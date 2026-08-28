REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher livre não é aquela que não precisa de ninguém; é aquela que não aceita se perder para ser necessária a alguém' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

A verdadeira autonomia não significa viver sem vínculos, mas conseguir amar e construir relações sem transformar a própria identidade em moeda de troca

Fernanda Varela

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 00:30

A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina Crédito: Reprodução

A reflexão inspirada no pensamento de Simone de Beauvoir parte de uma diferença importante: precisar de alguém não é o mesmo que depender dessa pessoa para saber quem somos.

Nenhuma relação precisa ser uma disputa entre independência e afeto. Podemos amar profundamente, construir uma vida ao lado de alguém, cuidar, dividir planos e reconhecer a importância daquela pessoa sem transformar esse vínculo na única fonte de sentido da nossa existência.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

O problema aparece quando ser necessária passa a parecer mais importante do que ser respeitada. Uma mulher pode começar a acreditar que precisa estar sempre disponível, resolver tudo, aceitar qualquer comportamento ou abrir mão dos próprios desejos para garantir que alguém continue precisando dela.

Aos poucos, aquilo que parecia amor pode se transformar em medo de ser substituída.

É possível permanecer em uma relação por escolha, e não por medo de descobrir quem seríamos sem ela. Essa diferença muda completamente a maneira como enxergamos o amor.

A autonomia também não significa nunca precisar de ajuda. Todos precisamos de outras pessoas em diferentes momentos da vida. Ter alguém em quem confiar, pedir apoio e dividir vulnerabilidades não diminui a liberdade de ninguém.

Ser livre é poder escolher permanecer.

E essa escolha se torna ainda mais significativa quando existe a possibilidade de partir. Quando uma mulher sabe que consegue continuar sendo ela mesma fora de determinada relação, sua permanência deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma decisão.

Talvez seja por isso que algumas relações se tornam mais saudáveis quando deixam de ser sustentadas pela necessidade de posse. Duas pessoas podem se escolher sem que uma precise desaparecer para que a outra se sinta importante.

No fim, amar alguém não deveria exigir que você se torne indispensável. O amor mais saudável talvez seja aquele em que duas pessoas conseguem dizer: "Eu quero você na minha vida", sem precisar dizer: "Eu não sei quem sou sem você".