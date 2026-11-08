REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Uma das maiores injustiças com uma mãe é acreditar que, porque ela sempre encontrou forças para continuar, nunca chegou ao próprio limite' - reflexão inspirada em Marco Aurélio

Por trás de uma mãe que parece dar conta de tudo, pode existir uma mulher emocionalmente esgotada

Fernanda Varela

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 00:30

Marco Aurélio Crédito: Reprodução

“Uma das maiores injustiças com uma mãe é acreditar que, porque ela sempre encontrou forças para continuar, nunca chegou ao próprio limite. Existem mulheres que choram escondidas, enfrentam medos que ninguém conhece e seguem cuidando de todos enquanto esperam, silenciosamente, que alguém perceba que elas também precisam de cuidado.”

A reflexão, inspirada em temas presentes no pensamento do filósofo estoico Marco Aurélio, aborda uma realidade frequentemente ignorada: o cansaço emocional de mães que passam tanto tempo atendendo às necessidades dos outros que acabam deixando as próprias em segundo plano.

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Em muitas famílias, a mãe é a pessoa que organiza a rotina, percebe quando alguém não está bem, antecipa problemas e encontra soluções. Mesmo quando está cansada, preocupada ou enfrentando dificuldades pessoais, continua sendo procurada para oferecer apoio.

Com o tempo, essa disponibilidade pode criar uma expectativa silenciosa de que ela sempre conseguirá suportar mais um problema.

O que poucas pessoas percebem é que a capacidade de continuar não significa ausência de sofrimento.

Uma mãe pode preparar uma refeição enquanto tenta controlar a vontade de chorar. Pode tranquilizar os filhos enquanto enfrenta seus próprios medos. Pode sorrir durante uma conversa e, minutos depois, sentir que já não possui energia para lidar com mais nenhuma responsabilidade.

Marco Aurélio, imperador romano e um dos principais representantes do estoicismo, refletiu sobre a importância de enfrentar as dificuldades com equilíbrio, consciência e responsabilidade. Em sua obra Meditações, abordou a maneira como os seres humanos podem lidar com circunstâncias que não estão sob seu controle.

A frase apresentada não é uma citação literal do filósofo, mas uma reflexão contemporânea inspirada em temas relacionados à resistência diante das adversidades.

Entretanto, reconhecer a importância da coragem não significa transformar o sofrimento silencioso em uma obrigação.

Existe uma diferença entre admirar a força de uma mãe e acreditar que ela não precisa descansar. Quando todos se acostumam a receber seus cuidados, podem esquecer que ela também necessita de acolhimento, compreensão e momentos em que não precise resolver absolutamente nada.

O amor materno não elimina o cansaço, assim como a dedicação aos filhos não impede sentimentos de tristeza, frustração ou sobrecarga.

Muitas vezes, o que uma mãe precisa não é ouvir que é guerreira, forte ou capaz de enfrentar qualquer situação. Precisa de ajuda concreta, de responsabilidades divididas e de alguém que perceba suas necessidades sem esperar que ela chegue ao esgotamento.

A reflexão inspirada em Marco Aurélio lembra que ninguém deveria precisar demonstrar força o tempo inteiro para provar seu amor.