REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez você não seja menos capaz do que imagina; talvez só tenha aprendido a enxergar seus defeitos com mais atenção do que seus méritos' - a reflexão inspirada em Alain de Botton

A maneira como enxergamos nossas próprias falhas pode fazer com que conquistas importantes pareçam pequenas e alimentem uma sensação constante de insuficiência

Fernanda Varela

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 00:45

Alain de Botton ficou conhecido por transformar questões filosóficas complexas em reflexões acessíveis sobre os dilemas da vida moderna Crédito: Reprodução

A reflexão inspirada no pensamento de Alain de Botton parte de uma questão incômoda: será que somos realmente tão incapazes quanto pensamos ou apenas nos acostumamos a olhar para nós mesmos de maneira excessivamente crítica?

É comum reconhecer rapidamente aquilo que fazemos errado e ter dificuldade para reconhecer aquilo que fazemos bem. Um erro pode permanecer na memória durante anos, enquanto uma conquista é rapidamente tratada como algo que "não foi nada demais".

Quem é o filósofo moderno Alain de Botton? 1 de 9

Essa diferença na maneira de enxergar a própria trajetória pode afetar profundamente a autoestima. A pessoa começa a acreditar que suas qualidades são circunstanciais, enquanto seus defeitos representam quem ela realmente é.

Ela consegue uma promoção e pensa que teve sorte. Recebe um elogio e acredita que a pessoa estava sendo gentil. Alcança um objetivo difícil e imediatamente encontra outro motivo para considerar aquilo insuficiente.

Aos poucos, nenhuma conquista parece capaz de produzir uma sensação duradoura de satisfação.

Também existe uma relação entre essa insegurança e a comparação. Quando olhamos constantemente para pessoas que parecem mais bem-sucedidas, inteligentes, bonitas ou realizadas, podemos transformar nossa própria trajetória em uma lista de coisas que ainda faltam.

O problema é que quase nunca enxergamos a história completa de quem admiramos. Vemos o resultado, mas não conhecemos necessariamente as dúvidas, fracassos e dificuldades que existiram antes dele.

De Botton costuma abordar justamente as inseguranças produzidas pela comparação social e pela necessidade de reconhecimento. A sensação de não ser bom o bastante nem sempre nasce da ausência de conquistas, mas da expectativa de que nossas conquistas deveriam finalmente nos fazer sentir suficientes.

Talvez seja necessário aprender a olhar para nós mesmos com um pouco mais de equilíbrio. Reconhecer um defeito não significa transformar aquele defeito em identidade. Admitir que ainda temos muito a aprender também não significa ignorar tudo aquilo que já conseguimos construir.

Você pode estar em processo e, ainda assim, já ter motivos para se orgulhar.

No fim, talvez a questão não seja convencer a si mesmo de que é perfeito. É conseguir enxergar a própria história inteira, e não apenas os capítulos dos quais sente vergonha.