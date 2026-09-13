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Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher começa a ser verdadeiramente livre quando deixa de organizar a própria vida em torno do medo de ser julgada' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

O medo da opinião alheia pode influenciar relacionamentos, escolhas profissionais, aparência e comportamento, fazendo com que muitas mulheres vivam de acordo com expectativas que nunca escolheram para si

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 00:45

Beauvoir defendia uma existência marcada pela liberdade e pela responsabilidade de construir o próprio caminho, em vez de simplesmente aceitar papéis impostos
Beauvoir defendia uma existência marcada pela liberdade e pela responsabilidade de construir o próprio caminho, em vez de simplesmente aceitar papéis impostos Crédito: Reprodução

Existe uma pergunta silenciosa que acompanha muitas mulheres desde muito cedo: "O que vão pensar de mim?"

Ela pode aparecer antes de escolher uma roupa, terminar um relacionamento, decidir não ter filhos, mudar de profissão, envelhecer sem esconder a idade, assumir uma ambição ou simplesmente dizer "não" para aquilo que não deseja.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir

A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução
'O Segundo Sexo' tornou Simone de Beauvoir uma das autoras mais importantes para compreender as estruturas sociais que historicamente limitaram a autonomia feminina por Reprodução
Beauvoir defendia uma existência marcada pela liberdade e pela responsabilidade de construir o próprio caminho, em vez de simplesmente aceitar papéis impostos por Reprodução
Além do feminismo, Simone de Beauvoir escreveu sobre liberdade, ética, envelhecimento, relacionamentos e os dilemas da existência humana por Reprodução
Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo por Reprodução
Sua obra continua atual por discutir uma questão fundamental: até que ponto nossas escolhas são realmente nossas ou foram determinadas pelo que esperam de nós? por Reprodução
Para Beauvoir, a mulher não deveria ser reduzida a um papel definido pela sociedade, mas reconhecida como sujeito capaz de escolher e construir a própria trajetória por Reprodução
Em sua obra, Beauvoir questionou os papéis sociais impostos às mulheres e defendeu a possibilidade de construir a própria existência com liberdade e autonomia por Reprodução
A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina por Reprodução
Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e intelectual francesa, uma das principais referências do pensamento feminista do século XX por Reprodução
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A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução

A reflexão inspirada no pensamento de Simone de Beauvoir ajuda a compreender por que essa preocupação não é apenas individual. A filósofa francesa analisou como expectativas sociais construídas historicamente ajudaram a determinar quais comportamentos eram considerados adequados para as mulheres e quais papéis elas deveriam ocupar.

Durante muito tempo, ser considerada uma "boa mulher" esteve associada a uma série de exigências. Ser agradável, discreta, cuidadora, desejável, compreensiva e disponível. Não falar demais, não desejar demais, não envelhecer demais, não escolher demais.

As regras podem mudar com o tempo, mas o julgamento continua encontrando novas formas.

Uma mulher solteira pode ser questionada sobre quando encontrará alguém. Quando começa um relacionamento, pode ouvir que precisa saber mantê-lo. Se termina, alguém pergunta se não deveria ter tentado mais. Se prioriza a carreira, pode ser chamada de ambiciosa demais. Se coloca a família em primeiro lugar, podem dizer que abriu mão de si mesma.

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É possível passar uma vida inteira tentando encontrar a escolha que finalmente não será julgada.

Talvez ela não exista.

Esse é um dos motivos pelos quais a autonomia exige mais do que simplesmente ter opções. Também exige conseguir escolher sabendo que determinadas pessoas podem não aprovar aquilo que foi escolhido.

Isso não significa ignorar qualquer crítica. Outras pessoas podem enxergar erros que não percebemos, e ouvir quem nos ama pode ser importante. O problema aparece quando a possibilidade de desaprovação se torna o principal critério para decidir a própria vida.

Nesse momento, a liberdade existe no papel, mas encontra dificuldades para existir na prática.

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Uma mulher pode ter condições de sair de um relacionamento e permanecer nele pelo medo de ser considerada fracassada. Pode desejar uma trajetória profissional diferente e não tentar porque teme decepcionar a família. Pode esconder partes da própria personalidade porque aprendeu que seria mais aceita se ocupasse menos espaço.

Aos poucos, aquilo que os outros poderão pensar passa a ter mais peso do que aquilo que ela realmente deseja.

A autonomia discutida a partir da obra de Beauvoir permite pensar justamente na mulher como sujeito da própria existência, alguém capaz de construir projetos, fazer escolhas e assumir a responsabilidade por eles, em vez de existir apenas a partir das expectativas colocadas sobre ela.

E isso tem um preço.

Escolher a própria vida pode decepcionar pessoas. Estabelecer limites pode produzir críticas. Mudar pode incomodar quem preferia a versão anterior. Ser livre não garante ser compreendida.

Talvez a transformação aconteça quando a pergunta deixa de ser apenas "o que vão pensar de mim?" e passa a incluir outra muito mais importante: "o que eu penso da vida que estou escolhendo para mim?".

Porque nenhuma mulher consegue controlar todos os julgamentos que receberá. Mas pode decidir se passará a vida inteira permitindo que eles escolham por ela.

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