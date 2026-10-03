Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Filosofia: 'Reclamar o tempo inteiro não muda apenas a maneira como você fala da vida; aos poucos, contamina a maneira como você enxerga a vida' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

O pensamento estoico ajuda a refletir sobre como a insatisfação permanente pode transformar nossa percepção do cotidiano e fazer com que problemas, contratempos e defeitos ocupem tanto espaço que deixamos de perceber aquilo que também existe de bom

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 00:45

Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo.
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Há pessoas para quem quase nada parece estar suficientemente bom. Se faz calor, reclamam do calor. Quando esfria, sentem falta do sol. O trabalho é motivo de insatisfação, o trânsito estraga o dia, as pessoas irritam, o restaurante nunca atende direito e até uma conquista rapidamente ganha algum defeito. Aos poucos, reclamar deixa de ser uma reação diante de situações desagradáveis e se transforma em uma maneira habitual de olhar para a vida.

“A reclamação constante não muda apenas a maneira como você fala da vida; aos poucos, muda a maneira como você enxerga a vida” não é uma citação literal de Marco Aurélio. A frase é uma reflexão inspirada no pensamento do imperador e filósofo estoico, especialmente em suas considerações sobre julgamentos, reações e a maneira como interpretamos aquilo que acontece conosco.

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
1 de 14
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

O estoicismo não parte da ideia de que tudo é bom ou de que devemos fingir satisfação diante de qualquer dificuldade. Existem problemas reais, injustiças, perdas e situações que precisam ser enfrentadas. Reclamar também pode cumprir uma função importante quando significa reconhecer um problema e buscar alguma mudança. A questão é diferente quando a reclamação deixa de apontar para algo específico e passa a acompanhar praticamente todas as experiências.

Nesse estado, até aquilo que poderia proporcionar satisfação parece durar pouco. Uma conquista rapidamente se transforma na preocupação com aquilo que ainda falta. Um passeio agradável é reduzido ao atendimento ruim. Uma pessoa que possui muitas qualidades passa a ser definida pelo defeito que incomoda. A atenção parece encontrar com mais facilidade aquilo que está errado do que tudo aquilo que também poderia ser apreciado.

A reclamação constante também pode pesar sobre as relações. Conviver com alguém que encontra um problema em tudo pode fazer com que conversas se tornem cansativas e momentos que deveriam ser leves terminem frequentemente dominados por insatisfação. Não porque essa pessoa necessariamente queira prejudicar os outros, mas porque sua maneira de interpretar o cotidiano acaba entrando em todos os ambientes dos quais participa.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando você decide quem alguém é antes mesmo de conhecê-lo, você enxerga mais seus próprios preconceitos do que aquela pessoa' - a reflexão inspirada em Gordon Allport

Frase do dia da Psicologia: 'Quando você decide quem alguém é antes mesmo de conhecê-lo, você enxerga mais seus próprios preconceitos do que aquela pessoa' - a reflexão inspirada em Gordon Allport

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Maturidade é aprender que nem toda frustração é uma injustiça. A vida não precisa ser exatamente como você quer para ser boa' - a reflexão inspirada em Albert Ellis

Frase do dia da Psicologia: 'Maturidade é aprender que nem toda frustração é uma injustiça. A vida não precisa ser exatamente como você quer para ser boa' - a reflexão inspirada em Albert Ellis

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Toda vez que uma vontade precisa ser satisfeita imediatamente, o futuro acaba pagando a conta das decisões tomadas no presente' - a reflexão inspirada em Walter Mischel

Frase do dia da Psicologia: 'Toda vez que uma vontade precisa ser satisfeita imediatamente, o futuro acaba pagando a conta das decisões tomadas no presente' - a reflexão inspirada em Walter Mischel

Existe ainda uma diferença importante entre reconhecer uma dificuldade e permanecer preso a ela. Podemos perceber que algo está ruim e tentar modificá-lo. Quando a mudança não depende de nós, podemos decidir como lidar com a situação. O que tende a produzir pouco resultado é repetir indefinidamente a mesma insatisfação sem que ela leve a qualquer ação, decisão ou nova maneira de enfrentar o problema.

É justamente nesse ponto que o pensamento de Marco Aurélio permanece atual. Não controlamos o trânsito, o clima, o comportamento de todas as pessoas ou cada contratempo que aparecerá ao longo do dia. Se nossa tranquilidade depender de que tudo aconteça exatamente como gostaríamos, sempre haverá alguma coisa capaz de estragá-la.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Talvez a maior prisão seja continuar vivendo uma vida que já não faz você feliz apenas para convencer os outros de que ela é perfeita' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez a maior prisão seja continuar vivendo uma vida que já não faz você feliz apenas para convencer os outros de que ela é perfeita' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Existe uma solidão mais dolorosa do que não ter ninguém: ter alguém ao lado e ainda se sentir completamente sozinho' - a reflexão inspirada em Schopenhauer sobre a solidão a dois

Frase do dia da Filosofia: 'Existe uma solidão mais dolorosa do que não ter ninguém: ter alguém ao lado e ainda se sentir completamente sozinho' - a reflexão inspirada em Schopenhauer sobre a solidão a dois

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Talvez o maior desperdício seja passar a vida correndo e descobrir, no fim, que você nunca soube exatamente para onde tinha tanta pressa de chegar' - a reflexão inspirada em Sêneca

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez o maior desperdício seja passar a vida correndo e descobrir, no fim, que você nunca soube exatamente para onde tinha tanta pressa de chegar' - a reflexão inspirada em Sêneca

Isso não significa adotar uma positividade artificial. A vida não precisa ser tratada como maravilhosa o tempo inteiro. Existem dias ruins e circunstâncias que justificam indignação, tristeza ou cansaço. A reflexão está em perceber quando reclamar deixou de ser resposta a um problema e se tornou o filtro através do qual todos os acontecimentos são avaliados.

Talvez o maior perigo desse hábito seja justamente não percebê-lo. Depois de algum tempo, a pessoa pode acreditar que simplesmente tem muitos motivos para reclamar, sem notar que também desenvolveu uma enorme facilidade para encontrá-los.

A reflexão inspirada em Marco Aurélio propõe uma mudança menos espetacular, mas importante: observar onde colocamos nossa atenção. Nem tudo precisa ser elogiado, aceito ou romantizado. Mas uma vida examinada apenas pelos seus defeitos inevitavelmente parecerá pior do que uma vida observada por inteiro.

Porque reclamar de vez em quando faz parte da experiência humana. O problema começa quando a reclamação ocupa tanto espaço que, mesmo quando a vida oferece alguma coisa boa, já estamos ocupados demais procurando o próximo motivo para dizer que não está bom.

Mais recentes

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Ferir o outro é, no fim das contas, envenenar a si mesmo' - o princípio dos estoicos para você parar de odiar as pessoas e viver em paz

Frase do dia do Estoicismo: 'Ferir o outro é, no fim das contas, envenenar a si mesmo' - o princípio dos estoicos para você parar de odiar as pessoas e viver em paz
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Nem tudo que foi importante precisa ser eterno. Algumas coisas honram sua história quando você permite que terminem' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre deixar ir

Frase do dia da Psicologia: 'Nem tudo que foi importante precisa ser eterno. Algumas coisas honram sua história quando você permite que terminem' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre deixar ir
Imagem - VÍDEO: Aeroporto de Brasília faz ritual de batismo em homenagem a Lito Sousa

VÍDEO: Aeroporto de Brasília faz ritual de batismo em homenagem a Lito Sousa