cada contratempo que aparecerá ao longo do dia. Se nossa tranquilidade depender de que tudo aconteça exatamente como gostaríamos, sempre haverá alguma coisa capaz de estragá-la.

Isso não significa adotar uma positividade artificial. A vida não precisa ser tratada como maravilhosa o tempo inteiro. Existem dias ruins e circunstâncias que justificam indignação, tristeza ou cansaço. A reflexão está em perceber quando reclamar deixou de ser resposta a um problema e se tornou o filtro através do qual todos os acontecimentos são avaliados.

Talvez o maior perigo desse hábito seja justamente não percebê-lo. Depois de algum tempo, a pessoa pode acreditar que simplesmente tem muitos motivos para reclamar, sem notar que também desenvolveu uma enorme facilidade para encontrá-los.

A reflexão inspirada em Marco Aurélio propõe uma mudança menos espetacular, mas importante: observar onde colocamos nossa atenção. Nem tudo precisa ser elogiado, aceito ou romantizado. Mas uma vida examinada apenas pelos seus defeitos inevitavelmente parecerá pior do que uma vida observada por inteiro.