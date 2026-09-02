REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Uma vida inteira pode ser desperdiçada tentando alcançar aquilo que impressiona os outros, mas não significa nada para você' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre propósito

Dinheiro, status, reconhecimento e conquistas podem perder o sentido quando a vida passa a ser construída mais para receber admiração do que para atender aos próprios valores

Fernanda Varela

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 00:45

Sêneca Crédito: Reprodução

Existe uma diferença entre conquistar aquilo que desejamos e conquistar aquilo que aprendemos que deveríamos desejar. Nem sempre ela é fácil de perceber. Uma pessoa pode passar anos perseguindo dinheiro, prestígio, cargos, bens ou reconhecimento sem nunca se perguntar se aquela vida realmente corresponde ao que gostaria de viver.

A reflexão inspirada no pensamento de Sêneca ajuda a enxergar esse risco. O filósofo estoico dedicou parte importante de sua obra à brevidade da vida, ao uso que fazemos do tempo e à necessidade de não desperdiçar a existência com aquilo que nos afasta do que realmente importa.

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O problema não está necessariamente em querer crescer profissionalmente, ganhar dinheiro ou conquistar reconhecimento. Essas coisas podem fazer parte de uma vida significativa. A questão é descobrir de onde nasce esse desejo.

Você quer aquilo porque realmente importa para você ou porque deseja que outras pessoas percebam que você conseguiu?

Essa pergunta pode ser desconfortável.

Há quem escolha uma profissão principalmente pelo prestígio que ela oferece. Quem permaneça em um relacionamento porque admitir o fim destruiria a imagem de uma vida perfeita. Quem se endivide para sustentar um padrão que impressiona pessoas que pouco participam de sua vida.

Também existe quem alcance exatamente aquilo que imaginava e, ainda assim, experimente uma estranha sensação de vazio.

A conquista aconteceu. Os outros admiraram. Os elogios chegaram. Mas alguma coisa continua faltando.

Talvez porque aprovação e propósito sejam coisas diferentes.

A admiração dos outros pode ser agradável, mas é instável. Sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais sucesso, mais seguidores, uma casa maior ou uma trajetória aparentemente mais impressionante. Quando o valor da própria vida depende dessa comparação, nenhuma conquista parece suficiente por muito tempo.

Sêneca também nos lembra, sobretudo em suas reflexões sobre a brevidade da vida, que nosso tempo é limitado. E justamente por ser limitado, aquilo a que entregamos nossos anos importa.

Podemos recuperar dinheiro perdido, reconstruir determinados projetos e mudar muitos planos. O tempo gasto tentando representar uma vida que nunca desejamos verdadeiramente, porém, não retorna.

Isso não significa abandonar responsabilidades ou viver apenas em busca de prazer. Ter propósito também envolve compromissos, esforço e escolhas difíceis. A diferença está em saber por que estamos fazendo tudo isso.

Talvez uma das perguntas mais importantes não seja "o que as pessoas pensarão quando eu conseguir?", mas "isso ainda teria valor para mim se ninguém estivesse olhando?".