REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez o maior sinal de amadurecimento seja parar de exigir da vida aquilo que ela nunca prometeu: justiça em todas as situações' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

Aceitar que pessoas injustas nem sempre enfrentam consequências e que boas atitudes nem sempre são recompensadas pode ser doloroso, mas também evita que nossa paz dependa de uma realidade que não podemos controlar

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 00:45

Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. Crédito: Reprodução

Existe uma expectativa silenciosa que acompanha muitas pessoas desde cedo: se fizermos o bem, coisas boas acontecerão. Se formos honestos, seremos tratados com honestidade. Se alguém agir mal, em algum momento sofrerá as consequências.

Seria reconfortante se a vida funcionasse sempre dessa maneira.

Mas não funciona.

A reflexão inspirada no pensamento de Marco Aurélio ajuda a lidar com uma das constatações mais difíceis da vida adulta: nem tudo aquilo que acontece será justo, e nem sempre teremos poder para corrigir essa injustiça.

O imperador romano e filósofo estoico escreveu frequentemente sobre a necessidade de concentrar nossa energia naquilo que depende de nós. As atitudes dos outros, os acontecimentos externos e muitas das circunstâncias que encontramos pelo caminho escapam ao nosso controle.

Ainda assim, podemos passar anos esperando que a realidade finalmente coloque cada pessoa no lugar que acreditamos que ela merece.

Esperamos que quem mentiu seja desmascarado. Que quem nos prejudicou enfrente consequências. Que nosso esforço seja reconhecido. Que a pessoa que agiu corretamente seja recompensada.

Às vezes, isso acontece.

Às vezes, não.

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Existem pessoas que machucam outras e seguem suas vidas aparentemente sem pagar qualquer preço. Pessoas competentes que perdem oportunidades enquanto outras menos preparadas avançam. Relações em que alguém oferece muito e recebe pouco. Situações em que a verdade demora a aparecer e outras em que talvez nunca seja conhecida por todos.

Aceitar isso não significa considerar a injustiça aceitável.

Existe uma diferença importante entre aceitar que algo aconteceu e concordar com aquilo que aconteceu. Podemos denunciar uma injustiça, estabelecer limites, buscar reparação e fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance sem acreditar que a vida necessariamente produzirá o desfecho que consideramos justo.

Essa diferença pode proteger nossa tranquilidade.

Quando a paz depende de assistir à queda de quem nos feriu, continuamos emocionalmente ligados àquela pessoa. Quando precisamos que alguém reconheça o próprio erro para seguir em frente, entregamos a essa pessoa uma parcela do controle sobre a nossa vida.

A perspectiva estoica oferece outra possibilidade: agir corretamente porque essa é a pessoa que escolhemos ser, e não porque existe uma garantia de recompensa.

Isso também vale para quem nos prejudicou. Podemos responsabilizar alguém quando for possível sem transformar nossa existência em uma espera permanente pelo momento em que a vida finalmente fará justiça.

Amadurecer talvez envolva abandonar uma espécie de contabilidade imaginária na qual cada boa ação precisa receber um prêmio e cada comportamento ruim precisa produzir uma punição equivalente.

A vida não prometeu esse equilíbrio.

Isso pode parecer duro, mas também pode ser libertador. Porque, quando deixamos de exigir que o mundo seja perfeitamente justo para conseguirmos viver em paz, começamos a concentrar nossa energia naquilo que ainda podemos escolher.