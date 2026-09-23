REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez o maior risco não seja mudar e se arrepender, mas permanecer por medo e descobrir tarde demais que também foi uma escolha' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

O filósofo dinamarquês refletiu sobre escolha, angústia e responsabilidade individual, ideias que ajudam a compreender por que permanecer no conhecido também pode ter consequências, mesmo quando parece a opção mais segura

Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 00:15

Para Kierkegaard, viver de forma autêntica exige coragem para fazer escolhas próprias, mesmo quando não existe garantia de que elas serão fáceis Crédito: Reprodução

Mudar costuma ser associado ao risco. Trocar de emprego pode dar errado, terminar um relacionamento pode trazer arrependimento, começar novamente pode signific abrir mão de uma segurança construída durante anos. Diante dessas possibilidades, permanecer parece uma escolha mais confortável. O que nem sempre percebemos é que continuar exatamente onde estamos também produz consequências.

“Talvez o maior risco não seja mudar e se arrepender, mas permanecer por medo e descobrir tarde demais que também foi uma escolha” não é uma citação literal de Søren Kierkegaard. A frase é uma reflexão inspirada em temas centrais de sua filosofia, especialmente suas discussões sobre escolha, possibilidade, angústia e responsabilidade diante da própria existência.

5 curiosidades sobre Søren Kierkegaard 1 de 5

Kierkegaard dedicou parte de seu pensamento aos conflitos que surgem quando o indivíduo precisa escolher sem possuir garantias absolutas sobre aquilo que acontecerá depois. A possibilidade de seguir caminhos diferentes pode provocar angústia justamente porque nenhuma decisão permite conhecer antecipadamente todas as suas consequências.

É comum imaginar que esse desconforto desaparece quando decidimos não mudar. Se não pedimos demissão, não enfrentamos o risco de um novo trabalho. Se não encerramos uma relação, não enfrentamos imediatamente a solidão. Se não começamos um projeto, não precisamos descobrir se fracassaremos. Permanecer pode trazer a sensação de que nenhuma decisão foi tomada.

Mas não decidir também pode funcionar como uma decisão. Enquanto evitamos o risco de escolher um caminho diferente, continuamos investindo tempo naquele em que já estamos. Meses e anos passam, circunstâncias mudam e algumas possibilidades que existiam anteriormente podem deixar de existir.

Isso não significa que mudar seja sempre a melhor escolha. Permanecer pode ser resultado de reflexão, responsabilidade e planejamento. Existem ainda condições financeiras, familiares, profissionais e emocionais que tornam determinadas mudanças muito mais difíceis do que simplesmente “ter coragem”. Transformar qualquer permanência em covardia seria ignorar a complexidade da vida real.

O problema aparece quando sabemos que determinada situação já não corresponde à vida que desejamos, temos alguma possibilidade concreta de mudança e, ainda assim, adiamos indefinidamente qualquer decisão apenas porque o desconhecido assusta. Nesse caso, o medo pode deixar de ser apenas uma emoção e começar a determinar o caminho.

Também existe arrependimento dos dois lados. Podemos mudar e algum dia pensar que deveríamos ter ficado. Mas também podemos ficar e descobrir, anos depois, que aquilo que mais lamentamos foi nunca ter descoberto o que teria acontecido se tivéssemos tentado.

A reflexão inspirada em Kierkegaard não oferece uma resposta pronta sobre quando partir ou permanecer. Ela apenas retira da permanência a aparência de neutralidade. Escolher o conhecido continua sendo uma escolha, assim como aceitar suas consequências.

Talvez nunca exista um momento em que todas as dúvidas desapareçam e o futuro ofereça garantias suficientes para que uma grande mudança pareça completamente segura. Em algumas decisões, a certeza só chega depois, e às vezes nem chega.