REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Você não precisa ser a pessoa que os outros conheceram no passado só para não decepcionar quem se acostumou com a sua versão antiga' - reflexão inspirada em Jean-Paul Sartre

Mudar de opinião, abandonar antigos planos e escolher novos caminhos pode incomodar quem esperava que você permanecesse igual, mas a liberdade também envolve não viver aprisionado às expectativas dos outros

Fernanda Varela

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 00:45

Jean-Paul Sartre foi um dos principais nomes do existencialismo e marcou profundamente a filosofia do século XX. Crédito: Reprodução

Existe uma versão de você que vive na memória de cada pessoa que passou pela sua vida. Para alguns, você ainda é aquela pessoa que aceitava determinadas situações. Para outros, continua tendo os mesmos sonhos, opiniões, medos ou prioridades de anos atrás. O problema começa quando tentamos permanecer fiéis a essas versões apenas para não decepcionar quem se acostumou com elas.

A reflexão inspirada no pensamento de Jean-Paul Sartre ajuda a compreender por que mudar pode ser tão desconfortável. Um dos principais nomes do existencialismo, o filósofo francês colocou a liberdade, as escolhas e a responsabilidade individual no centro de sua filosofia.

Para Sartre, o ser humano não nasce com uma essência completamente pronta que determina para sempre aquilo que será. A existência é construída também por meio das escolhas que fazemos.

Isso significa que aquilo que você foi não precisa funcionar como uma sentença sobre aquilo que continuará sendo.

Ainda assim, mudar pode provocar resistência. Quando alguém que sempre dizia "sim" começa a dizer "não", pode ser chamado de egoísta. Quando uma pessoa abandona um caminho profissional que parecia seguro, pode ouvir que está jogando tudo fora. Quando muda sua maneira de se relacionar, suas prioridades ou até suas opiniões, pode escutar que "não é mais a mesma pessoa".

Talvez realmente não seja.

E isso não precisa ser uma acusação.

Crescer também significa descobrir coisas sobre nós mesmos que antes não conhecíamos. Algumas experiências mudam nossas prioridades. Certas decepções alteram aquilo que estamos dispostos a aceitar. Novos conhecimentos fazem opiniões antigas deixarem de fazer sentido.

O problema é que nem todo mundo se sente confortável diante da nossa transformação.

Às vezes, uma versão antiga de nós era mais conveniente para determinadas pessoas. Talvez ela cedesse mais, questionasse menos, estivesse sempre disponível ou aceitasse situações que hoje não aceitaria. Quando essa versão desaparece, quem se beneficiava dela pode interpretar crescimento como mudança negativa.

Existe ainda outro risco: permanecer preso ao próprio passado apenas para sustentar uma imagem de coerência.

Admitir que mudamos de ideia pode parecer contraditório. Desistir de um sonho antigo pode parecer fracasso. Escolher outra vida pode provocar a sensação de que estamos decepcionando quem acreditou nos planos que um dia fizemos.

Mas continuar em um caminho que já não representa quem somos apenas para preservar expectativas também é uma escolha.

A liberdade, na perspectiva existencialista, não significa fazer qualquer coisa sem consequências. Pelo contrário: escolher implica responsabilidade. Somos responsáveis pelos caminhos que assumimos e pelas consequências que essas decisões podem produzir.

Por isso, mudar não significa ignorar compromissos ou usar a liberdade como justificativa para machucar os outros. Significa reconhecer que nenhuma pessoa deveria ser obrigada a representar eternamente uma versão de si mesma que já deixou de existir.

Talvez algumas pessoas sintam falta de quem você era. Talvez outras não compreendam quem você está se tornando. Mas crescer também envolve aceitar que nem toda transformação será confortável para quem estava acostumado com a nossa permanência.