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Frase do dia da Filosofia: 'Uma decepção não significa que todas as possibilidades acabaram' - reflexão inspirada em Hannah Arendt

Nem sempre o mundo segue a direção que esperamos, mas um resultado contrário às nossas expectativas não significa que o futuro esteja perdido. A reflexão inspirada na filósofa Hannah Arendt mostra por que a esperança também pode estar na capacidade de agir, recomeçar e transformar aquilo que parece impossível de mudar.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 00:30

Liberdade, responsabilidade, poder, perdão e vida em sociedade estão entre os grandes temas que atravessam o pensamento de Hannah Arendt
Liberdade, responsabilidade, poder, perdão e vida em sociedade estão entre os grandes temas que atravessam o pensamento de Hannah Arendt Crédito: Reprodução

“Uma decepção não significa que todas as possibilidades acabaram. Mesmo quando o mundo toma uma direção que não desejávamos, ainda existe espaço para agir, reconstruir caminhos e participar daquilo que queremos transformar.”

A frase, inspirada no pensamento de Hannah Arendt, traz uma reflexão sobre os momentos em que a realidade parece contrariar tudo aquilo em que acreditávamos. São situações que provocam tristeza, frustração e até a sensação de que nossos esforços não fizeram diferença.

10 curiosidades sobre Hannah Arendt

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Liberdade, responsabilidade, poder, perdão e vida em sociedade estão entre os grandes temas que atravessam o pensamento de Hannah Arendt por Reprodução

Quando depositamos esperança em determinado resultado, é natural imaginar como as coisas poderiam melhorar. Criamos expectativas, fazemos planos e acreditamos que estamos próximos de uma mudança importante. Por isso, quando os acontecimentos seguem outra direção, a decepção pode parecer maior do que o próprio fato que a provocou.

Em alguns casos, surge a impressão de que não vale mais a pena tentar.

Hannah Arendt, filósofa e teórica política nascida na Alemanha em 1906, dedicou parte de sua obra à compreensão da liberdade, da responsabilidade e da capacidade humana de agir no mundo. Em *A Condição Humana*, publicada em 1958, desenvolveu reflexões sobre a ação e a possibilidade de iniciar processos cujos resultados não podem ser inteiramente previstos.

A frase apresentada não é uma citação literal da pensadora, mas uma reflexão contemporânea inspirada especialmente em sua concepção de novos começos.

Para Arendt, a ação humana está ligada à possibilidade de iniciar algo novo. Isso significa que o futuro não é simplesmente uma repetição inevitável do presente. Enquanto as pessoas forem capazes de agir, dialogar e participar da vida em sociedade, novas possibilidades continuarão existindo.

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Essa perspectiva oferece uma maneira diferente de compreender a decepção.

Um resultado desfavorável pode encerrar uma expectativa específica, mas não elimina necessariamente todas as oportunidades de transformação. Aquilo que não aconteceu hoje pode exigir outros caminhos, novas estratégias e mais tempo do que imaginávamos.

É importante reconhecer, porém, que nem toda frustração desaparece com uma mudança de perspectiva. Existem acontecimentos que provocam consequências reais, afetam projetos e despertam preocupações legítimas. Ter esperança não significa ignorar essas dificuldades nem fingir que tudo está bem.

A diferença está em não permitir que a decepção seja confundida com a impossibilidade de continuar.

Na vida pessoal, isso pode acontecer depois do fim de um relacionamento, de uma oportunidade profissional perdida ou de um projeto que não deu certo. Na vida coletiva, a mesma sensação pode surgir quando decisões e acontecimentos seguem caminhos diferentes daqueles que uma parte da sociedade desejava.

Em qualquer dessas situações, o sentimento de impotência pode fazer parecer que nada mais depende de nós.

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Entretanto, a capacidade de participar da construção do futuro não desaparece porque uma expectativa foi frustrada. Ainda podemos rever escolhas, defender princípios, estabelecer novos objetivos e encontrar pessoas dispostas a trabalhar por mudanças semelhantes.

A filosofia de Hannah Arendt também ajuda a compreender que a transformação do mundo não depende apenas de grandes acontecimentos. Ela está relacionada à presença de pessoas diferentes no espaço público, à convivência e à possibilidade de construir iniciativas coletivas.

Por isso, a esperança não precisa ser entendida como a certeza de que tudo terminará bem. Pode ser, simplesmente, a disposição de continuar agindo mesmo sem garantias de que os resultados serão aqueles que desejamos.

A reflexão inspirada em Hannah Arendt deixa uma mensagem especialmente importante para os momentos de desânimo: uma decepção pode mudar o caminho que imaginávamos seguir, mas não determina, sozinha, todos os caminhos que ainda poderemos construir.

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