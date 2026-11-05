REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Uma história não precisa terminar da mesma maneira que começou. Nenhum erro deveria definir todos os capítulos que ainda serão escritos' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Reflexão inspirada no pensamento de Viktor Frankl mostra por que recomeçar também significa compreender que ainda existem capítulos da vida que podem ser escritos de maneira diferente

Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 00:45

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

“Uma história não precisa terminar da mesma maneira que começou, e nenhum erro deveria ter o poder de definir todos os capítulos que ainda podem ser escritos.”

A reflexão, inspirada no pensamento do psiquiatra e neurologista austríaco Viktor Frankl, traz uma mensagem sobre arrependimentos, amadurecimento e a possibilidade de reconstruir a própria vida, mesmo depois de experiências difíceis.

Existem pessoas que passam anos se culpando por decisões que tomaram quando ainda não tinham a maturidade, a experiência ou o conhecimento que possuem hoje. Revisitam conversas, imaginam o que poderiam ter feito de outra maneira e carregam a sensação de que uma escolha equivocada comprometeu definitivamente seu futuro.

8 curiosidades sobre Viktor Frankl 1 de 8

O problema é que, quando alguém passa a enxergar a própria história apenas pelos erros cometidos, pode deixar de perceber as possibilidades que continuam existindo.

Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas e fundador da logoterapia, dedicou parte de sua obra à busca de sentido e à capacidade humana de encontrar novas maneiras de responder às circunstâncias da vida.

Em seu livro Em Busca de Sentido, o autor explora a importância da atitude humana diante de situações que nem sempre podem ser modificadas. Sua abordagem não significa que todas as dificuldades possam ser superadas apenas pela força de vontade, mas destaca a possibilidade de encontrar significado mesmo em contextos adversos.

A frase apresentada não é uma citação literal de Frankl, mas uma reflexão contemporânea inspirada em temas presentes em seu pensamento.

Uma das maiores dificuldades de recomeçar é aceitar que o passado não pode ser corrigido. Algumas palavras não podem ser retiradas, determinadas oportunidades não voltarão e certas relações talvez nunca sejam reconstruídas.

Entretanto, reconhecer essas perdas não significa que todas as possibilidades tenham terminado.

Uma pessoa pode ter passado anos em uma situação que lhe fazia mal e ainda encontrar coragem para mudar. Pode ter cometido erros importantes e aprender a agir de maneira diferente. Pode descobrir, depois de muitas decepções, que ainda existe espaço para construir relações mais saudáveis e encontrar novos motivos para seguir em frente.

Recomeçar também não exige apagar o que aconteceu. As experiências anteriores continuam fazendo parte da história, inclusive aquelas que provocaram sofrimento. A diferença está em permitir que elas contribuam para o amadurecimento, em vez de determinar todas as decisões futuras.

A reflexão inspirada em Viktor Frankl lembra que ninguém consegue escolher novamente o que já aconteceu, mas ainda pode participar da construção daquilo que virá.