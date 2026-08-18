REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher não precisa ser escolhida para provar que tem valor; precisa ser livre para escolher a própria vida' - a reflexão inspirada na obra de Simone de Beauvoir

O pensamento inspirado na filósofa francesa Simone de Beauvoir convida a questionar uma ideia que atravessou gerações: a de que o valor de uma mulher estaria relacionado à capacidade de ser escolhida, desejada, admirada ou reconhecida por alguém.

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 00:45

A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais Crédito: Reprodução

Durante muito tempo, a sociedade ensinou mulheres a enxergar o casamento, a maternidade, a aparência e a aprovação social como medidas de realização. Ser escolhida por um homem podia ser apresentado como uma espécie de confirmação de que aquela mulher era bonita, interessante ou digna de amor. Mas uma vida construída a partir da aprovação dos outros pode deixar pouco espaço para descobrir o que realmente se deseja.

A filosofia de Beauvoir rompe com essa lógica ao defender a mulher como sujeito da própria existência. Em vez de ocupar apenas o lugar que lhe foi destinado, ela pode construir sua trajetória, fazer escolhas, mudar de ideia, estabelecer limites e buscar seus próprios projetos.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

Isso também significa compreender que estar sozinha não é sinônimo de fracasso e estar em um relacionamento não é prova de sucesso. Uma mulher pode ser profundamente amada e, ainda assim, continuar sendo dona das próprias escolhas. Da mesma forma, pode não ser escolhida por alguém e continuar tendo exatamente o mesmo valor.

A autonomia não significa rejeitar o amor, o casamento ou a vida compartilhada. Significa não transformar essas experiências em condições para se sentir completa. Amar alguém pode fazer parte de uma vida plena, mas não precisa ser a justificativa para a própria existência.

Talvez uma das formas mais profundas de liberdade seja deixar de perguntar se alguém vai nos escolher e começar a perguntar o que nós escolheríamos se não tivéssemos medo de decepcionar ninguém.