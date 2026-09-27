REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez um dos maiores arrependimentos seja chegar ao fim da vida e notar que você passou anos esperando o momento certo para começar a vivê-la' - a reflexão inspirada em Sêneca

O filósofo estoico refletiu sobre a brevidade da existência e o desperdício do tempo, provocando uma pergunta incômoda: quantas coisas importantes adiamos acreditando que haverá sempre uma oportunidade melhor no futuro?

Fernanda Varela

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 00:45

Sêneca Crédito: Reprodução

Existe uma forma silenciosa de adiar a própria vida. Ela não acontece quando alguém decide conscientemente que não quer viver, mas quando começa a colocar tudo aquilo que deseja em um futuro indefinido. A viagem acontecerá quando houver mais dinheiro. O descanso virá depois que o trabalho diminuir. O sonho será retomado quando as obrigações acabarem. A mudança acontecerá quando surgir coragem suficiente. Enquanto isso, os anos continuam passando.

“Talvez um dos maiores arrependimentos seja chegar ao fim da vida e perceber que você passou anos esperando o momento certo para começar a vivê-la” não é uma citação literal de Sêneca. A frase é uma reflexão inspirada no pensamento do filósofo romano, especialmente nas ideias desenvolvidas em “Sobre a Brevidade da Vida”, obra em que discute nossa relação com o tempo e a maneira como desperdiçamos uma parte significativa dele.

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

Sêneca questionava a sensação de que a vida seria necessariamente curta. Para ele, uma questão fundamental estava na maneira como utilizamos o tempo disponível. Podemos ser extremamente cuidadosos com dinheiro, propriedades e bens materiais e, ao mesmo tempo, permitir que horas, dias e anos sejam consumidos sem perceber seu valor.

Séculos depois, a provocação continua atual. É possível preencher completamente uma agenda e ainda sentir que a própria vida permanece em espera. Trabalhamos para alcançar determinado salário, depois buscamos uma promoção, depois outra estabilidade e, quando finalmente conquistamos uma meta, surge imediatamente a próxima. Não há necessariamente algo errado em desejar crescer. O problema aparece quando viver se transforma em uma recompensa prometida para depois de todas as obrigações.

Esse adiamento também acontece nos relacionamentos. Deixamos para visitar alguém quando estivermos menos ocupados, adiamos uma conversa importante, recusamos encontros porque haverá outra oportunidade e acreditamos que determinadas pessoas estarão disponíveis quando finalmente tivermos tempo. Algumas vezes estarão. Outras, a vida muda antes que nossa agenda permita.

Talvez seja justamente por isso que envelhecer provoque tanto medo. Não apenas pelas transformações do corpo ou pela consciência da finitude, mas porque a passagem dos anos torna visível algo que durante muito tempo conseguimos ignorar: o tempo gasto não pode ser recuperado.

Isso não significa abandonar responsabilidades em nome de uma ideia romântica de “viver o presente”. Nem todas as pessoas podem simplesmente trabalhar menos, viajar mais ou transformar imediatamente a própria rotina. Existem obrigações financeiras, familiares e profissionais reais. Planejar o futuro também é uma forma necessária de cuidar da vida.

A reflexão inspirada em Sêneca aponta para outra coisa: o perigo de transformar o futuro no único lugar onde nos permitimos imaginar felicidade. Quando todas as coisas importantes são empurradas para depois, corremos o risco de passar anos preparando uma vida que nunca consideramos suficientemente pronta para ser vivida.

Talvez nunca exista o emprego perfeito, a quantidade ideal de dinheiro, a ausência completa de problemas ou aquele momento em que todas as responsabilidades finalmente desaparecem. Esperar por essas condições pode signific esperar indefinidamente.

O arrependimento mais doloroso talvez não venha das coisas que tentamos e deram errado. Algumas experiências fracassam, algumas escolhas precisam ser revistas e alguns caminhos realmente terminam de maneira diferente daquilo que imaginávamos. Ainda assim, existe outro tipo de arrependimento: olhar para trás e perceber que determinadas possibilidades nunca tiveram sequer a oportunidade de dar certo porque foram adiadas durante tempo demais.

Sêneca escreveu sobre o tempo há quase dois mil anos, mas sua provocação continua desconfortavelmente próxima. Podemos passar a vida inteira dizendo que ainda não chegou a hora certa para determinadas coisas.