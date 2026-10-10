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Frase do dia da Filosofia: 'Tem gente que não precisa de inimigos. Basta encontrar alguém que trate os outros exatamente como ela trata' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio sobre caráter e hipocrisia

O imperador romano e filósofo estoico refletiu sobre a importância de agir com justiça e examinar a própria conduta, ideias que ajudam a questionar por que algumas pessoas consideram ofensivo receber exatamente o tratamento que costumam oferecer aos outros

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 11:00

Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade.
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. Crédito: Reprodução

“Tem gente que não precisa de inimigos. Basta encontrar alguém que trate os outros exatamente como ela trata.” A frase não é uma citação literal de Marco Aurélio, mas uma reflexão inspirada em seu pensamento sobre caráter, responsabilidade individual e coerência entre aquilo que esperamos das pessoas e a maneira como nos comportamos diante delas.

Existem pessoas que se ofendem profundamente quando recebem um tratamento que costumam oferecer aos outros sem demonstrar qualquer preocupação. Reclamam quando alguém demora a responder uma mensagem, embora frequentemente ignorem quem as procura. Sentem-se desrespeitadas quando são interrompidas, mas raramente permitem que outra pessoa termine de falar. Exigem consideração, compreensão e paciência, mesmo quando não demonstram disposição para oferecer nenhuma dessas coisas.

10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino

Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre ansiedade, raiva, sofrimento e propósito. por Reprodução
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Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
O imperador defendia autocontrole, disciplina emocional e equilíbrio diante das dificuldades. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo escrevia reflexões pessoais que mais tarde deram origem ao livro Meditações. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução

O curioso é que, em muitos casos, essas pessoas conseguem reconhecer imediatamente a injustiça quando estão na posição de quem sofre suas consequências. Aquilo que antes parecia uma brincadeira inofensiva se transforma em falta de respeito. A sinceridade que justificava comentários cruéis passa a ser considerada grosseria. A indiferença que parecia perfeitamente aceitável começa a ser interpretada como desprezo.

Marco Aurélio, em sua obra “Meditações”, dedicou diversas reflexões à importância de observar a própria conduta, agir com justiça e não permitir que os erros alheios determinem nosso comportamento. Para o filósofo estoico, a atenção deveria estar voltada principalmente à maneira como escolhemos agir, inclusive diante de pessoas que não demonstram as mesmas virtudes.

Essa perspectiva permite pensar sobre uma contradição bastante comum nas relações humanas: a facilidade de identificar os defeitos dos outros e a dificuldade de reconhecer os mesmos comportamentos em nós mesmos.

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Uma pessoa pode passar anos criticando a falta de atenção de familiares sem perceber quantas vezes deixou de ouvi-los. Pode exigir lealdade dos amigos enquanto compartilha confidências que deveria guardar. Pode reclamar de julgamentos injustos e, ao mesmo tempo, fazer comentários sobre a vida de pessoas cujas dificuldades desconhece.

Nem sempre essa incoerência é intencional. É possível que alguém realmente não perceba a diferença entre aquilo que exige e aquilo que oferece. Costumamos conhecer as justificativas para nossas próprias atitudes, mas raramente temos acesso às circunstâncias que explicam o comportamento dos outros. Assim, encontramos motivos para nossa impaciência enquanto interpretamos a impaciência alheia como defeito de caráter.

O problema se torna mais profundo quando a pessoa acredita que suas necessidades merecem um tratamento especial, mas considera exageradas as necessidades de quem convive com ela. Nesse caso, a relação pode deixar de funcionar como uma troca de respeito e se transformar em um espaço no qual apenas um lado precisa compreender, ceder e tolerar.

Há quem queira ser perdoado imediatamente, mas guarde ressentimentos durante anos. Quem exija sinceridade, mas reaja agressivamente quando alguém diz uma verdade desagradável. Quem reclame de abandono, embora só procure os outros quando precisa de alguma coisa. São situações nas quais a reciprocidade pode revelar uma incoerência que antes permanecia escondida.

Isso não significa que devamos tratar mal alguém para ensinar uma lição. A filosofia estoica não recomenda reproduzir injustiças como forma de vingança. Pelo contrário, Marco Aurélio defendia a importância de preservar a própria integridade mesmo quando encontramos comportamentos inadequados.

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A reflexão, portanto, não é um convite para devolver crueldade com crueldade, mas para examinar o próprio comportamento antes de exigir dos outros aquilo que não estamos dispostos a oferecer.

Também existe uma diferença entre estabelecer limites e agir com maldade. Uma pessoa que deixa de aceitar desrespeito não está necessariamente tratando alguém da mesma maneira. Às vezes, apenas interrompe uma dinâmica na qual suas necessidades nunca foram consideradas. Quem estava acostumado a receber compreensão ilimitada pode interpretar esse limite como uma injustiça, mesmo quando se trata apenas de uma mudança saudável na relação.

Talvez uma das perguntas mais desconfortáveis que alguém possa fazer a si mesmo seja se gostaria de conviver com uma pessoa que tivesse exatamente suas atitudes. Não apenas suas intenções, que conhece tão bem, mas suas palavras, seus gestos, suas omissões e a maneira como reage quando está contrariado.

Porque é relativamente fácil desejar respeito, lealdade, paciência e consideração. Mais difícil é reconhecer quantas vezes deixamos de demonstrar essas qualidades justamente quando alguém precisava recebê-las de nós.

No fim, a reflexão inspirada em Marco Aurélio aponta para uma responsabilidade que não depende da conduta alheia: observar se nossas atitudes correspondem aos valores que afirmamos defender.

E talvez seja por isso que a ideia de receber exatamente aquilo que oferecemos aos outros possa provocar reações tão diferentes. Para algumas pessoas, seria uma demonstração de carinho e respeito. Para outras, poderia ser a primeira oportunidade de experimentar, do outro lado, o peso de comportamentos que sempre consideraram perfeitamente aceitáveis.

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