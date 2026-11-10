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Frase do dia da Filosofia: 'Uma das formas mais dolorosas de perder alguém é continuar vivendo ao lado dessa pessoa' - reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Às vezes, duas pessoas continuam dividindo a mesma casa, mas já não compartilham o carinho, a intimidade e a conexão emocional que um dia as uniram

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 00:30

Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo
Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo Crédito: Reprodução

“Uma das formas mais dolorosas de perder alguém é continuar vivendo ao lado dessa pessoa. Vocês dividem a casa, as contas, os compromissos e as responsabilidades, mas já não dividem os mesmos olhares, o carinho espontâneo ou a vontade de estar juntos. E chega um momento em que você começa a se perguntar se ainda existe amor ou apenas o costume de permanecer.”

A reflexão, inspirada em temas presentes no pensamento da filósofa francesa Simone de Beauvoir, aborda uma das experiências mais silenciosas e dolorosas dentro de um casamento: perceber que a relação continua existindo, mas a conexão emocional parece ter desaparecido.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir

A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução
'O Segundo Sexo' tornou Simone de Beauvoir uma das autoras mais importantes para compreender as estruturas sociais que historicamente limitaram a autonomia feminina por Reprodução
Beauvoir defendia uma existência marcada pela liberdade e pela responsabilidade de construir o próprio caminho, em vez de simplesmente aceitar papéis impostos por Reprodução
Além do feminismo, Simone de Beauvoir escreveu sobre liberdade, ética, envelhecimento, relacionamentos e os dilemas da existência humana por Reprodução
Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo por Reprodução
Sua obra continua atual por discutir uma questão fundamental: até que ponto nossas escolhas são realmente nossas ou foram determinadas pelo que esperam de nós? por Reprodução
Para Beauvoir, a mulher não deveria ser reduzida a um papel definido pela sociedade, mas reconhecida como sujeito capaz de escolher e construir a própria trajetória por Reprodução
Em sua obra, Beauvoir questionou os papéis sociais impostos às mulheres e defendeu a possibilidade de construir a própria existência com liberdade e autonomia por Reprodução
A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina por Reprodução
Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e intelectual francesa, uma das principais referências do pensamento feminista do século XX por Reprodução
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A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução

Existem casais que passam anos juntos sem perceber exatamente quando começaram a se afastar. Não houve necessariamente uma grande discussão, uma traição ou um acontecimento capaz de explicar a mudança. O distanciamento aconteceu aos poucos, entre compromissos, preocupações e uma rotina que deixou pouco espaço para o afeto.

As conversas passaram a tratar apenas de assuntos práticos. Os elogios se tornaram raros, os abraços deixaram de acontecer espontaneamente e a presença do outro, antes tão desejada, começou a ser percebida como parte da rotina.

O problema é que a ausência de conflitos não significa necessariamente que exista felicidade.

Duas pessoas podem conviver de maneira aparentemente tranquila, cumprir suas responsabilidades e manter uma relação estável aos olhos dos outros, enquanto uma delas enfrenta uma profunda sensação de solidão.

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Simone de Beauvoir, autora de O Segundo Sexo e uma das principais representantes do existencialismo, dedicou parte de sua obra à liberdade, à autonomia e às relações humanas. A filósofa questionou os papéis tradicionalmente atribuídos às mulheres e a ideia de que o casamento deveria representar o centro de sua realização pessoal.

A frase apresentada não é uma citação literal de Beauvoir, mas uma reflexão contemporânea inspirada em questões relacionadas à liberdade individual e à construção das relações afetivas.

Uma das dificuldades de reconhecer o desgaste de um casamento é compreender que ainda pode existir carinho, respeito e até amor, mesmo quando a relação já não oferece a mesma satisfação emocional.

Nem todo distanciamento significa que o sentimento acabou. Em alguns casos, a sobrecarga, a falta de diálogo e os problemas acumulados dificultam a demonstração de afeto. Em outros, porém, a convivência pode estar sendo sustentada principalmente pelo hábito, pelo medo da mudança ou pela história construída ao longo dos anos.

É nesse momento que surge uma pergunta difícil: permanecer significa continuar escolhendo aquela pessoa ou apenas não conseguir imaginar a vida de outra maneira?

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A resposta nem sempre é simples. Existem famílias, responsabilidades, lembranças e vínculos que tornam qualquer decisão emocionalmente complexa.

Entretanto, reconhecer a própria insatisfação não significa necessariamente desejar uma separação. Pode ser o primeiro passo para compreender o que mudou, conversar sobre necessidades esquecidas e avaliar se ainda existe disposição dos dois lados para reconstruir a intimidade.

A reflexão inspirada em Simone de Beauvoir também convida a pensar sobre o risco de uma pessoa deixar de reconhecer suas próprias necessidades para preservar uma relação a qualquer custo.

Porque talvez uma das formas mais tristes de solidão seja olhar para alguém que continua presente todos os dias e sentir saudade da maneira como essa pessoa costumava amar você.

E, em alguns casamentos, a pergunta mais dolorosa não é quando o amor terminou, mas em que momento duas pessoas que escolheram compartilhar a vida começaram a viver emocionalmente tão distantes uma da outra.

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