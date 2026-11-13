REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher não precisa obedecer a um homem para demonstrar seu valor' - reflexão inspirada em Simone de Beauvoir sobre sumissão da mulher no casamento

Em meio às discussões sobre submissão feminina e os papéis de homens e mulheres no casamento, reflexão inspirada em Simone de Beauvoir questiona a ideia de que uma mulher precisa abrir mão da própria autonomia para ser considerada uma boa esposa ou construir uma família

Fernanda Varela

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 00:40

A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina Crédito: Reprodução

“Uma mulher não se torna menos digna de amor, respeito ou admiração porque se recusa a ocupar uma posição de submissão. Ela não precisa obedecer a um homem para demonstrar caráter, nem abrir mão da própria autonomia para construir uma família. O valor de uma mulher não deveria ser medido pela facilidade com que aceita ordens, mas reconhecido independentemente das expectativas que os outros depositam sobre ela.”

Durante muito tempo, a sociedade estabeleceu expectativas bastante diferentes para homens e mulheres dentro do casamento. Enquanto a figura masculina era frequentemente associada à autoridade e à tomada de decisões, esperava-se que a mulher demonstrasse dedicação, obediência e disposição para colocar as necessidades da família acima das próprias.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

Embora essas concepções tenham passado por transformações, ainda existem discursos que apresentam a submissão feminina como uma característica indispensável para um relacionamento bem-sucedido.

Em algumas situações, essa ideia aparece associada a interpretações religiosas, especialmente de passagens bíblicas que tratam dos deveres de maridos e esposas. Entretanto, o significado desses textos é objeto de diferentes interpretações dentro do próprio cristianismo.

Há tradições que defendem funções distintas para homens e mulheres, enquanto outras enfatizam a reciprocidade, o respeito mútuo e a igualdade entre os parceiros. Também é importante lembrar que nem todas as mulheres são cristãs ou compartilham das mesmas convicções religiosas.

A filósofa francesa Simone de Beauvoir, autora de O Segundo Sexo, dedicou parte de sua obra à análise da condição feminina e à maneira como expectativas sociais influenciam a construção da identidade das mulheres.

Uma das ideias centrais de seu pensamento é que muitos comportamentos considerados naturalmente femininos são, na verdade, resultado de processos históricos, culturais e sociais.

A frase apresentada não é uma citação literal de Beauvoir, mas uma reflexão contemporânea inspirada em suas discussões sobre liberdade, autonomia e os papéis atribuídos às mulheres.

Sob essa perspectiva, é possível questionar por que características como obediência, silêncio e renúncia continuam sendo apresentadas, em determinados contextos, como demonstrações de virtude feminina.

Uma mulher pode desejar construir uma família, cuidar da casa, dedicar-se ao casamento e valorizar tradições religiosas sem que isso signifique abrir mão da própria identidade.

O ponto fundamental está na possibilidade de escolher.

Existe uma diferença entre adotar livremente determinada organização familiar e ser pressionada a aceitar uma posição de inferioridade por acreditar que essa é a única maneira de ser respeitada, amada ou considerada uma boa companheira.

Da mesma forma, discordar do marido, participar das decisões financeiras, desenvolver uma carreira ou estabelecer limites não deveria ser interpretado como falta de caráter ou incapacidade de manter um relacionamento.

O respeito dentro de um casamento não precisa depender da existência de uma autoridade incontestável. Casais podem construir acordos, dividir responsabilidades e tomar decisões de diferentes maneiras, desde que exista liberdade para expressar opiniões e rever aquilo que não funciona.

Isso também significa respeitar mulheres que, por convicção pessoal, escolhem modelos familiares mais tradicionais. A autonomia defendida por Beauvoir não exige que todas vivam da mesma maneira, mas convida a questionar as estruturas que limitam suas possibilidades de escolha.

O problema começa quando uma preferência individual é transformada em regra universal e utilizada para julgar o caráter de quem decide viver de outra forma.

A reflexão inspirada em Simone de Beauvoir lembra que a dignidade feminina não depende do estado civil, da religião, da disposição para obedecer ou da capacidade de corresponder às expectativas de outras pessoas.

Uma mulher não precisa ser submissa para ser amorosa, nem aceitar uma posição inferior para demonstrar respeito.

Porque uma relação saudável não deveria exigir que alguém renuncie à própria voz para preservar a harmonia.