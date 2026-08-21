REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher não precisa endurecer o coração para se tornar forte; precisa apenas parar de abandonar a si mesma para ser aceita' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

A verdadeira força também está em preservar a própria identidade quando o mundo espera que uma mulher se adapte para agradar

Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 00:45

Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e intelectual francesa, uma das principais referências do pensamento feminista do século XX Crédito: Reprodução

A filosofia de Simone de Beauvoir convida a pensar sobre uma forma silenciosa de renúncia: aquela que acontece quando uma mulher passa tanto tempo tentando corresponder às expectativas dos outros que começa a se afastar de quem realmente é.

Desde cedo, muitas mulheres aprendem que precisam ser agradáveis, compreensivas e disponíveis. Em relacionamentos, na família ou no trabalho, podem sentir que precisam abrir mão de vontades, opiniões e limites para evitar conflitos ou garantir a aprovação de quem está ao redor.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

Com o tempo, essas concessões podem deixar de parecer escolhas e se transformar em um modo de existir. A mulher se acostuma a perguntar o que os outros querem antes de perguntar o que ela própria deseja.

Ser forte, porém, não significa se tornar indiferente ou deixar de precisar das pessoas. Também não significa nunca ceder. A autonomia está em conseguir fazer escolhas conscientes sem transformar a aprovação alheia em condição para se sentir valiosa.

Há uma diferença importante entre escolher cuidar de alguém e acreditar que precisa se sacrificar para merecer amor. Uma relação pode exigir compreensão e concessões, mas não deveria exigir o desaparecimento de uma das pessoas.

Às vezes, recuperar a própria voz começa com atitudes pequenas: dizer não sem culpa, reconhecer um desejo que havia sido deixado de lado, voltar a fazer algo que traz prazer ou simplesmente admitir que determinada situação já não faz sentido.

Isso pode incomodar quem estava acostumado com uma versão mais silenciosa e disponível daquela mulher. Mas mudar a maneira como somos tratadas também pode significar mudar a maneira como permitimos que os outros nos tratem.