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Frase do dia da Filosofia: 'Uma das coisas mais perigosas que podemos fazer é nos acostumar com aquilo que nos faz mal' - reflexão inspirada em Hannah Arendt

A reflexão inspirada na filósofa Hannah Arendt alerta para o perigo de normalizar o sofrimento, aceitar comportamentos que nos machucam e perder a capacidade de reconhecer quando alguma coisa precisa mudar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:31

Hannah Arendt morreu em 1975, deixando uma obra que continua sendo estudada em áreas como filosofia, ciência política, história e sociologia
Hannah Arendt morreu em 1975, deixando uma obra que continua sendo estudada em áreas como filosofia, ciência política, história e sociologia Crédito: Reprodução

“Uma das coisas mais perigosas que podemos fazer é nos acostumar com aquilo que nos faz mal. Porque chega um momento em que deixamos de perceber o sofrimento como um sinal de que algo precisa mudar e começamos a tratá-lo como se fosse uma parte normal da vida.” A frase, inspirada em temas presentes no pensamento de Hannah Arendt, aborda uma das experiências mais silenciosas da existência humana: a capacidade de se adaptar até mesmo às situações que provocam sofrimento.

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Nem sempre essa adaptação acontece de maneira consciente. Uma pessoa pode passar anos em um relacionamento marcado por críticas, indiferença ou desrespeito e, aos poucos, começar a acreditar que aquela é simplesmente a maneira como o amor funciona. Outra pode conviver diariamente com humilhações no trabalho, cobranças excessivas e esgotamento, convencendo a si mesma de que não existe alternativa.

O que antes provocava indignação passa a ser tolerado. Aquilo que parecia inaceitável começa a receber justificativas. E, quando alguém de fora questiona a situação, a resposta pode surgir quase automaticamente: sempre foi assim.

Hannah Arendt, filósofa e teórica política nascida na Alemanha, dedicou parte importante de sua obra à reflexão sobre o julgamento, a responsabilidade individual e os perigos da ausência de pensamento crítico. Em seus estudos sobre a vida política e a condição humana, destacou a importância de examinar comportamentos e circunstâncias que podem ser aceitos sem questionamento.

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A frase não é uma citação literal de Arendt, nem uma formulação específica de sua teoria sobre relacionamentos ou sofrimento emocional. Trata-se de uma reflexão contemporânea inspirada na importância que a pensadora atribuía à capacidade humana de pensar criticamente sobre a realidade.

Na vida cotidiana, acostumar-se a uma situação difícil nem sempre significa concordar com ela. Muitas pessoas permanecem em circunstâncias dolorosas porque dependem financeiramente de alguém, têm medo das consequências de uma mudança ou simplesmente não encontram apoio para sair daquela realidade.

Por isso, reconhecer o sofrimento não deve se transformar em mais uma cobrança sobre quem já enfrenta dificuldades. Nem sempre é possível mudar tudo imediatamente, e algumas transformações exigem tempo, planejamento e ajuda.

Entretanto, existe uma diferença entre compreender os próprios limites e acreditar que não merecemos uma vida diferente. Quando uma pessoa passa a considerar normal ser constantemente diminuída, ignorada ou desrespeitada, pode deixar de reconhecer necessidades emocionais que continuam importantes, mesmo depois de anos de sofrimento.

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A reflexão inspirada em Hannah Arendt convida a recuperar essa capacidade de questionamento. O fato de uma situação acontecer repetidamente não significa que ela seja justa, saudável ou inevitável. Da mesma forma, ter suportado alguma coisa durante muito tempo não significa que seja necessário continuar suportando para sempre.

Talvez uma das mudanças mais importantes comece quando deixamos de perguntar apenas quanto sofrimento conseguimos aguentar e passamos a considerar por que aprendemos a aceitar como normal aquilo que, no fundo, sempre nos machucou.

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