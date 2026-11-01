REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Uma decepção pode mudar nossos planos, mas não precisa levar embora nossa capacidade de encontrar sentido' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Uma reflexão inspirada em Viktor Frankl mostra por que enfrentar uma realidade diferente daquela que desejávamos não significa abandonar a esperança ou desistir de seguir em frente

Fernanda Varela

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 00:30

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

“Nem sempre podemos escolher os acontecimentos que mudam nossa vida, mas podemos procurar uma maneira de não deixar que eles destruam tudo o que somos. Uma decepção pode mudar nossos planos, mas não precisa levar embora nossa capacidade de encontrar sentido e continuar.”

A frase, inspirada no pensamento de Viktor Frankl, aborda uma das experiências mais difíceis da existência humana: aceitar que nem sempre temos controle sobre os acontecimentos que interferem diretamente em nossa vida.

Existem momentos em que depositamos tanta esperança em determinado resultado que começamos a imaginar o futuro a partir dele. Fazemos planos, criamos expectativas e acreditamos que aquela mudança será responsável por trazer mais tranquilidade, segurança ou felicidade.

8 curiosidades sobre Viktor Frankl 1 de 8

Quando as coisas não acontecem como esperávamos, a frustração pode ultrapassar o acontecimento em si. Não sofremos apenas pelo que aconteceu, mas também pela perda de um futuro que já havíamos começado a construir em nossa imaginação.

É nesse momento que algumas pessoas passam a acreditar que nada mais vale a pena.

Viktor Frankl, psiquiatra e neurologista austríaco nascido em 1905, ficou conhecido por desenvolver a logoterapia, abordagem psicológica que coloca a busca de sentido entre as principais motivações humanas. Sobrevivente dos campos de concentração nazistas, ele refletiu sobre a capacidade de encontrar significado mesmo diante de circunstâncias extremamente difíceis.

Em sua obra *Em Busca de Sentido*, Frankl apresenta reflexões sobre sofrimento, liberdade interior e responsabilidade diante da própria existência.

A frase apresentada não é uma citação literal do autor, mas uma reflexão contemporânea inspirada em suas ideias.

Um dos aspectos centrais de seu pensamento é que o sentido da vida não depende exclusivamente de circunstâncias favoráveis. Mesmo quando uma pessoa enfrenta situações que não escolheu, ainda pode procurar maneiras de responder a elas e reconhecer aquilo que continua sendo importante.

Isso não significa que o sofrimento seja necessário para o crescimento pessoal ou que toda decepção tenha uma explicação positiva. Existem perdas injustas, acontecimentos dolorosos e situações que provocam consequências profundas.

Também não significa que basta mudar a maneira de pensar para que todos os problemas desapareçam.

A reflexão está justamente em reconhecer que uma experiência difícil, por mais importante que seja, não precisa definir toda a nossa identidade.

Uma pessoa pode perder uma oportunidade profissional sem perder sua capacidade de construir uma carreira. Pode enfrentar o fim de um relacionamento sem deixar de ser digna de amor. Pode ver um projeto fracassar e, ainda assim, descobrir outros caminhos que não havia considerado.

O mesmo acontece quando nossas expectativas sobre o mundo são contrariadas. É possível sentir tristeza, indignação ou preocupação com o futuro sem permitir que esses sentimentos eliminem todos os outros motivos que tornam a vida significativa.

A família, as amizades, os projetos pessoais, os valores e as pequenas experiências cotidianas não deixam necessariamente de existir porque determinado acontecimento teve um resultado diferente do esperado.

Na perspectiva de Frankl, encontrar sentido não é o mesmo que estar feliz o tempo inteiro. Em algumas situações, continuar vivendo de acordo com os próprios valores, mesmo diante da incerteza, já representa uma maneira de preservar aquilo que consideramos essencial.

Há decepções que exigem tempo para serem compreendidas. Outras modificam definitivamente nossos planos. Reconhecer essa realidade não significa desistir, mas aceitar que o futuro talvez precise ser construído de uma maneira diferente.