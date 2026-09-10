Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez o maior sinal de amadurecimento seja parar de exigir da vida aquilo que ela nunca prometeu: justiça em todas as situações' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

Aceitar que pessoas injustas nem sempre enfrentam consequências e que boas atitudes nem sempre são recompensadas pode ser doloroso, mas também evita que nossa paz dependa de uma realidade que não podemos controlar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 00:45

Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C.
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. Crédito: Reprodução

Existe uma expectativa silenciosa que acompanha muitas pessoas desde cedo: se fizermos o bem, coisas boas acontecerão. Se formos honestos, seremos tratados com honestidade. Se alguém agir mal, em algum momento sofrerá as consequências.

Seria reconfortante se a vida funcionasse sempre dessa maneira.

Mas não funciona.

A reflexão inspirada no pensamento de Marco Aurélio ajuda a lidar com uma das constatações mais difíceis da vida adulta: nem tudo aquilo que acontece será justo, e nem sempre teremos poder para corrigir essa injustiça.

O imperador romano e filósofo estoico escreveu frequentemente sobre a necessidade de concentrar nossa energia naquilo que depende de nós. As atitudes dos outros, os acontecimentos externos e muitas das circunstâncias que encontramos pelo caminho escapam ao nosso controle.

Ainda assim, podemos passar anos esperando que a realidade finalmente coloque cada pessoa no lugar que acreditamos que ela merece.

Esperamos que quem mentiu seja desmascarado. Que quem nos prejudicou enfrente consequências. Que nosso esforço seja reconhecido. Que a pessoa que agiu corretamente seja recompensada.

Às vezes, isso acontece.

Às vezes, não.

10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino

Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre ansiedade, raiva, sofrimento e propósito. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
O imperador defendia autocontrole, disciplina emocional e equilíbrio diante das dificuldades. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo escrevia reflexões pessoais que mais tarde deram origem ao livro Meditações. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
1 de 10
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução

Existem pessoas que machucam outras e seguem suas vidas aparentemente sem pagar qualquer preço. Pessoas competentes que perdem oportunidades enquanto outras menos preparadas avançam. Relações em que alguém oferece muito e recebe pouco. Situações em que a verdade demora a aparecer e outras em que talvez nunca seja conhecida por todos.

Aceitar isso não significa considerar a injustiça aceitável.

Existe uma diferença importante entre aceitar que algo aconteceu e concordar com aquilo que aconteceu. Podemos denunciar uma injustiça, estabelecer limites, buscar reparação e fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance sem acreditar que a vida necessariamente produzirá o desfecho que consideramos justo.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Você não precisa ser a pessoa que os outros conheceram no passado só para não decepcionar quem se acostumou com a sua versão antiga' - reflexão inspirada em Jean-Paul Sartre

Frase do dia da Filosofia: 'Você não precisa ser a pessoa que os outros conheceram no passado só para não decepcionar quem se acostumou com a sua versão antiga' - reflexão inspirada em Jean-Paul Sartre

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma vida inteira pode ser desperdiçada tentando alcançar aquilo que impressiona os outros, mas não significa nada para você' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre propósito

Frase do dia da Filosofia: 'Uma vida inteira pode ser desperdiçada tentando alcançar aquilo que impressiona os outros, mas não significa nada para você' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre propósito

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Não permita que um erro antigo tenha mais autoridade sobre sua vida do que todas as escolhas que você fez depois dele' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

Frase do dia da Filosofia: 'Não permita que um erro antigo tenha mais autoridade sobre sua vida do que todas as escolhas que você fez depois dele' - a reflexão inspirada em Kierkegaard

Essa diferença pode proteger nossa tranquilidade.

Quando a paz depende de assistir à queda de quem nos feriu, continuamos emocionalmente ligados àquela pessoa. Quando precisamos que alguém reconheça o próprio erro para seguir em frente, entregamos a essa pessoa uma parcela do controle sobre a nossa vida.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: “Não confio nos sentimentos - nem nos meus, nem nos dos outros.” - a reflexão de Contardo Calligaris sobre a dificuldade de confiar nas próprias emoções

Frase do dia da Psicologia: “Não confio nos sentimentos - nem nos meus, nem nos dos outros.” - a reflexão de Contardo Calligaris sobre a dificuldade de confiar nas próprias emoções

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Amizade verdadeira não exige que você esconda quem é para ser aceito' - a reflexão inspirada na obra de Carl Rogers sobre autenticidade

Frase do dia da Psicologia: 'Amizade verdadeira não exige que você esconda quem é para ser aceito' - a reflexão inspirada na obra de Carl Rogers sobre autenticidade

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Você não precisa aceitar o desrespeito só porque a outra pessoa chama isso de jeito de amar' - a reflexão inspirada na obra de Lundy Bancroft sobre relacionamentos abusivos

Frase do dia da Psicologia: 'Você não precisa aceitar o desrespeito só porque a outra pessoa chama isso de jeito de amar' - a reflexão inspirada na obra de Lundy Bancroft sobre relacionamentos abusivos

A perspectiva estoica oferece outra possibilidade: agir corretamente porque essa é a pessoa que escolhemos ser, e não porque existe uma garantia de recompensa.

Isso também vale para quem nos prejudicou. Podemos responsabilizar alguém quando for possível sem transformar nossa existência em uma espera permanente pelo momento em que a vida finalmente fará justiça.

Amadurecer talvez envolva abandonar uma espécie de contabilidade imaginária na qual cada boa ação precisa receber um prêmio e cada comportamento ruim precisa produzir uma punição equivalente.

A vida não prometeu esse equilíbrio.

Isso pode parecer duro, mas também pode ser libertador. Porque, quando deixamos de exigir que o mundo seja perfeitamente justo para conseguirmos viver em paz, começamos a concentrar nossa energia naquilo que ainda podemos escolher.

Você talvez não consiga decidir se a vida será justa com você em todas as situações. Mas ainda pode decidir que a injustiça que sofreu não terá autoridade para determinar a pessoa que você será depois dela.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Sentir saudade após o término não significa que a decisão foi errada, apenas que o vínculo não some na mesma velocidade que a relação acabou' - reflexão inspirada em John Bowlby

Frase do dia da Psicologia: 'Sentir saudade após o término não significa que a decisão foi errada, apenas que o vínculo não some na mesma velocidade que a relação acabou' - reflexão inspirada em John Bowlby
Imagem - A reflexão de 'O Pequeno Príncipe' sobre como deixamos de enxergar o mundo quando crescemos: 'As pessoas grandes nunca compreendem nada sozinhas'

A reflexão de 'O Pequeno Príncipe' sobre como deixamos de enxergar o mundo quando crescemos: 'As pessoas grandes nunca compreendem nada sozinhas'