Frase do dia da Filosofia: 'Talvez você não seja menos capaz do que imagina; talvez só tenha aprendido a enxergar seus defeitos com mais atenção do que seus méritos' - a reflexão inspirada em Alain de Botton

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Fernanda Varela
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 00:45
A reflexão inspirada no pensamento de Alain de Botton parte de uma questão incômoda: será que somos realmente tão incapazes quanto pensamos ou apenas nos acostumamos a olhar para nós mesmos de maneira excessivamente crítica?
É comum reconhecer rapidamente aquilo que fazemos errado e ter dificuldade para reconhecer aquilo que fazemos bem. Um erro pode permanecer na memória durante anos, enquanto uma conquista é rapidamente tratada como algo que "não foi nada demais".
Quem é o filósofo moderno Alain de Botton?
Essa diferença na maneira de enxergar a própria trajetória pode afetar profundamente a autoestima. A pessoa começa a acreditar que suas qualidades são circunstanciais, enquanto seus defeitos representam quem ela realmente é.
Ela consegue uma promoção e pensa que teve sorte. Recebe um elogio e acredita que a pessoa estava sendo gentil. Alcança um objetivo difícil e imediatamente encontra outro motivo para considerar aquilo insuficiente.
Aos poucos, nenhuma conquista parece capaz de produzir uma sensação duradoura de satisfação.
Também existe uma relação entre essa insegurança e a comparação. Quando olhamos constantemente para pessoas que parecem mais bem-sucedidas, inteligentes, bonitas ou realizadas, podemos transformar nossa própria trajetória em uma lista de coisas que ainda faltam.
O problema é que quase nunca enxergamos a história completa de quem admiramos. Vemos o resultado, mas não conhecemos necessariamente as dúvidas, fracassos e dificuldades que existiram antes dele.
De Botton costuma abordar justamente as inseguranças produzidas pela comparação social e pela necessidade de reconhecimento. A sensação de não ser bom o bastante nem sempre nasce da ausência de conquistas, mas da expectativa de que nossas conquistas deveriam finalmente nos fazer sentir suficientes.
Talvez seja necessário aprender a olhar para nós mesmos com um pouco mais de equilíbrio. Reconhecer um defeito não significa transformar aquele defeito em identidade. Admitir que ainda temos muito a aprender também não significa ignorar tudo aquilo que já conseguimos construir.
Você pode estar em processo e, ainda assim, já ter motivos para se orgulhar.
No fim, talvez a questão não seja convencer a si mesmo de que é perfeito. É conseguir enxergar a própria história inteira, e não apenas os capítulos dos quais sente vergonha.
Porque talvez você não precise se tornar alguém melhor para finalmente reconhecer seu valor. Talvez precise apenas parar de usar seus erros como prova contra todas as coisas boas que também existem em você.