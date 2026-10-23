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Frase do dia da Filosofia: 'Você não perdeu apenas uma pessoa. Perdeu também a versão de si mesmo que existia quando ela estava viva' - reflexão inspirada em C. S. Lewis

A morte de alguém que amamos não deixa apenas uma ausência. Também transforma nossa identidade, nossos hábitos e a maneira como enxergamos a vida, fazendo com que o luto seja sentido até nas lembranças de quem éramos antes da perda

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 00:30

C. S. Lewis lecionou nas universidades de Oxford e Cambridge, duas das instituições mais prestigiadas da Inglaterra
C. S. Lewis lecionou nas universidades de Oxford e Cambridge, duas das instituições mais prestigiadas da Inglaterra Crédito: Reprodução

“Uma das coisas mais cruéis do luto é descobrir que você não perdeu apenas uma pessoa. Perdeu também a versão de si mesmo que existia quando ela ainda estava viva.” A frase, inspirada nas reflexões do escritor e pensador C. S. Lewis, aborda uma das dimensões mais dolorosas da perda: perceber que a morte de alguém também modifica profundamente quem permanece.

Quando uma pessoa importante morre, não desaparece apenas sua presença física. Desaparecem também os hábitos compartilhados, as conversas que faziam parte da rotina e a segurança de saber que ela estaria ali em determinados momentos. Quem perde um pai, uma mãe, um companheiro ou um amigo próximo pode sentir que uma parte da própria história foi interrompida.

Conheça 10 fatos sobre C. S. Lewis

C. S. Lewis morreu em 1963, aos 64 anos, deixando um legado literário que continua influenciando gerações por Reprodução
C. S. Lewis foi escritor, professor universitário e pensador cristão, conhecido por suas reflexões sobre fé, amor e sofrimento. por Reprodução
C. S. Lewis explorou em suas obras temas como a morte, a saudade, a espiritualidade e o sentido da existência por Reprodução
C. S. Lewis se casou com a escritora Joy Davidman em 1956. Ela morreu de câncer quatro anos depois por Reprodução
C. S. Lewis escreveu A Anatomia de uma Dor após a morte da esposa, relatando sua experiência com o luto por Reprodução
C. S. Lewis era amigo de J. R. R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, com quem compartilhava interesses literários por Reprodução
C. S. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia, uma das séries de fantasia mais famosas da literatura mundial por Reprodução
C. S. Lewis foi ateu durante parte da juventude, antes de se converter ao cristianismo por Reprodução
C. S. Lewis lecionou nas universidades de Oxford e Cambridge, duas das instituições mais prestigiadas da Inglaterra por Reprodução
C. S. Lewis nasceu em 1898, em Belfast, na Irlanda, e se tornou um dos escritores mais influentes do século XX por Reprodução
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C. S. Lewis morreu em 1963, aos 64 anos, deixando um legado literário que continua influenciando gerações por Reprodução

O escritor britânico C. S. Lewis abordou essa experiência em “A Anatomia de uma Dor”, obra escrita após a morte de sua esposa, Joy Davidman. No livro, ele descreveu o impacto do luto sobre seus pensamentos, sua fé e sua percepção do mundo. Embora a frase apresentada não seja uma citação literal do autor, ela dialoga com sua compreensão da perda como uma experiência capaz de transformar a vida de quem fica.

Uma das mudanças mais difíceis acontece na própria identidade. Uma mulher que perde a mãe deixa de ter aquela pessoa para quem telefonava diante de qualquer novidade. Um filho que perde o pai pode perceber que já não existe alguém que acompanhou todas as etapas de sua infância. Até acontecimentos felizes passam a carregar uma tristeza inesperada, porque falta justamente quem gostaríamos que estivesse presente para compartilhá-los.

O luto também pode provocar saudade de quem éramos antes da morte. Da época em que determinadas preocupações não existiam, em que a família estava completa ou em que o futuro parecia oferecer mais possibilidades. Não sentimos falta apenas de quem partiu, mas da tranquilidade que existia quando ainda não conhecíamos aquela ausência.

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Frase do dia da Filosofia: 'O ciúme faz uma pessoa sofrer mais pelas histórias que inventa na própria cabeça do que por qualquer coisa que realmente tenha acontecido' - a reflexão inspirada em Schopenhauer

Isso não significa que a pessoa enlutada jamais voltará a experimentar felicidade. Com o tempo, novas experiências podem ganhar espaço, e a vida pode adquirir outros significados. Entretanto, seguir em frente não exige recuperar exatamente a identidade que existia antes da perda.

A reflexão inspirada em Lewis lembra que o luto não consiste simplesmente em aprender a viver sem alguém. Também envolve descobrir como continuar sendo nós mesmos em um mundo que mudou profundamente.

Talvez por isso algumas saudades sejam tão difíceis de explicar. Não sentimos falta apenas de uma voz, de um abraço ou de uma presença. Sentimos falta de uma época inteira da nossa vida, quando aquela pessoa ainda existia e nós também éramos diferentes.

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