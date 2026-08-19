REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher que conhece o próprio valor não precisa disputar espaço; ela sabe que não nasceu para caber onde tentam colocá-la' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

A verdadeira autonomia começa quando uma mulher deixa de moldar a própria existência para caber nas expectativas impostas pelos outros

Fernanda Varela

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 00:45

'O Segundo Sexo' tornou Simone de Beauvoir uma das autoras mais importantes para compreender as estruturas sociais que historicamente limitaram a autonomia feminina Crédito: Reprodução

Simone de Beauvoir dedicou parte importante de sua obra a questionar os papéis que a sociedade historicamente atribuiu às mulheres. Sua filosofia convida a pensar sobre liberdade, autonomia e sobre a possibilidade de construir a própria existência em vez de simplesmente aceitar o lugar que foi determinado por outras pessoas.

Curiosidades sobre Simone de Beauvoir 1 de 10

Desde cedo, muitas mulheres aprendem que precisam se adaptar para serem aceitas. Falar na medida certa, não parecer ambiciosa demais, não incomodar, não envelhecer, não demonstrar força excessiva e, muitas vezes, colocar as necessidades dos outros antes das próprias. Essas expectativas podem parecer pequenas isoladamente, mas, acumuladas ao longo da vida, podem ensinar uma mulher a ocupar menos espaço do que gostaria.

Conhecer o próprio valor muda essa relação. Não significa acreditar que somos superiores aos outros ou que nunca precisamos rever nossas atitudes. Significa compreender que respeito não deveria depender da capacidade de se encaixar perfeitamente naquilo que esperam de nós.

Uma mulher pode mudar de opinião, reconhecer erros, amadurecer e ainda assim permanecer fiel a si mesma. A autonomia não está em nunca ouvir ninguém, mas em conseguir escutar as opiniões ao redor sem permitir que elas determinem completamente suas escolhas.

Também existe uma diferença entre conquistar espaço e disputar espaço. Nem toda situação exige competição. Às vezes, a maior demonstração de liberdade é simplesmente perceber que determinado ambiente, relacionamento ou expectativa não combina mais com quem nos tornamos.

E isso pode significar decepcionar pessoas. Pode significar dizer não, abandonar um papel que já não faz sentido, escolher uma carreira diferente, terminar uma relação ou simplesmente parar de justificar cada decisão tomada.