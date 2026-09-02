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Frase do dia da Filosofia: 'Uma vida inteira pode ser desperdiçada tentando alcançar aquilo que impressiona os outros, mas não significa nada para você' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre propósito

Dinheiro, status, reconhecimento e conquistas podem perder o sentido quando a vida passa a ser construída mais para receber admiração do que para atender aos próprios valores

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 00:45

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Existe uma diferença entre conquistar aquilo que desejamos e conquistar aquilo que aprendemos que deveríamos desejar. Nem sempre ela é fácil de perceber. Uma pessoa pode passar anos perseguindo dinheiro, prestígio, cargos, bens ou reconhecimento sem nunca se perguntar se aquela vida realmente corresponde ao que gostaria de viver.

A reflexão inspirada no pensamento de Sêneca ajuda a enxergar esse risco. O filósofo estoico dedicou parte importante de sua obra à brevidade da vida, ao uso que fazemos do tempo e à necessidade de não desperdiçar a existência com aquilo que nos afasta do que realmente importa.

14 curiosidades sobre Sêneca e Marco Aurélio

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Reprodução
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Sêneca acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
Reflexão atribuída a Sêneca sobre tempo e presença segue atual em meio à rotina acelerada dos dias de hoje por Imagem gerada por IA
Os ensinamentos de Zenão deram origem a uma das correntes filosóficas mais influentes da história, seguida posteriormente por Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. por Reprodução
Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

O problema não está necessariamente em querer crescer profissionalmente, ganhar dinheiro ou conquistar reconhecimento. Essas coisas podem fazer parte de uma vida significativa. A questão é descobrir de onde nasce esse desejo.

Você quer aquilo porque realmente importa para você ou porque deseja que outras pessoas percebam que você conseguiu?

Essa pergunta pode ser desconfortável.

Há quem escolha uma profissão principalmente pelo prestígio que ela oferece. Quem permaneça em um relacionamento porque admitir o fim destruiria a imagem de uma vida perfeita. Quem se endivide para sustentar um padrão que impressiona pessoas que pouco participam de sua vida.

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Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Às vezes, a vida não está pedindo que você seja forte; está pedindo que você pare de insistir no que já perdeu o sentido' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre sabedoria

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Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Quem vive antecipando todas as tempestades acaba deixando de perceber os dias de sol' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre serenidade

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Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'O medo de não ser suficiente costuma crescer quando você mede sua vida pela régua dos outros' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre serenidade

Frase do dia da Filosofia: 'O medo de não ser suficiente costuma crescer quando você mede sua vida pela régua dos outros' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre serenidade

Também existe quem alcance exatamente aquilo que imaginava e, ainda assim, experimente uma estranha sensação de vazio.

A conquista aconteceu. Os outros admiraram. Os elogios chegaram. Mas alguma coisa continua faltando.

Talvez porque aprovação e propósito sejam coisas diferentes.

A admiração dos outros pode ser agradável, mas é instável. Sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais sucesso, mais seguidores, uma casa maior ou uma trajetória aparentemente mais impressionante. Quando o valor da própria vida depende dessa comparação, nenhuma conquista parece suficiente por muito tempo.

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Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Há pessoas que confundem acesso à sua vida com direito de controlar suas escolhas' - a reflexão inspirada na obra de Harriet Lerner sobre limites

Frase do dia da Psicologia: 'Há pessoas que confundem acesso à sua vida com direito de controlar suas escolhas' - a reflexão inspirada na obra de Harriet Lerner sobre limites

Sêneca também nos lembra, sobretudo em suas reflexões sobre a brevidade da vida, que nosso tempo é limitado. E justamente por ser limitado, aquilo a que entregamos nossos anos importa.

Podemos recuperar dinheiro perdido, reconstruir determinados projetos e mudar muitos planos. O tempo gasto tentando representar uma vida que nunca desejamos verdadeiramente, porém, não retorna.

Isso não significa abandonar responsabilidades ou viver apenas em busca de prazer. Ter propósito também envolve compromissos, esforço e escolhas difíceis. A diferença está em saber por que estamos fazendo tudo isso.

Talvez uma das perguntas mais importantes não seja "o que as pessoas pensarão quando eu conseguir?", mas "isso ainda teria valor para mim se ninguém estivesse olhando?".

Porque uma vida pode parecer extraordinária por fora e continuar vazia para quem precisa vivê-la todos os dias. E talvez um dos maiores desperdícios seja chegar ao fim de uma longa busca e descobrir que o sonho realizado nunca foi realmente seu.

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