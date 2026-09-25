REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Se eu pudesse recomeçar, teria mais pressa de viver do que de ser produtivo' - reflexão atribuída a Rubem Alves alerta para o risco de trabalhar tanto e esquecer de viver

Frase que circula atribuída ao escritor e educador brasileiro provoca uma reflexão sobre produtividade, pressa e o perigo de perceber tarde demais que a vida foi ocupada por obrigações, mas pouco vivida

Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 00:45

Rubem Alves escrevia sobre sentimentos comuns de um jeito que fazia pensar Crédito: Divulgação

Existe uma diferença entre ter uma vida cheia e sentir que realmente estamos vivendo. A agenda pode estar lotada, as metas podem ser cumpridas e o trabalho pode trazer resultados, enquanto experiências aparentemente simples vão sendo adiadas para um momento em que finalmente haverá tempo. O problema é que esse momento nem sempre chega.

“Se eu pudesse recomeçar, teria mais pressa de viver do que de ser produtivo. Mas trabalhei tanto que me esqueci de estar vivo. Uma pena, porque viver é a única urgência” é uma frase que circula amplamente atribuída a Rubem Alves e relacionada ao livro “Se eu pudesse viver minha vida novamente”. No entanto, não há confirmação segura de que essa formulação apareça literalmente na obra. Por isso, é mais correto apresentá-la como uma reflexão atribuída ao escritor, e não como uma citação comprovadamente escrita por ele.

Fatos sobre Rubem Alves 1 de 8

Ainda assim, a mensagem dialoga com temas presentes na obra de Rubem Alves, marcada por reflexões sobre tempo, existência, prazer, beleza e as pequenas experiências que dão sentido à vida. A provocação ganha ainda mais força em uma época em que produtividade frequentemente é confundida com realização pessoal.

Produzir não é um problema. Trabalhar, construir uma carreira, buscar estabilidade e perseguir objetivos podem fazer parte de uma vida significativa. A questão surge quando toda experiência precisa justificar sua existência por algum resultado. Descansar precisa servir para trabalhar melhor, caminhar precisa contar como exercício, um hobby precisa se transformar em renda e até momentos de lazer podem ser avaliados pela quantidade de coisas que conseguimos fazer.

Nesse ritmo, a vida começa a ser organizada como uma lista interminável de tarefas. Terminamos uma obrigação pensando na próxima, alcançamos uma meta e imediatamente estabelecemos outra. O presente passa a funcionar apenas como uma preparação para um futuro em que, imaginamos, finalmente poderemos desacelerar.

É assim que algumas coisas importantes acabam sendo adiadas. A viagem fica para depois. O encontro com alguém querido é remarcado. O descanso provoca culpa. Uma tarde sem produzir parece desperdício. Até que o tempo mostra uma característica incômoda: ele continua passando enquanto esperamos encontrar espaço para começar a viver.

A reflexão também não deve ser transformada em uma condenação simplista ao trabalho. Para muitas pessoas, trabalhar intensamente não é uma escolha, mas uma necessidade financeira. Nem todos possuem as mesmas condições para diminuir o ritmo, recusar horas extras ou reorganizar a rotina. Falar sobre desacelerar sem considerar essas diferenças pode transformar um problema social e econômico em mera responsabilidade individual.

Mas mesmo dentro das possibilidades de cada pessoa existe uma pergunta que vale ser feita: quanto da nossa vida está sendo constantemente adiado em nome de uma produtividade que nunca parece suficiente?

Talvez o alerta mais incômodo da frase esteja justamente na ideia de recomeço. Ela imagina alguém olhando para trás e percebendo que teria organizado suas urgências de outra maneira. Não necessariamente trabalharia menos ou abandonaria suas responsabilidades, mas talvez entendesse antes que algumas experiências não podem ser recuperadas quando o tempo passa.

Há tarefas que podem esperar até amanhã. Existem metas que podem ser recalculadas e compromissos que podem ser reorganizados. Mas determinadas conversas, pessoas, fases da vida e oportunidades de simplesmente estar presente não permanecem disponíveis para sempre.