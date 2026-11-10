REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Uma das formas mais dolorosas de perder alguém é continuar vivendo ao lado dessa pessoa' - reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Às vezes, duas pessoas continuam dividindo a mesma casa, mas já não compartilham o carinho, a intimidade e a conexão emocional que um dia as uniram

Fernanda Varela

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 00:30

Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo Crédito: Reprodução

“Uma das formas mais dolorosas de perder alguém é continuar vivendo ao lado dessa pessoa. Vocês dividem a casa, as contas, os compromissos e as responsabilidades, mas já não dividem os mesmos olhares, o carinho espontâneo ou a vontade de estar juntos. E chega um momento em que você começa a se perguntar se ainda existe amor ou apenas o costume de permanecer.”

A reflexão, inspirada em temas presentes no pensamento da filósofa francesa Simone de Beauvoir, aborda uma das experiências mais silenciosas e dolorosas dentro de um casamento: perceber que a relação continua existindo, mas a conexão emocional parece ter desaparecido.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

Existem casais que passam anos juntos sem perceber exatamente quando começaram a se afastar. Não houve necessariamente uma grande discussão, uma traição ou um acontecimento capaz de explicar a mudança. O distanciamento aconteceu aos poucos, entre compromissos, preocupações e uma rotina que deixou pouco espaço para o afeto.

As conversas passaram a tratar apenas de assuntos práticos. Os elogios se tornaram raros, os abraços deixaram de acontecer espontaneamente e a presença do outro, antes tão desejada, começou a ser percebida como parte da rotina.

O problema é que a ausência de conflitos não significa necessariamente que exista felicidade.

Duas pessoas podem conviver de maneira aparentemente tranquila, cumprir suas responsabilidades e manter uma relação estável aos olhos dos outros, enquanto uma delas enfrenta uma profunda sensação de solidão.

Simone de Beauvoir, autora de O Segundo Sexo e uma das principais representantes do existencialismo, dedicou parte de sua obra à liberdade, à autonomia e às relações humanas. A filósofa questionou os papéis tradicionalmente atribuídos às mulheres e a ideia de que o casamento deveria representar o centro de sua realização pessoal.

A frase apresentada não é uma citação literal de Beauvoir, mas uma reflexão contemporânea inspirada em questões relacionadas à liberdade individual e à construção das relações afetivas.

Uma das dificuldades de reconhecer o desgaste de um casamento é compreender que ainda pode existir carinho, respeito e até amor, mesmo quando a relação já não oferece a mesma satisfação emocional.

Nem todo distanciamento significa que o sentimento acabou. Em alguns casos, a sobrecarga, a falta de diálogo e os problemas acumulados dificultam a demonstração de afeto. Em outros, porém, a convivência pode estar sendo sustentada principalmente pelo hábito, pelo medo da mudança ou pela história construída ao longo dos anos.

É nesse momento que surge uma pergunta difícil: permanecer significa continuar escolhendo aquela pessoa ou apenas não conseguir imaginar a vida de outra maneira?

A resposta nem sempre é simples. Existem famílias, responsabilidades, lembranças e vínculos que tornam qualquer decisão emocionalmente complexa.

Entretanto, reconhecer a própria insatisfação não significa necessariamente desejar uma separação. Pode ser o primeiro passo para compreender o que mudou, conversar sobre necessidades esquecidas e avaliar se ainda existe disposição dos dois lados para reconstruir a intimidade.

A reflexão inspirada em Simone de Beauvoir também convida a pensar sobre o risco de uma pessoa deixar de reconhecer suas próprias necessidades para preservar uma relação a qualquer custo.

Porque talvez uma das formas mais tristes de solidão seja olhar para alguém que continua presente todos os dias e sentir saudade da maneira como essa pessoa costumava amar você.