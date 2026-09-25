Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Filosofia: 'Se eu pudesse recomeçar, teria mais pressa de viver do que de ser produtivo' - reflexão atribuída a Rubem Alves alerta para o risco de trabalhar tanto e esquecer de viver

Frase que circula atribuída ao escritor e educador brasileiro provoca uma reflexão sobre produtividade, pressa e o perigo de perceber tarde demais que a vida foi ocupada por obrigações, mas pouco vivida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 00:45

Rubem Alves escrevia sobre sentimentos comuns de um jeito que fazia pensar
Rubem Alves escrevia sobre sentimentos comuns de um jeito que fazia pensar Crédito: Divulgação

Existe uma diferença entre ter uma vida cheia e sentir que realmente estamos vivendo. A agenda pode estar lotada, as metas podem ser cumpridas e o trabalho pode trazer resultados, enquanto experiências aparentemente simples vão sendo adiadas para um momento em que finalmente haverá tempo. O problema é que esse momento nem sempre chega.

“Se eu pudesse recomeçar, teria mais pressa de viver do que de ser produtivo. Mas trabalhei tanto que me esqueci de estar vivo. Uma pena, porque viver é a única urgência” é uma frase que circula amplamente atribuída a Rubem Alves e relacionada ao livro “Se eu pudesse viver minha vida novamente”. No entanto, não há confirmação segura de que essa formulação apareça literalmente na obra. Por isso, é mais correto apresentá-la como uma reflexão atribuída ao escritor, e não como uma citação comprovadamente escrita por ele.

Fatos sobre Rubem Alves

Ler Rubem Alves é, muitas vezes, encontrar perguntas dentro de sentimentos que pareciam simples por Divulgação
Rubem Alves tinha o talento de colocar em palavras aquilo que muitos sentem por Divulgação
Suas reflexões sobre o amor também falavam de medo, insegurança e liberdade por Divulgação
Rubem Alves transformava experiências simples em grandes reflexões sobre a vida por Divulgação
Suas palavras continuam provocando reflexões sobre amor, relações e comportamento por Divulgação
Amor, ciúme, saudade e solidão foram temas recorrentes nas reflexões de Rubem Alves por Divulgação
Rubem Alves escrevia sobre sentimentos comuns de um jeito que fazia pensar por Divulgação
Rubem Alves tinha um jeito único de transformar sentimentos em reflexão sobre a vida por Divulgação
1 de 8
Ler Rubem Alves é, muitas vezes, encontrar perguntas dentro de sentimentos que pareciam simples por Divulgação

Ainda assim, a mensagem dialoga com temas presentes na obra de Rubem Alves, marcada por reflexões sobre tempo, existência, prazer, beleza e as pequenas experiências que dão sentido à vida. A provocação ganha ainda mais força em uma época em que produtividade frequentemente é confundida com realização pessoal.

Produzir não é um problema. Trabalhar, construir uma carreira, buscar estabilidade e perseguir objetivos podem fazer parte de uma vida significativa. A questão surge quando toda experiência precisa justificar sua existência por algum resultado. Descansar precisa servir para trabalhar melhor, caminhar precisa contar como exercício, um hobby precisa se transformar em renda e até momentos de lazer podem ser avaliados pela quantidade de coisas que conseguimos fazer.

Nesse ritmo, a vida começa a ser organizada como uma lista interminável de tarefas. Terminamos uma obrigação pensando na próxima, alcançamos uma meta e imediatamente estabelecemos outra. O presente passa a funcionar apenas como uma preparação para um futuro em que, imaginamos, finalmente poderemos desacelerar.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando você precisa esconder uma proximidade do seu parceiro, talvez já saiba que ultrapassou um limite' - a reflexão inspirada em Shirley Glass sobre traição emocional

Frase do dia da Psicologia: 'Quando você precisa esconder uma proximidade do seu parceiro, talvez já saiba que ultrapassou um limite' - a reflexão inspirada em Shirley Glass sobre traição emocional

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda reconciliação significa que a violência terminou; o carinho depois da agressão é justamente uma das etapas desse ciclo' - a reflexão inspirada em Lenore E. Walker

Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda reconciliação significa que a violência terminou; o carinho depois da agressão é justamente uma das etapas desse ciclo' - a reflexão inspirada em Lenore E. Walker

Imagem - Frase do dia da Literatura: 'Você não pode escolher se vai ou não se ferir neste mundo, mas pode escolher quem vai feri-lo' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre o risco de amar alguém

Frase do dia da Literatura: 'Você não pode escolher se vai ou não se ferir neste mundo, mas pode escolher quem vai feri-lo' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre o risco de amar alguém

É assim que algumas coisas importantes acabam sendo adiadas. A viagem fica para depois. O encontro com alguém querido é remarcado. O descanso provoca culpa. Uma tarde sem produzir parece desperdício. Até que o tempo mostra uma característica incômoda: ele continua passando enquanto esperamos encontrar espaço para começar a viver.

A reflexão também não deve ser transformada em uma condenação simplista ao trabalho. Para muitas pessoas, trabalhar intensamente não é uma escolha, mas uma necessidade financeira. Nem todos possuem as mesmas condições para diminuir o ritmo, recusar horas extras ou reorganizar a rotina. Falar sobre desacelerar sem considerar essas diferenças pode transformar um problema social e econômico em mera responsabilidade individual.

Mas mesmo dentro das possibilidades de cada pessoa existe uma pergunta que vale ser feita: quanto da nossa vida está sendo constantemente adiado em nome de uma produtividade que nunca parece suficiente?

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas tão preocupadas em parecer felizes diante dos outros que já não sabem responder se gostam da vida que construíram' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Frase do dia da Filosofia: 'Há pessoas tão preocupadas em parecer felizes diante dos outros que já não sabem responder se gostam da vida que construíram' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Imagem - Frase do dia da Literatura: 'O mundo não é uma fábrica de realização de desejos' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre aceitar que nem tudo acontece como gostaríamos

Frase do dia da Literatura: 'O mundo não é uma fábrica de realização de desejos' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre aceitar que nem tudo acontece como gostaríamos

Imagem - Frase do dia da Literatura: 'Sabemos o que somos, mas não o que podemos ser' - a reflexão de 'Hamlet' sobre tudo aquilo que ainda podemos nos tornar

Frase do dia da Literatura: 'Sabemos o que somos, mas não o que podemos ser' - a reflexão de 'Hamlet' sobre tudo aquilo que ainda podemos nos tornar

Talvez o alerta mais incômodo da frase esteja justamente na ideia de recomeço. Ela imagina alguém olhando para trás e percebendo que teria organizado suas urgências de outra maneira. Não necessariamente trabalharia menos ou abandonaria suas responsabilidades, mas talvez entendesse antes que algumas experiências não podem ser recuperadas quando o tempo passa.

Há tarefas que podem esperar até amanhã. Existem metas que podem ser recalculadas e compromissos que podem ser reorganizados. Mas determinadas conversas, pessoas, fases da vida e oportunidades de simplesmente estar presente não permanecem disponíveis para sempre.

No fim, talvez a maior provocação não seja escolher entre trabalhar e viver. É perceber se estamos trabalhando para sustentar a vida que desejamos ou se, sem perceber, transformamos a própria vida em algo que pretendemos começar apenas depois que todo o trabalho terminar.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Trate os mais próximos como você, e os mais distantes como parte de você' - a lição de hoje para equilibrar suas amizades e ter empatia pelo resto do mundo

Frase do dia do Estoicismo: 'Trate os mais próximos como você, e os mais distantes como parte de você' - a lição de hoje para equilibrar suas amizades e ter empatia pelo resto do mundo
Imagem - Frase do dia da Psicologia: '“Depois de uma traição, esconder a verdade pode aprofundar ainda mais a ferida que precisa ser reparada.”' - a reflexão inspirada em John Gottman sobre casamento e infidelidade

Frase do dia da Psicologia: '“Depois de uma traição, esconder a verdade pode aprofundar ainda mais a ferida que precisa ser reparada.”' - a reflexão inspirada em John Gottman sobre casamento e infidelidade