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Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher não precisa endurecer o coração para se tornar forte; precisa apenas parar de abandonar a si mesma para ser aceita' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

A verdadeira força também está em preservar a própria identidade quando o mundo espera que uma mulher se adapte para agradar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 00:45

Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e intelectual francesa, uma das principais referências do pensamento feminista do século XX
Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e intelectual francesa, uma das principais referências do pensamento feminista do século XX Crédito: Reprodução

A filosofia de Simone de Beauvoir convida a pensar sobre uma forma silenciosa de renúncia: aquela que acontece quando uma mulher passa tanto tempo tentando corresponder às expectativas dos outros que começa a se afastar de quem realmente é.

Desde cedo, muitas mulheres aprendem que precisam ser agradáveis, compreensivas e disponíveis. Em relacionamentos, na família ou no trabalho, podem sentir que precisam abrir mão de vontades, opiniões e limites para evitar conflitos ou garantir a aprovação de quem está ao redor.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir

A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução
'O Segundo Sexo' tornou Simone de Beauvoir uma das autoras mais importantes para compreender as estruturas sociais que historicamente limitaram a autonomia feminina por Reprodução
Beauvoir defendia uma existência marcada pela liberdade e pela responsabilidade de construir o próprio caminho, em vez de simplesmente aceitar papéis impostos por Reprodução
Além do feminismo, Simone de Beauvoir escreveu sobre liberdade, ética, envelhecimento, relacionamentos e os dilemas da existência humana por Reprodução
Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo por Reprodução
Sua obra continua atual por discutir uma questão fundamental: até que ponto nossas escolhas são realmente nossas ou foram determinadas pelo que esperam de nós? por Reprodução
Para Beauvoir, a mulher não deveria ser reduzida a um papel definido pela sociedade, mas reconhecida como sujeito capaz de escolher e construir a própria trajetória por Reprodução
Em sua obra, Beauvoir questionou os papéis sociais impostos às mulheres e defendeu a possibilidade de construir a própria existência com liberdade e autonomia por Reprodução
A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina por Reprodução
Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e intelectual francesa, uma das principais referências do pensamento feminista do século XX por Reprodução
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A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução

Com o tempo, essas concessões podem deixar de parecer escolhas e se transformar em um modo de existir. A mulher se acostuma a perguntar o que os outros querem antes de perguntar o que ela própria deseja.

Ser forte, porém, não significa se tornar indiferente ou deixar de precisar das pessoas. Também não significa nunca ceder. A autonomia está em conseguir fazer escolhas conscientes sem transformar a aprovação alheia em condição para se sentir valiosa.

Há uma diferença importante entre escolher cuidar de alguém e acreditar que precisa se sacrificar para merecer amor. Uma relação pode exigir compreensão e concessões, mas não deveria exigir o desaparecimento de uma das pessoas.

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Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher que conhece o próprio valor não precisa disputar espaço; ela sabe que não nasceu para caber onde tentam colocá-la' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Às vezes, recuperar a própria voz começa com atitudes pequenas: dizer não sem culpa, reconhecer um desejo que havia sido deixado de lado, voltar a fazer algo que traz prazer ou simplesmente admitir que determinada situação já não faz sentido.

Isso pode incomodar quem estava acostumado com uma versão mais silenciosa e disponível daquela mulher. Mas mudar a maneira como somos tratadas também pode significar mudar a maneira como permitimos que os outros nos tratem.

Talvez a maior demonstração de força não seja suportar tudo. Seja perceber o momento em que suportar deixou de ser uma escolha e passou a significar abandonar a si mesma.

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