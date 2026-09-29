REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez o maior desperdício seja passar a vida correndo e descobrir, no fim, que você nunca soube exatamente para onde tinha tanta pressa de chegar' - a reflexão inspirada em Sêneca

O filósofo estoico refletiu sobre a brevidade da existência e a maneira como usamos nosso tempo, provocando uma reflexão que permanece atual: estar sempre ocupado e com pressa não significa necessariamente estar aproveitando a vida

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 00:45

Sêneca Crédito: Imagem gerada por IA

Acordar correndo, tomar café olhando o relógio, responder mensagens enquanto faz outra coisa, atravessar o dia pensando no próximo compromisso e chegar à noite já preocupado com aquilo que precisa acontecer amanhã. Para muita gente, viver com pressa deixou de ser uma situação excepcional e se transformou na maneira habitual de existir. O problema é que, depois de anos correndo, pode surgir uma pergunta desconfortável: para onde, afinal, estávamos indo?

“Talvez o maior desperdício de tempo seja passar a vida correndo e descobrir, no fim, que você nunca soube exatamente para onde tinha tanta pressa de chegar” não é uma citação literal de Sêneca. A frase é uma reflexão inspirada no pensamento do filósofo romano, especialmente nas ideias desenvolvidas em “Sobre a Brevidade da Vida”, obra em que ele discute o valor do tempo e a maneira como uma existência pode ser consumida por ocupações, distrações e preocupações.

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

Sêneca escreveu sobre o tempo há quase dois mil anos, mas algumas de suas provocações parecem ter sido feitas para uma sociedade em que estar ocupado frequentemente se tornou sinal de importância. Uma agenda cheia pode transmitir produtividade, sucesso e ambição. Ter tempo livre, por outro lado, chega a provocar culpa em quem aprendeu que cada hora precisa produzir algum resultado.

A pressa também cria uma promessa permanente. Corremos hoje porque imaginamos que poderemos descansar amanhã. Trabalhamos demais agora porque haverá tranquilidade depois. Adiamos encontros, viagens, conversas e pequenos prazeres porque acreditamos que, em algum momento, a vida ficará menos corrida. Só que uma obrigação termina e outra ocupa imediatamente o lugar deixado por ela.

É assim que o futuro pode se transformar no destino de tudo aquilo que gostaríamos de viver no presente. Quando eu terminar esse trabalho. Quando ganhar mais dinheiro. Quando os filhos crescerem. Quando conseguir aquela promoção. Quando pagar aquela dívida. Quando as coisas se acalmarem. Sempre existe uma próxima etapa que parece justificar a espera.

Planejar o futuro, naturalmente, não é um problema. Existem responsabilidades que exigem esforço e períodos da vida em que desacelerar simplesmente não é possível. Trabalho, cuidado com familiares, dificuldades financeiras e outras circunstâncias concretas impedem que a discussão sobre o tempo seja reduzida ao conselho fácil de “viver o momento”.

A provocação inspirada em Sêneca é outra: mesmo quando a correria é necessária, sabemos por que estamos correndo? Existe alguma coisa que esperamos alcançar ou apenas nos acostumamos a viver permanentemente ocupados?

Essa diferença importa porque a pressa pode continuar mesmo depois que a necessidade desaparece. Quem passa anos funcionando dessa maneira pode sentir dificuldade para descansar sem culpa, fazer alguma coisa sem objetivo ou simplesmente permanecer presente em uma experiência sem pensar no que precisa acontecer em seguida.

Talvez seja por isso que determinadas percepções sobre o tempo apareçam com tanta força quando envelhecemos. O que antes parecia infinito começa a adquirir contornos mais concretos. Algumas pessoas já não estão disponíveis, certas fases terminaram e experiências que acreditávamos poder adiar indefinidamente deixaram de ser possíveis.

Nesse momento, o arrependimento pode não estar apenas nas escolhas erradas. Pode estar nos almoços em que a cabeça estava no trabalho, nas conversas interrompidas para responder mensagens, nas férias vividas pensando na volta e nos anos inteiros tratados como uma preparação para uma vida que deveria começar mais tarde.

Sêneca nos ajuda a lembrar que o tempo não é apenas aquilo que passa enquanto construímos a vida. O próprio tempo que passa é a vida.