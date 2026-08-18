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Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher não precisa ser escolhida para provar que tem valor; precisa ser livre para escolher a própria vida' - a reflexão inspirada na obra de Simone de Beauvoir

O pensamento inspirado na filósofa francesa Simone de Beauvoir convida a questionar uma ideia que atravessou gerações: a de que o valor de uma mulher estaria relacionado à capacidade de ser escolhida, desejada, admirada ou reconhecida por alguém.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 00:45

A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais
A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais Crédito: Reprodução

Durante muito tempo, a sociedade ensinou mulheres a enxergar o casamento, a maternidade, a aparência e a aprovação social como medidas de realização. Ser escolhida por um homem podia ser apresentado como uma espécie de confirmação de que aquela mulher era bonita, interessante ou digna de amor. Mas uma vida construída a partir da aprovação dos outros pode deixar pouco espaço para descobrir o que realmente se deseja.

A filosofia de Beauvoir rompe com essa lógica ao defender a mulher como sujeito da própria existência. Em vez de ocupar apenas o lugar que lhe foi destinado, ela pode construir sua trajetória, fazer escolhas, mudar de ideia, estabelecer limites e buscar seus próprios projetos.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir

A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução
'O Segundo Sexo' tornou Simone de Beauvoir uma das autoras mais importantes para compreender as estruturas sociais que historicamente limitaram a autonomia feminina por Reprodução
Beauvoir defendia uma existência marcada pela liberdade e pela responsabilidade de construir o próprio caminho, em vez de simplesmente aceitar papéis impostos por Reprodução
Além do feminismo, Simone de Beauvoir escreveu sobre liberdade, ética, envelhecimento, relacionamentos e os dilemas da existência humana por Reprodução
Simone de Beauvoir analisou como expectativas sociais podem limitar a liberdade das mulheres desde muito cedo por Reprodução
Sua obra continua atual por discutir uma questão fundamental: até que ponto nossas escolhas são realmente nossas ou foram determinadas pelo que esperam de nós? por Reprodução
Para Beauvoir, a mulher não deveria ser reduzida a um papel definido pela sociedade, mas reconhecida como sujeito capaz de escolher e construir a própria trajetória por Reprodução
Em sua obra, Beauvoir questionou os papéis sociais impostos às mulheres e defendeu a possibilidade de construir a própria existência com liberdade e autonomia por Reprodução
A filosofia de Simone de Beauvoir ajudou a transformar a maneira como a sociedade pensa identidade, liberdade, gênero e condição feminina por Reprodução
Simone de Beauvoir foi uma filósofa, escritora e intelectual francesa, uma das principais referências do pensamento feminista do século XX por Reprodução
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A obra de Simone de Beauvoir permanece relevante porque nos convida a questionar aquilo que aprendemos a considerar natural quando, muitas vezes, são apenas expectativas sociais por Reprodução

Isso também significa compreender que estar sozinha não é sinônimo de fracasso e estar em um relacionamento não é prova de sucesso. Uma mulher pode ser profundamente amada e, ainda assim, continuar sendo dona das próprias escolhas. Da mesma forma, pode não ser escolhida por alguém e continuar tendo exatamente o mesmo valor.

A autonomia não significa rejeitar o amor, o casamento ou a vida compartilhada. Significa não transformar essas experiências em condições para se sentir completa. Amar alguém pode fazer parte de uma vida plena, mas não precisa ser a justificativa para a própria existência.

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Frase do dia da Filosofia: 'Não é a falta de tempo que nos impede de viver; muitas vezes, é a maneira como escolhemos gastá-lo' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre a sociedade contemporânea

Talvez uma das formas mais profundas de liberdade seja deixar de perguntar se alguém vai nos escolher e começar a perguntar o que nós escolheríamos se não tivéssemos medo de decepcionar ninguém.

Porque uma mulher não precisa esperar que alguém reconheça seu valor para começar a construir a vida que deseja.

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