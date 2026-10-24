REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Viver o presente, sem criar batalhas desnecessárias, é uma forma potente de manter a dignidade' - reflexão inspirada em Epicteto

O filósofo estoico ensinou que nem tudo merece nossa reação e que tentar controlar situações que não dependem de nós pode provocar sofrimento desnecessário. Suas ideias ajudam a compreender por que preservar a paz também é uma demonstração de força

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 00:30

Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

“Viver o presente, sem criar batalhas desnecessárias, é uma forma potente de manter a dignidade.” A frase, inspirada nos ensinamentos do filósofo Epicteto, propõe uma reflexão sobre a importância de escolher quais conflitos realmente merecem nossa energia. Não se trata de fugir dos problemas, mas de compreender que nem toda situação precisa se transformar em uma disputa.

Existem pessoas que passam boa parte do dia reagindo a tudo o que acontece. Uma crítica vira discussão, uma opinião contrária provoca irritação e um imprevisto é suficiente para comprometer o humor durante horas. Aos poucos, a vida se transforma em uma sequência de confrontos que consomem tempo e deixam pouco espaço para a tranquilidade.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Epicteto, um dos principais representantes do estoicismo, defendia a distinção entre aquilo que depende de nossas escolhas e aquilo que está fora do nosso controle. Embora a frase não seja uma citação literal do pensador, ela dialoga com seus ensinamentos sobre autocontrole, liberdade interior e a maneira como reagimos às circunstâncias.

Na prática, isso significa reconhecer que não podemos controlar o comportamento de todas as pessoas, impedir todos os imprevistos ou garantir que nossos planos aconteçam exatamente como imaginamos. Entretanto, podemos avaliar como responder a essas situações e decidir se vale a pena transformar cada dificuldade em uma batalha.

Há momentos em que defender nossos direitos, estabelecer limites e enfrentar uma injustiça é necessário. Mas também existem situações em que insistir em uma discussão não produz solução alguma. A necessidade de ter a última palavra, convencer todo mundo ou provar que estamos certos pode acabar custando mais do que aquilo que estava em jogo.

Viver o presente também exige abandonar algumas disputas com o passado. Muitas pessoas continuam emocionalmente presas a acontecimentos que não podem modificar, repetindo mentalmente conversas, lamentando decisões e imaginando como tudo poderia ter sido diferente. Enquanto isso, deixam de perceber aquilo que ainda podem construir.

A reflexão inspirada em Epicteto lembra que preservar a dignidade não significa vencer todos os confrontos. Em determinadas circunstâncias, a atitude mais sensata é reconhecer os próprios limites, evitar provocações e direcionar a energia para aquilo que realmente importa.